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Angelica Daujotas

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Maillots des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Nike réintroduit les emblématiques rayures « Waldo » à l’occasion de la présentation des tenues de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la Coupe du monde 2026.

L'attente est terminée. Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera sur notre propre sol, l'attention ne se porte pas uniquement sur les performances, mais aussi sur les tenues que portera l'équipe nationale masculine américaine (USMNT) sous les yeux du monde entier.

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Nike et la Fédération américaine de football ont tenu parole en dévoilant la collection « Stars & Stripes », qui marie héritage et modernité. Les emblématiques bandes « Waldo » réapparaissent sur le maillot domicile, tandis qu’une version extérieure épurée, entièrement noire, fait déjà beaucoup de bruit sur Internet.

Ces tenues ne sont pas de simples maillots : elles incarneront l’identité américaine durant cette Coupe du monde à domicile. À l’approche du 11 juin, voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la Coupe du monde 2026 : détails de design, dates de sortie et tarifs.

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Boutique : maillots des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

    Le maillot domicile 2026, officiellement nommé « Stripes », propose une interprétation audacieuse et littérale du drapeau américain. Fortement inspiré des mythiques rayures « Waldo » de 2012 et des maillots de la Coupe du monde 1994 (dernière édition organisée par les États-Unis), il affiche des bandes ondulées rouges et blanches sur le buste et les manches.

    Ce motif ondulé imite l’effet d’un drapeau flottant au vent. Pour équilibrer visuellement ce design affirmé, le maillot intègre un col rond bleu marine épuré et des manchettes assorties. Conçu avec la technologie Aero-FIT, il privilégie légèreté, respirabilité et évacuation de la transpiration pour affronter la chaleur estivale.

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    Maillot extérieur des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

    Contrairement à l’éclat du maillot domicile, le maillot extérieur, surnommé « Stars », opte pour la discrétion. Sa teinte dominante, un noir obsidienne/carbone profond, lui confère une esthétique épurée, aussi à l’aise sur le terrain qu’en ville.

    Sa particularité réside dans un motif subtil d’étoiles ton sur ton intégré directement dans le tissu, qui se révèle davantage sous les projecteurs du stade. Des détails rouges habillent les empiècements latéraux et l’arrière du col, tandis que l’écusson de la fédération se pare d’une finition argent métallisé symbolisant l’ambition du pays hôte.

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