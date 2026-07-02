Pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, le Portugal dévoile un nouveau maillot domicile PUMA qui marie héritage culturel et performances de pointe. Le rouge foncé traditionnel fait son retour, réinterprété avec audace : des motifs évoquant les vagues de l’Atlantique, qui ont façonné l’histoire du pays, courent sur le maillot et symbolisent l’esprit intrépide de la Seleção. Des touches de vert au niveau du col et des bordures renforcent les couleurs emblématiques du Portugal, pour un rendu à la fois traditionnel et résolument moderne.
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