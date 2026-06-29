Maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : domicile, extérieur, dates de sortie et prix

Les maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles et rendent hommage à l’influence du football néerlandais.

La couleur orange, emblème de la nation, s’associe à un design inspiré par l’expérimentation et l’innovation qui caractérisent le football néerlandais. Cette collection célèbre la conviction que le football, du « football total » aux tactiques contemporaines, a été façonné par les idées plutôt que par les moyens.

Un langage stylistique qui met en exergue la clarté, l’équilibre et le progrès, à l’image d’une fédération guidée par la curiosité, la créativité et une vision d’avenir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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