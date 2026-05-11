Le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé ; il fera ses débuts le 9 mai 2026. Cette année, le club opte pour un bleu « Old Royal », nettement plus clair et plus éclatant que les tons bleu marine qui ont prédominé au cours de la dernière décennie.

La pièce phare de ce modèle est le retour audacieux au design classique Hechter, réinterprété de façon contemporaine : la bande centrale rouge et blanche, nettement plus large que par le passé, se prolonge pour la première fois depuis des années jusqu’au dos du maillot.

Dans un choix stylistique audacieux, Nike superpose verticalement l’écusson du club et le Swoosh au centre de la poitrine, créant une symétrie qui alimente déjà les débats parmi les supporters.

Le modèle réplique est proposé à 89,99 £, tandis que la version authentique est disponible à 134,99 £.















