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Renuka Odedra

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Maillots du PSG pour la saison 2026-2027 : nouveaux designs domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de lancement, fuites et tarifs

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Le nouveau maillot domicile du PSG pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé.

Le PSG a officiellement présenté son maillot domicile pour la saison 2026-2027. Conçu par Nike dans le cadre de la campagne « belief builds, aura takes over », ce nouveau jersey célèbre le lien vivant entre les joueurs et les tribunes du Parc des Princes.

GOAL vous résume tout ce que vous devez savoir sur ce maillot : date de sortie, prix, fuites et détails du design.

  • PSG kitPSG/NIKE

    Maillot domicile du PSG pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé ; il fera ses débuts le 9 mai 2026. Cette année, le club opte pour un bleu « Old Royal », nettement plus clair et plus éclatant que les tons bleu marine qui ont prédominé au cours de la dernière décennie.

    La pièce phare de ce modèle est le retour audacieux au design classique Hechter, réinterprété de façon contemporaine : la bande centrale rouge et blanche, nettement plus large que par le passé, se prolonge pour la première fois depuis des années jusqu’au dos du maillot.

    Dans un choix stylistique audacieux, Nike superpose verticalement l’écusson du club et le Swoosh au centre de la poitrine, créant une symétrie qui alimente déjà les débats parmi les supporters.

    Le modèle réplique est proposé à 89,99 £, tandis que la version authentique est disponible à 134,99 £.





  • Tenue extérieure du PSG pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur, dont le lancement est prévu au milieu de l’été, adopte une approche plus audacieuse de l’identité du club. Selon des fuites provenant de sources bien informées, la tunique sera principalement blanche et arborera une bande verticale dégradée traversant le torse.

    Conçue pour évoluer d’un rouge uni vers un bleu marine au moyen de rayures verticales, elle réinterprète les codes du club. Contrairement aux logos centrés du maillot domicile, le modèle extérieur réintroduit le blason et le Swoosh de part et d’autre de la poitrine, dans une disposition plus classique. Enfin, cerise sur le gâteau, l’écusson lenticulaire – dont il se murmure qu’il changerait de couleur ou adopterait un dégradé – viendrait renforcer l’effet visuel de la bande centrale.


  • Troisième maillot du PSG pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour compléter la collection, le troisième maillot de la saison 2026-2027 s’annonce comme une option élégante et à forts contrastes pour les soirées européennes. Selon les fuites, le club opterait à nouveau pour une base « Noir » et « Charbon », après une brève parenthèse dans les teintes sombres. La véritable innovation concerne la couleur secondaire : le jaune vif habillera les logos et les accents, une première sur un maillot noir du PSG. Le maillot domicile est déjà disponible ; les versions extérieur et troisième seront lancées en juillet et août, à l’aube de la nouvelle saison.