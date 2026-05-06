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Renuka Odedra
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Maillots du Celtic 2026-2027 : nouveaux modèles domicile et extérieur, troisième maillot et maillot de gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Le nouveau maillot domicile du Celtic pour la saison 2026-2027 dévoilé, avec un clin d’œil aux légendaires Lions de Lisbonne.

L’attente est terminée. Celtic FC a officiellement dévoilé son maillot domicile 2026-27, pour lequel Adidas s’est inspiré de l’une des plus grandes équipes de l’histoire du club. Hommage aux légendaires Lions de Lisbonne et à leur campagne victorieuse en Coupe des clubs champions européens en 1966-67, ce nouveau maillot associe l’identité emblématique du Celtic à des technologies modernes de performance.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur le maillot domicile 2026-27 du Celtic, notamment sa date de sortie, son prix, les fuites et les détails de son design.

  • Celtic FC Home kitadidas

    Maillot domicile du Celtic pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Au-delà de son inspiration historique, le tout nouveau maillot domicile du Celtic FC reste fidèle à l’identité unique du club, avec ses emblématiques rayures horizontales vertes et blanches au cœur du design. Cette tenue classique se distingue par de subtils détails modernes, notamment trois bandes perforées le long des épaules, ainsi qu’un logo et un écusson lenticulaires thermocollés dont l’apparence varie selon l’angle de vue. Ces finitions haut de gamme donnent au maillot une touche plus contemporaine sans l’éloigner de la tradition.

    L’esthétique générale, épurée et ancrée dans l’héritage du club, rappelle délibérément la simplicité de l’époque des Lions de Lisbonne. Des textures de tissu raffinées et des zones de ventilation conçues pour le maillot s’intègrent harmonieusement au design. Le résultat est une tenue qui allie nostalgie et innovation, un hommage moderne à l’une des équipes les plus emblématiques de l’histoire du football.



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    Maillot extérieur du Celtic 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour le maillot extérieur, adidas joue sur la nostalgie des années 90 en réintroduisant son logo classique en forme de trèfle, actuellement réservé aux créations lifestyle haut de gamme de la marque. Le maillot présente des rayures verticales noires et d’un vert foncé à la fois profond et pâle. Particularité de ce maillot : les bords des rayures forment un motif en zigzag qui rappelle celui des anciennes boîtes à chaussures adidas Originals.


  • Celtic 2026-27 kit adidas

    Troisième maillot du Celtic pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot est peut-être le plus artistique de la collection, inspiré de l’architecture et des azulejos de Lisbonne. Une base blanc cassé ou crème sert de toile de fond à un motif graphique évoquant une mosaïque. Ce motif rend directement hommage aux célèbres carreaux d’azulejos situés à l’extérieur de l’Estádio Nacional, où le trophée a été remporté. Des bordures dorées et vert foncé sur les manches apportent une touche raffinée.


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