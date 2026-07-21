Maillots du PSG pour la saison 2026-2027 : nouvelles tuniques domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de lancement, fuites d'images et tarifs

Le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé et fera ses débuts le 9 mai 2026. Cette année, le club opte pour une base bleu « Old Royal », nettement plus claire et plus éclatante que les tons bleu marine de la dernière décennie.

La principale innovation repose sur un retour audacieux au design classique Hechter, agrémenté d’une touche moderne : la bande centrale rouge et blanche est nettement plus large que d’ordinaire et, pour la première fois depuis plusieurs années, se prolonge sans interruption jusqu’au dos du maillot.

Nike a également superposé verticalement l’écusson du club et le Swoosh au centre de la poitrine, une audace stylistique qui a déjà fait réagir les supporters.

Le maillot réplique est proposé à 89,99 £, tandis que la version authentique est facturée 134,99 £.















