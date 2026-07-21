Le Bayern Munich a officiellement dévoilé son maillot domicile pour la saison 2026-2027, avec Harry Kane en tête d’affiche de cette présentation à la veille d’une soirée européenne décisive. Conçu par Adidas, ce nouveau maillot s’inscrit dans l’identité rouge et blanche emblématique du club tout en apportant une touche plus épurée et moderne, taillée pour les plus grandes occasions.
Présenté à quelques jours d’un match décisif de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, le maillot incarne la « confiance » et la « mentalité de gagnant » d’un Bayern toujours en quête de nouveaux titres.
GOAL vous livre tous les détails essentiels : date de sortie, prix et spécificités du design.