Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Brazil 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Traduit par

Maillots du Brésil pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

SHOPPING
KITS
Coupe du monde
Brésil

Dévoilement des maillots du Brésil pour 2026 : l’emblématique jaune rencontre la révolution audacieuse de Jordan.

Les nouveaux maillots du Brésil pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles. Comme toujours, la Seleção affiche un équipement à la hauteur de sa réputation.

Disponiblesdès maintenantchez Nike.

Avec cinq étoiles brodées sur la poitrine et un palmarès inégalé, la Seleção suscite, comme toujours, des attentes colossales en matière d’esthétique sur la plus grande scène mondiale. Pour répondre à cette exigence, Nike marie tradition et innovation : un maillot domicile fidèle aux couleurs les plus emblématiques du football, et une tenue extérieure audacieuse signée Jordan qui ouvre de nouvelles perspectives.

De subtils clins d’œil à l’année 1970 et l’un des designs alternatifs les plus accrocheurs du tournoi font déjà de cette collection 2026 un sujet de conversation majeur.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues du Brésil pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails de leur design, leurs dates de sortie et leurs prix.

Plus d’actualités sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

  • Maillots de la Coupe du monde 2026 : l’Argentine, l’Allemagne, le Mexique, l’Espagne et tous les maillots des grandes équipes dévoilés
  • adidas dévoile les maillots « domicile » de la Coupe du monde de la FIFA 2026 pour 22 de ses fédérations
  • Ballon officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : prix, meilleures offres et où acheter l’adidas Trionda

Boutique : maillots du Brésil pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Brazil 2026 World Cup home kitNike

    Maillot domicile du Brésil

    On ne touche pas à un classique – et le Brésil l’a bien compris. Le maillot domicile 2026 évolue avec subtilité plutôt qu’avec fracas, conformément à l’héritage du maillot le plus emblématique du football.

    Le maillot domicile 2026 conserve ainsi son emblématique couleur « jaune canari », associée à des détails verts et à un short bleu, perpétuant un look qui a marqué l’histoire de la Coupe du monde depuis des générations.

    Nike y ajoute toutefois des touches contemporaines : un motif graphique subtil, inspiré d’un drapeau brésilien déformé, parcourt l’ensemble du tissu, tandis que des accents verts plus vifs sur les côtés et les épaules confèrent au maillot une allure affirmée et moderne.

    De nombreux clins d’œil historiques émaillent l’ensemble : la palette de couleurs et les détails rendent hommage à la légendaire équipe de 1970, considérée comme l’une des plus grandes de l’histoire.

    Commandezdès maintenantl’ensemble Brésil sur Nike.

    Commandez les tenues du Brésil chez Fanatics aux États-Unis.Acheter maintenant

    • Publicité
  • Brazil 2026 World Cup away kitNike

    Maillot extérieur du Brésil

    Conçu en collaboration avec Jordan Brand – une première pour le Brésil en Coupe du monde –, le maillot extérieur affiche une identité audacieuse.

    Le maillot se distingue par un fond bleu saisissant, orné de motifs superposés aux contours irréguliers et de rayures ton sur ton, créant ainsi un motif dynamique, presque abstrait, sur le devant. Des détails jaunes et des empiècements latéraux couleur aqua maintiennent l’hommage à la palette traditionnelle du Brésil, tandis que l’ensemble est conçu pour refléter l’énergie, le mouvement et la créativité sur le terrain.

    Le concept mise aussi sur un côté plus agressif, certaines versions du design s’inspirant de la nature et de l’identité offensive « redoutable » du Brésil. Une pièce emblématique, déjà l’un des maillots les plus commentés du cycle 2026.

    Commandezdès maintenantvotre maillot sur Nike.

    Commandezdès maintenantvotre maillot sur Fanatics (États-Unis).

Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Haïti crest
Haïti
HAI