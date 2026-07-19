« Avec tout le respect que je lui dois, c'est clairement un carton jaune ! », a tempêté l'expert en arbitrage Patrick Ittrich sur MagentaTV après seulement un quart d'heure de jeu, pour dénoncer la gestion de l'arbitre Slavko Vincic.
Traduit par
« Mais enfin ! » L’arbitrage fait déjà polémique dès les premières minutes de la finale de la Coupe du monde, au grand dam de l’Argentine
Ittrich, qui a mis un terme à sa longue carrière à l’issue de la saison dernière, regrettait l’absence d’un signal clair de la part de Vincic concernant le jeu agressif des Sud-Américains et craignait que le Slovène ne perde le contrôle de la finale dès le début en raison de la stratégie choisie.
Que s’était-il passé ? Alexis Mac Allister avait sévèrement taclé Dani Olmo sur l’aile, à hauteur de la ligne médiane, en lui rentrant les deux jambes, mais n’avait reçu aucun carton malgré la clarté de l’action. Olmo s’est roulé par terre de douleur, mais a pu continuer à jouer.
Alexis Mac Allister aurait déjà dû écoper d’un carton jaune.
Ce n'était pas la première décision controversée de Vincic. À la 7^e minute, Pedro Porro, lancé après un une-deux avec Rodri, se présentait seul dans la surface argentine, mais Mac Allister l'a retenu puis fait tomber sans même chercher à jouer le ballon.
« Il laisse passer ça ? », s’est exclamé Oliver Schmidt, le commentateur stupéfait de la ZDF, qui a lui aussi dénoncé une faute de Mac Allister sur Porro. Le journaliste allemand a également été surpris lors d’une seconde intervention de Mac Allister et a rappelé la réaction de Thomas Tuchel après la demi-finale perdue contre l’Albiceleste, lorsque l’entraîneur allemand s’était dit consterné par la performance de l’arbitre et avait déploré qu’à peine un Argentin ait reçu un carton jaune.
Face aux Three Lions, seuls Lisandro Martínez et Cristian Romero ont été sanctionnés d’un carton jaune.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles