Maillots du Maroc pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Les maillots de l’équipe du Maroc pour la Coupe du monde 2026, conçus par PUMA, ont été officiellement dévoilés et salués par la critique. S’éloignant des modèles standardisés, PUMA a créé une collection sur mesure inspirée de l’artisanat traditionnel marocain, des motifs géométriques ancestraux et de l’héritage amazigh. Les versions domicile et extérieur allient performance sportive et fierté culturelle.

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