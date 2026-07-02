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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Traduit par

Maillots de West Ham pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

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West Ham
West Ham United Women

Voici un aperçu complet des nouveaux maillots de West Ham pour la saison 2026-2027.

West Ham United s’apprête à entrer dans une nouvelle ère pour la saison 2026-2027, ce qui fait de sa prochaine collection de maillots l’une des plus attendues depuis des années. Si les maquettes graphiques et les détails des tissus des maillots extérieurs et du troisième maillot restent confidentiels, le remaniement majeur des partenariats commerciaux du club nous offre déjà une vision claire de ce à quoi ressembleront les nouvelles tuniques sur le plan logistique.

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de West Ham, notamment les dates de sortie, les prix, les sources d’inspiration du design et les points de vente où les supporters pourront se les procurer.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    Maillot domicile de West Ham pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-2027 de West Ham se distingue par un design audacieux et original, marqué par le retour des manches emblématiques « Bonds Blue ». Ce nouveau maillot allie tradition et style contemporain caractéristique de New Balance, dans le cadre de la première collaboration du club avec cette grande marque d'équipement sportif. Le corps emblématique de couleur « claret » est rehaussé par de subtils motifs en chevrons tissés dans le tissu, tandis que le col et les poignets arborent des motifs « Claret & Blue ».


  • Maillot extérieur de West Ham pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon les dernières rumeurs, le maillot extérieur adopterait un design épuré et ultra-moderne, en rupture avec l’esprit rétro du maillot domicile. Selon les premières fuites, le maillot serait principalement blanc ou gris très clair. En lieu et place des traditionnelles touches de bordeaux et de bleu, New Balance pourrait adopter une esthétique monochrome, avec un gris anthracite ou un bleu marine profond pour l’écusson, le nom du sponsor et les logos. Un choix de conception qui devrait faciliter l’intégration de ce maillot dans une tenue streetwear décontractée.



  • Troisième maillot de West Ham pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Les maillots third sont souvent l’occasion pour les équipementiers de prendre des risques, et, d’après les premières fuites, New Balance ne ferait pas les choses à moitié pour son premier exercice avec West Ham. La toile de fond devrait être sombre : un noir profond ou un bleu marine intense. Pour garantir une bonne visibilité sous les projecteurs, des touches de bleu ciel électrique ou de bordeaux fluo viendraient dynamiser le col, les poignets et le logo.

    Enfin, tout comme le discret chevron du maillot domicile, le troisième maillot intégrerait, toujours selon ces sources, un motif abstrait et géométrique gaufré dans le tissu, inspiré de l’architecture industrielle et du patrimoine sidérurgique de l’est londonien.