Maillots du Brésil pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les nouveaux maillots du Brésil pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles. Comme toujours, la Seleção affiche un équipement à la hauteur de sa réputation.

Avec cinq étoiles brodées sur la poitrine et un palmarès inégalé, la Seleção suscite, comme toujours, des attentes colossales en matière d’esthétique sur la plus grande scène mondiale. Pour répondre à cette exigence, Nike marie tradition et innovation : un maillot domicile fidèle aux couleurs les plus emblématiques du football, et une tenue extérieure audacieuse signée Jordan qui ouvre de nouvelles perspectives.

De subtils clins d’œil à l’année 1970 et l’un des designs alternatifs les plus accrocheurs du tournoi font déjà de cette collection 2026 un sujet de conversation majeur.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues du Brésil pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails de leur design, leurs dates de sortie et leurs prix.

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