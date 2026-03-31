Mais à quoi pense Tottenham ?! Roberto De Zerbi, avec son comportement autodestructeur, n'est pas l'homme qu'il faut pour lutter contre la relégation ET c'est une trahison envers les supporters des Spurs

Il y a également une dimension humaine derrière cette opposition à cette embauche. Vendredi, plusieurs groupes de supporters de Tottenham ont publié des communiqués dénonçant la volonté du club de recruter De Zerbi en raison de sa relation avec Mason Greenwood.

De Zerbi avait recruté Greenwood lors de son premier mercato à Marseille, à l'été 2024. L'attaquant avait été mis en vente par Manchester United après n'avoir plus joué pour le club depuis deux ans et demi, suite à une première arrestation en janvier 2022 après la publication en ligne de contenus sensibles. Greenwood a été inculpé de tentative de viol, d’agression et de contrôle coercitif, mais ces charges ont ensuite été abandonnées à la suite de ce que le Crown Prosecution Service a qualifié de « combinaison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments ». Greenwood n’a donc pas été jugé, mais ce qui avait été publié et conduit à son arrestation a été largement vu et resté dans les mémoires.

La décision de Marseille de recruter Greenwood a suscité la controverse en France, mais De Zerbi s'est jeté dans la tempête. « Je ne connais pas son passé », a déclaré De Zerbi sans détour à propos du joueur, ajoutant qu'il le traiterait, lui et le reste de l'équipe, comme s'ils étaient ses « fils ». De Zerbi a cherché à minimiser les critiques sur la personnalité de Greenwood à chaque occasion, déclarant après son premier but qu’il espérait que cela le rendrait « moins sujet à la controverse ». Il a ensuite déclaré que Greenwood était une « bonne personne » et quelqu’un de « très différent de celui dépeint en Angleterre ».

Les messages des différentes associations de supporters des Spurs exprimaient le souhait d’éviter un personnage comme De Zerbi. « Proud Lilywhites », le groupe LGBTQ+ officiel de Tottenham, a déclaré : « Quand quelqu’un occupant cette position défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood, et présente les choses d’une manière qui minimise la gravité de ce qui s’est passé, cela a de l’importance, non seulement en soi, mais aussi pour ce que cela signifie.

« Nous sommes fiers des progrès accomplis pour rendre le football plus inclusif et accueillant. Ces progrès comptent, et ils ne peuvent être compromis ou considérés comme secondaires. Nous ne demandons pas la perfection. Nous demandons de la responsabilité, de la transparence et un leadership qui reflète les valeurs que ce club prétend défendre. Tous ensemble, toujours. Cela doit avoir un sens. Non à De Zerbi. »

« Women of the Lane », l’association de supporters féminines, et « Spurs REACH », l’association de supporters issue de diverses origines ethniques et culturelles, ont fait écho à ces sentiments en relayant un message clair : « Non à De Zerbi ». Ne pas vouloir que son club de football ait un entraîneur qui a agi de la sorte ne devrait pas être perçu comme un signe de faiblesse ou de contestation.