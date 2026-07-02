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Maillots du FC Barcelone 2026-27 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux maillots du FC Barcelone pour la saison 2026-2027.

La saison 2026-2027 s’annonce décisive pour le FC Barcelone, tant sur le terrain qu’en dehors. Le Spotify Camp Nou, fraîchement rénové, doit atteindre sa capacité maximale de 105 000 places d’ici avril 2027, ce qui en fera le plus grand stade d’Europe en termes de places assises. Une dynamique qui semble avoir inspiré les designers de Nike : les nouveaux maillots ont fuité et font déjà le tour du monde.

GOAL vous dévoile les détails des maillots du FC Barcelone pour la saison 2026-2027, leurs dates de sortie et leurs prix.


  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Maillot domicile du FC Barcelone 2026-27 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 rend hommage à l'identité « Blaugrana » traditionnelle du club, avec une touche architecturale astucieuse inspirée des panneaux de façade rénovés du Camp Nou. Le maillot reprend le motif classique du club, composé de quatre bandes verticales, qui rappelle l'emblématique maillot domicile de la saison 2006/07. Mais il rehausse ce look en y intégrant un dégradé de couleurs complexe. Des accents de « Blackened Blue » foncé rehaussent les poignets, tandis qu’un col semi-hexagonal à lignes épurées complète l’ensemble.



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  • Maillot extérieur du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour le maillot extérieur de la saison 2026-2027, le FC Barcelone et Nike prolongent leur partenariat avec la marque Mamba de Kobe Bryant. Conformément à la tendance récente qui veut que le Barça alterne couleurs claires et foncées sur ses tenues de déplacement, le modèle or clair actuel devrait céder la place à une version dominée par le violet et le noir.

    Le maillot doré clair de la saison actuelle devrait ainsi céder la place à une tenue dominée par le violet et le noir, une référence directe aux couleurs de l’ancienne équipe de Kobe en NBA, les Lakers de Los Angeles. Selon certaines sources, ce nouveau design présenterait un aspect réfléchissant particulièrement accrocheur sous les projecteurs.

    D’autres clins d’œil à Kobe sont à noter, avec la citation « Leave the game better than you found it » (« Laisse le jeu dans un meilleur état que celui dans lequel tu l’as trouvé ») à l’intérieur du col et le logo Mamba qui devrait remplacer le traditionnel Swoosh de Nike.

    La commercialisation de ce nouveau maillot extérieur est prévue pour juillet/août, avec un prix de vente conseillé d’environ 105 € pour la version réplique.

  • Troisième maillot du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour la saison 2026-2027, le FC Barcelone devrait réintroduire le vert menthe sur son troisième maillot, nommé « green frost », une première depuis six ans. Ce nouveau modèle s’inspire de la célèbre version « bleu sarcelle » signée Kappa, plébiscitée par les supporters dans les années 1990.

    Le maillot serait entièrement recouvert d’un motif graphique vieilli et arborerait un Swoosh Nike jaune souligné d’orange. L’écusson du club serait monochrome, dans des tons bleu sarcelle et bleu marine rehaussés de touches de rouge. De plus, il semblerait que les couleurs traditionnelles du Barça, le rouge et le bleu, soient utilisées sur le col et les poignets.

    Les supporters devraient pouvoir se procurer ce troisième maillot à partir d’août/septembre, pour un prix de réplique estimé à partir de 100 €.