Maillots de West Ham pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d’images et prix

West Ham United s’apprête à entrer dans une nouvelle ère pour la saison 2026-2027, ce qui fait de sa prochaine collection de maillots l’une des plus attendues depuis des années. Si les maquettes graphiques et les détails des tissus des maillots extérieurs et du troisième maillot restent confidentiels, le récent remaniement des partenariats commerciaux du club nous offre un aperçu précis de ce à quoi ressembleront les nouvelles tuniques sur le plan logistique.

GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de West Ham : dates de sortie, prix, sources d’inspiration du design et points de vente où les supporters pourront se les procurer.