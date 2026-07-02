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Portugal 2026 World Cup home kit PUMA
Angelica Daujotas

Traduit par

Maillots du Portugal pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : domicile, extérieur, dates de sortie et prix

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Coupe du monde

Du terrain à l’océan, le maillot domicile du Portugal pour 2026 incarne la puissance maritime et la fierté nationale.

Pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, le Portugal dévoile un nouveau maillot domicile PUMA qui marie héritage culturel et performances de pointe. Le rouge foncé traditionnel fait son retour, réinterprété avec audace : des motifs évoquant les vagues de l’Atlantique, qui ont façonné l’histoire du pays, courent sur le maillot et symbolisent l’esprit intrépide de la Seleção. Des touches de vert au niveau du col et des bordures renforcent les couleurs emblématiques du Portugal, pour un rendu à la fois traditionnel et résolument moderne.

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Boutique : maillots du Portugal pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Portugal 2026 World Cup home kit close upPUMA

    Maillot domicile du Portugal

    PUMA propose une interprétation moderne de l’identité emblématique du Portugal, inspirée par la puissance de l’Atlantique et la passion du football national. Le maillot domicile 2026 affiche un fond rouge intense orné de subtils motifs vagues, évoquant mouvement et profondeur tout en rendant hommage aux racines maritimes du pays. Des détails verts au niveau du col et des manches accentuent le contraste visuel et renforcent la fierté nationale.

    Côté performance, la version Authentic utilise le tissu haut de gamme ULTRAWEAVE de PUMA, construction ultra-légère et respirante conçue pour une mobilité optimale. Le maillot Replica intègre la technologie RE: FIBRE, composée d’au moins 95 % de déchets textiles recyclés, renforçant ainsi le développement durable sans sacrifier le confort ni le style. Conçu pour se démarquer sur le terrain comme au quotidien, il incarne la philosophie « por amor à camisola ».

    Côté tarification, PUMA respecte sa grille habituelle pour la Coupe du monde : les maillots enfants sont proposés à partir de 60 £ et les versions adultes à partir de 85 £, selon la finition et la coupe.

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  • Maillot extérieur du Portugal

    Le maillot extérieur du Portugal pour 2026 n’a pas encore été officiellement dévoilé, mais les premières rumeurs évoquent une esthétique contemporaine qui s’accorde avec les motifs océaniques du maillot domicile. Bien que les détails demeurent spéculatifs, cette tenue d’extérieur devrait arborer une palette de couleurs raffinée et un design graphique moderne, offrant ainsi un contraste rafraîchissant avec le traditionnel rouge et vert de la version domicile. Si ces informations sont confirmées, le maillot pourrait constituer un équilibre visuel dynamique au sein de la collection portugaise pour la Coupe du monde et s’imposer comme l’un des maillots extérieurs les plus remarquables du tournoi.

    Les maillots du Portugal sont disponibles chez Puma. Commandez-lesdès maintenant.

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