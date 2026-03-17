Getty Images Sport
Traduit par
« Mais d'où vous vient cette idée ?! » - Micky van de Ven réagit aux accusations selon lesquelles les stars de Tottenham se moqueraient de la menace de relégation en Premier League
Van de Ven dénonce ces rumeurs absurdes
Van de Ven a profité d’une conférence de presse d’avant-match pour exprimer sa profonde frustration face au discours médiatique entourant le club. Alors que l’équipe d’Igor Tudor se trouve actuellement à seulement un point de la zone de relégation et reste sur huit matches sans victoire, des informations ont circulé selon lesquelles les joueurs auraient « baissé les bras ». Répondant directement à ces allégations alors que le club londonien cherche à remonter la pente après une défaite 5-2 lors du match aller, le défenseur central a déclaré : « Bien sûr, j’ai vu certaines choses. Les journalistes disent parfois n'importe quoi, et on se demande : "D'où vous sortez ça ?" Comme si les joueurs avaient baissé les bras. Ce n'est pas vrai. Ils disent que les joueurs vont partir de toute façon. C'est n'importe quoi, et les gens commencent à y croire. »
- Getty Images Sport
Frustration dans les vestiaires face aux fausses informations
L'ambiance au sein du groupe des Spurs a été tendue toute la saison et le moral n'est pas remonté malgré un début de saison catastrophique sous Tudor, marqué notamment par quatre défaites consécutives. Même si le récent match nul 1-1 contre Liverpool a mis fin à cette série noire, l'équipe reste profondément affectée par les accusations d'apathie. Van de Ven a souligné la confusion que de tels articles provoquent au sein du groupe. « Parfois, on lit simplement des choses sur nous-mêmes et sur d'autres joueurs. On se dit juste : "C'est quoi ça ?" On lit quelque chose sur un gars qui a dit qu'il allait partir et qu'il se fichait de la situation dans laquelle il se trouve, et puis quelqu'un lit ça et se dit : "Comment ça a pu sortir ?" »
Un appel désespéré aux supporters de Tottenham
Alors que Tottenham se trouve dangereusement proche de West Ham et de Nottingham Forest au classement, le défenseur redoute que ces fausses informations n'éloignent leurs fidèles supporters. Il a lancé un appel sincère aux supporters, leur assurant que le maintien était leur seule priorité. Il a souligné : « Les gens inventent n'importe quoi et c'est frustrant pour nous, car cela nous cause bien plus d'ennuis. Les supporters finissent par y croire ou se mettent à dire : "Oh, les gars s'en fichent maintenant. Qu'est-ce qui va arriver au club ? » Mais, croyez-moi, toutes les personnes impliquées sur le terrain, tout le staff, les joueurs, tout le monde, se soucient énormément de la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous voulons juste renverser la tendance. C'est l'objectif principal de tout le monde. Si certains articles disent que les gars s'en fichent, c'est juste frustrant pour nos joueurs. »
- Getty Images Sport
Un combat difficile contre l'Atlético Madrid
Les Spurs doivent désormais mettre de côté leurs soucis nationaux pour se concentrer sur le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui s'annonce difficile, contre l'Atlético Madrid. Après une prestation désastreuse lors du match aller dans la capitale espagnole, les hommes de Tudor doivent s'imposer par trois buts d'écart pour espérer forcer la prolongation face à la discipline de l'équipe de Diego Simeone.
Publicité