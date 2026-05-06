L’attente est terminée. Celtic FC a officiellement dévoilé son maillot domicile 2026-27, pour lequel Adidas s’est inspiré de l’une des plus grandes équipes de l’histoire du club. Hommage aux légendaires Lions de Lisbonne et à leur campagne victorieuse en Coupe des clubs champions européens en 1966-67, ce nouveau maillot associe l’identité emblématique du Celtic à des technologies modernes de performance.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur le maillot domicile 2026-27 du Celtic, notamment sa date de sortie, son prix, les fuites et les détails de son design.