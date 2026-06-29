Maillots du Paraguay pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

À l’approche de la Coupe du monde 2026, les nouveaux maillots domicile et extérieur du Paraguay ont été officiellement dévoilés. Intitulée « De la Tierra a la Piel » (De la terre à la peau), cette collection rend un hommage poétique aux paysages et aux racines du pays, soulignant le lien profond qui unit les joueurs à leur terre.





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