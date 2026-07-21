Le nouveau maillot domicile du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 est désormais disponible chez Adidas et dans les boutiques officielles du club. Son lancement a eu lieu avant la demi-finale de Ligue des champions qui opposera le club au Paris Saint-Germain.

Les tarifs devraient respecter la grille habituelle des maillots de haut niveau, avec des versions « authentique » et « fan » au catalogue.

Côté design, le Bayern reste fidèle à son ADN. Le maillot arbore la teinte rouge emblématique du club, rehaussée de détails blancs et de subtiles rayures verticales qui apportent de la profondeur sans alourdir l’ensemble.

Une coupe athlétique et épurée renforce son caractère sportif, tandis que l’esthétique générale, à la fois moderne et conçue pour la performance, reste fidèle à l’ADN du club. Le résultat est un maillot qui allie tradition et innovation – un thème récurrent dans les dernières créations du Bayern – tout en conservant l’identité audacieuse et immédiatement reconnaissable de ce géant de la Bundesliga.

Des finitions haut de gamme et des détails raffinés complètent l’ensemble, assurant au maillot une allure contemporaine qui brillera sous les projecteurs des grandes soirées européennes.