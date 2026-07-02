West Ham United s’apprête à entrer dans une nouvelle ère pour la saison 2026-2027, ce qui fait de sa prochaine collection de maillots l’une des plus attendues depuis des années. Si les maquettes graphiques et les détails des tissus des maillots extérieurs et du troisième maillot restent confidentiels, le remaniement majeur des partenariats commerciaux du club nous offre déjà une vision claire de ce à quoi ressembleront les nouvelles tuniques sur le plan logistique.

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de West Ham, notamment les dates de sortie, les prix, les sources d’inspiration du design et les points de vente où les supporters pourront se les procurer.