« Mais d'où vous vient cette idée ?! » - Micky van de Ven réagit aux accusations selon lesquelles les stars de Tottenham se moqueraient de la menace de relégation en Premier League

Alors que Tottenham se trouve dangereusement proche de West Ham et de Nottingham Forest au classement, le défenseur redoute que ces fausses informations n'éloignent leurs fidèles supporters. Il a lancé un appel sincère aux supporters, leur assurant que le maintien était leur seule priorité. Il a souligné : « Les gens inventent n'importe quoi et c'est frustrant pour nous, car cela nous cause bien plus d'ennuis. Les supporters finissent par y croire ou se mettent à dire : "Oh, les gars s'en fichent maintenant. Qu'est-ce qui va arriver au club ? » Mais, croyez-moi, toutes les personnes impliquées sur le terrain, tout le staff, les joueurs, tout le monde, se soucient énormément de la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous voulons juste renverser la tendance. C'est l'objectif principal de tout le monde. Si certains articles disent que les gars s'en fichent, c'est juste frustrant pour nos joueurs. »