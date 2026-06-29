Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Morocco home WC 26 kitPUMA
Renuka Odedra

Traduit par

Maillots du Maroc pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

SHOPPING
KITS
Coupe du monde
Maroc

Les observateurs s’interrogent : PUMA va-t-il proposer des maillots audacieux pour le Maroc ?

Les maillots de l’équipe du Maroc pour la Coupe du monde 2026, conçus par PUMA, ont été officiellement dévoilés et salués par la critique. S’éloignant des modèles standardisés, PUMA a créé une collection sur mesure inspirée de l’artisanat traditionnel marocain, des motifs géométriques ancestraux et de l’héritage amazigh. Les versions domicile et extérieur allient performance sportive et fierté culturelle.

Achetez les tenues du Maroc chez Puma. Achetermaintenant.

Plus d'actualités sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

  • 👕 Tenues de la Coupe du monde 2026 : découvrez tous les maillots des grandes équipes
  • 🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
  • 📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026
  •  ⚽️ Ballon officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : où acheter l'adidas Trionda

Boutique : maillots du Maroc pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Maillot domicile du Maroc

    Le maillot domicile insuffle un nouveau souffle aux couleurs classiques de l’équipe nationale. Il se caractérise par un fond rouge vif et profond, associé à des empiècements latéraux verts éclatants qui rappellent l’étoile du drapeau marocain. Les éléments phares de ce maillot sont le col et les poignets, qui mettent en valeur des interprétations modernes et raffinées de la couture traditionnelle marocaine, ainsi que des motifs géométriques évoquant les zelliges classiques. Doté d’un col mandarin caractéristique et d’une subtile touche de boutons, le maillot domicile s’accompagne d’un short vert et de chaussettes rouges pour un ensemble harmonieux.

    Achetez les tenues du Maroc chez Puma. Achetezmaintenant.

    • Publicité
  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Maillot extérieur du Maroc

    À l’inverse, le maillot extérieur affiche un design épuré et élégant tout en affirmant son identité culturelle. La tunique repose sur un fond blanc éclatant qui assure une silhouette nette et moderne. Au centre du maillot, un motif à la texture magnifique, inspiré directement de la broderie traditionnelle amazighe (berbère), s'étend verticalement. Pour intégrer l'identité nationale à ce design épuré, PUMA a rehaussé le col et les poignets de fines bordures rouges et vertes, et a complété la tenue avec un short et des chaussettes blancs assortis.

    Achetez les tenues du Maroc chez Puma. Achetezdès maintenant.