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Maillots du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et tenues de gardien, dates de sortie, fuites d’images et prix

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Le Bayern Munich a officialisé son maillot domicile pour la saison 2026-2027, juste avant d’affronter le PSG, avec Harry Kane en vedette lors du lancement.

Le Bayern Munich a officiellement dévoilé son maillot domicile pour la saison 2026-2027, avec Harry Kane en tête d’affiche de cette présentation à la veille d’une soirée européenne décisive. Conçu par Adidas, ce nouveau maillot s’inscrit dans l’identité rouge et blanche emblématique du club tout en apportant une touche plus épurée et moderne, taillée pour les plus grandes occasions.

Présenté à quelques jours d’un match décisif de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, le maillot incarne la « confiance » et la « mentalité de gagnant » d’un Bayern toujours en quête de nouveaux titres.

GOAL vous livre tous les détails essentiels : date de sortie, prix et spécificités du design.

  • Bayern 2026-27 home kitadidas

    Maillot domicile du Bayern Munich 2026-27 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 est désormais disponible chez Adidas et dans les boutiques officielles du club. Son lancement a eu lieu avant la demi-finale de Ligue des champions qui opposera le club au Paris Saint-Germain.

    Les tarifs devraient respecter la grille habituelle des maillots de haut niveau, avec des versions « authentique » et « fan » au catalogue.

    Côté design, le Bayern reste fidèle à son ADN. Le maillot arbore la teinte rouge emblématique du club, rehaussée de détails blancs et de subtiles rayures verticales qui apportent de la profondeur sans alourdir l’ensemble.

    Une coupe athlétique et épurée renforce son caractère sportif, tandis que l’esthétique générale, à la fois moderne et conçue pour la performance, reste fidèle à l’ADN du club. Le résultat est un maillot qui allie tradition et innovation – un thème récurrent dans les dernières créations du Bayern – tout en conservant l’identité audacieuse et immédiatement reconnaissable de ce géant de la Bundesliga.

    Des finitions haut de gamme et des détails raffinés complètent l’ensemble, assurant au maillot une allure contemporaine qui brillera sous les projecteurs des grandes soirées européennes.

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  • Bayern Munich 26-27 away kitadidas

    Tenue extérieure du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot extérieur 2026-27 du Bayern Munich puise dans la nostalgie en s’inspirant des tenues emblématiques des années 1990 et 2000. Sur une base blanche éclatante, il réaffirme l’identité classique du club lors de ses déplacements, évoquant une époque où il a conquis l’élite européenne.

    L’une des caractéristiques marquantes de ce maillot est son col polo, rehaussé de lisières rouges et bleu marine. Cet élément rétro rend hommage aux silhouettes historiques portées durant certaines des années les plus glorieuses du Bayern, tout en étant réinterprété pour le football moderne.


  • Troisième maillot du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le Bayern Munich devrait maintenir sa palette traditionnelle : rouge pour le domicile, tons clairs pour l’extérieur et teintes foncées pour la troisième tenue.

    Les fuites concernant le troisième maillot de la saison 2026-2027 laissent entrevoir une base anthracite ou bleu marine rehaussée de touches de rouge vif et d’un motif de coups de pinceau. Le logo standard « Performance » d’adidas devrait remplacer le trèfle.

    La commercialisation du nouveau maillot third devrait débuter en août, avec un prix de vente conseillé de 105 € pour la version réplique et de 140 € pour la version authentique, identique à celle portée par les joueurs.

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