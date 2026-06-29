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Renuka Odedra

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Maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : domicile, extérieur, dates de sortie et prix

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Pays-Bas

Les nouveaux maillots des Pays-Bas pour 2026 ont été officialisés : une version modernisée de l’emblématique orange et une tenue extérieure au design épuré.

Les maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles et rendent hommage à l’influence du football néerlandais. 

Les maillotssont d’ores et déjà disponiblessur NikeShop.

La couleur orange, emblème de la nation, s’associe à un design inspiré par l’expérimentation et l’innovation qui caractérisent le football néerlandais. Cette collection célèbre la conviction que le football, du « football total » aux tactiques contemporaines, a été façonné par les idées plutôt que par les moyens. 

Un langage stylistique qui met en exergue la clarté, l’équilibre et le progrès, à l’image d’une fédération guidée par la curiosité, la créativité et une vision d’avenir. 

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : maillots des Pays-Bas pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile des Pays-Bas

    Le maillot domicile des Pays-Bas réinterprète l'emblématique « Oranje » en le mettant en valeur plutôt qu'en le réinventant. Conçu pour être visible de loin, ce maillot offre la version la plus éclatante de l'orange néerlandais à ce jour. Un écusson de la fédération innovant, de type lenticulaire, apporte mouvement et relief, changeant d'aspect au gré des déplacements des joueurs sur le terrain. Ce maillot domicile est unique, dynamique et fièrement néerlandais.

    Les maillots des Pays-Bas sontdésormais disponiblessur NikeShop.

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    Maillot extérieur des Pays-Bas

    Le maillot extérieur réinvente le mythique blanc intégral des Pays-Bas. Un dégradé orange horizontal, inspiré par des effets microscopiques, traverse le maillot et symbolise l’expérimentation comme la précision. L’écusson lenticulaire surdimensionné et centré affirme l’innovation comme marque de fabrique. Des lignes épurées et un équilibre géométrique évoquent les principes du design néerlandais tout en annonçant un avenir progressiste.

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