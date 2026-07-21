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Renuka Odedra

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Maillots du PSG pour la saison 2026-2027 : nouvelles tuniques domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de lancement, fuites d'images et tarifs

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Le nouveau maillot domicile du PSG pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé.

Le PSG a officiellement dévoilé son maillot domicile pour la saison 2026-2027. Conçu par Nike, le modèle est accompagné de la campagne « belief builds, aura takes over », qui met en lumière le lien vivant unissant les joueurs et les tribunes du Parc des Princes.

GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir sur ce maillot domicile 2026-27 du PSG : date de sortie, prix, fuites et détails de design.

  • PSG kitPSG/NIKE

    Maillot domicile du PSG 2026-27 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé et fera ses débuts le 9 mai 2026. Cette année, le club opte pour une base bleu « Old Royal », nettement plus claire et plus éclatante que les tons bleu marine de la dernière décennie.

    La principale innovation repose sur un retour audacieux au design classique Hechter, agrémenté d’une touche moderne : la bande centrale rouge et blanche est nettement plus large que d’ordinaire et, pour la première fois depuis plusieurs années, se prolonge sans interruption jusqu’au dos du maillot.

    Nike a également superposé verticalement l’écusson du club et le Swoosh au centre de la poitrine, une audace stylistique qui a déjà fait réagir les supporters.

    Le maillot réplique est proposé à 89,99 £, tandis que la version authentique est facturée 134,99 £.





  • PSG 26/27 away kitNike

    Tenue extérieure du PSG pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur du PSG pour la saison 2026-2027 se distingue par une silhouette majoritairement blanche, rehaussée par la bande centrale emblématique du club, l’un des codes visuels les plus caractéristiques du Paris Saint-Germain. Réinventée à travers un dégradé de fines lignes verticales passant du rouge au bleu marine, cette bande s’inspire du langage visuel de l’Op Art et de l’énergie vibrante de la scène musicale électronique parisienne. L’ensemble produit une impression de mouvement et de rythme qui dynamise le motif central et réinterprète de manière contemporaine l’un des codes identitaires les plus emblématiques du club.


  • Troisième maillot du PSG pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour compléter la collection, le troisième maillot de la saison 2026-2027 s'annonce comme un modèle élégant et très contrasté, idéal pour les soirées européennes. Selon les fuites, le club optera pour une base « Noir » et « Anthracite », marquant un retour aux teintes sombres après une brève parenthèse. La véritable innovation concerne la couleur secondaire : le jaune vif habillera les logos et les détails, une première sur un maillot noir du PSG. Le maillot domicile est déjà en vente, tandis que les versions extérieure et troisième seront lancées en juillet et août, à l’aube de la nouvelle saison.


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