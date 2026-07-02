PUMA propose une interprétation moderne de l’identité emblématique du Portugal, inspirée par la puissance de l’Atlantique et la passion du football national. Le maillot domicile 2026 affiche un fond rouge intense orné de subtils motifs vagues, évoquant mouvement et profondeur tout en rendant hommage aux racines maritimes du pays. Des détails verts au niveau du col et des manches accentuent le contraste visuel et renforcent la fierté nationale.

Côté performance, la version Authentic utilise le tissu haut de gamme ULTRAWEAVE de PUMA, construction ultra-légère et respirante conçue pour une mobilité optimale. Le maillot Replica intègre la technologie RE: FIBRE, composée d’au moins 95 % de déchets textiles recyclés, renforçant ainsi le développement durable sans sacrifier le confort ni le style. Conçu pour se démarquer sur le terrain comme au quotidien, il incarne la philosophie « por amor à camisola ».

Côté tarification, PUMA respecte sa grille habituelle pour la Coupe du monde : les maillots enfants sont proposés à partir de 60 £ et les versions adultes à partir de 85 £, selon la finition et la coupe.