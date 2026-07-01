L'attente est terminée. Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera sur notre propre sol, l'attention ne se porte pas uniquement sur les performances, mais aussi sur les tenues que portera l'équipe nationale masculine américaine (USMNT) sous les yeux du monde entier.

Nike et la Fédération américaine de football ont tenu parole en dévoilant la collection « Stars & Stripes », qui marie héritage et modernité. Les emblématiques bandes « Waldo » réapparaissent sur le maillot domicile, tandis qu’une version extérieure épurée, entièrement noire, fait déjà beaucoup de bruit sur Internet.

Ces tenues ne sont pas de simples maillots : elles incarneront l’identité américaine durant cette Coupe du monde à domicile. À l’approche du 11 juin, voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la Coupe du monde 2026 : détails de design, dates de sortie et tarifs.

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