Maillots du Japon pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Le Japon s'apprête à disputer la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une nouvelle gamme de maillots conçue par adidas, alliant technologies de pointe et symbolisme culturel. Les supporters peuvent s'attendre à des designs qui célèbrent le patrimoine japonais, du drapeau emblématique « Hinomaru » à des motifs abstraits inspirés des paysages naturels du pays. À l'approche du tournoi, les maillots de l'équipe nationale suscitent déjà l'enthousiasme des supporters du monde entier.
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