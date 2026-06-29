Maillots du Japon pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Le maillot domicile du Japon affiche le bleu traditionnel du pays, rehaussé d’un motif abstrait aux lignes bleu cendré. Ce design évoque la célèbre brume qui se forme à la jonction du ciel et de la mer, symbolisant l’horizon japonais. Le drapeau national orne discrètement l’arrière du col, clin d’œil à la fierté nationale. La technologie Climacool+ garantit fraîcheur et confort aux joueurs sur le terrain.

La tenue est d’ores et déjà disponible : la version réplique est proposée à 13 200 yens au Japon et la version authentique à 19 800 yens. Au Royaume-Uni, les revendeurs proposent la réplique autour de 85 £ et le maillot authentique à 120 £.