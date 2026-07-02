Pour le maillot extérieur de la saison 2026-2027, le FC Barcelone et Nike prolongent leur partenariat avec la marque Mamba de Kobe Bryant. Conformément à la tendance récente qui veut que le Barça alterne couleurs claires et foncées sur ses tenues de déplacement, le modèle or clair actuel devrait céder la place à une version dominée par le violet et le noir.

Le maillot doré clair de la saison actuelle devrait ainsi céder la place à une tenue dominée par le violet et le noir, une référence directe aux couleurs de l’ancienne équipe de Kobe en NBA, les Lakers de Los Angeles. Selon certaines sources, ce nouveau design présenterait un aspect réfléchissant particulièrement accrocheur sous les projecteurs.

D’autres clins d’œil à Kobe sont à noter, avec la citation « Leave the game better than you found it » (« Laisse le jeu dans un meilleur état que celui dans lequel tu l’as trouvé ») à l’intérieur du col et le logo Mamba qui devrait remplacer le traditionnel Swoosh de Nike.

La commercialisation de ce nouveau maillot extérieur est prévue pour juillet/août, avec un prix de vente conseillé d’environ 105 € pour la version réplique.