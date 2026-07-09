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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Traduit par

Maillots de West Ham pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d’images et prix

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West Ham
West Ham United Women

Voici un aperçu complet des nouveaux maillots de West Ham pour la saison 2026-2027.

West Ham United s’apprête à entrer dans une nouvelle ère pour la saison 2026-2027, ce qui fait de sa prochaine collection de maillots l’une des plus attendues depuis des années. Si les maquettes graphiques et les détails des tissus des maillots extérieurs et du troisième maillot restent confidentiels, le récent remaniement des partenariats commerciaux du club nous offre un aperçu précis de ce à quoi ressembleront les nouvelles tuniques sur le plan logistique.

GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de West Ham : dates de sortie, prix, sources d’inspiration du design et points de vente où les supporters pourront se les procurer.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    Maillot domicile de West Ham pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-2027 de West Ham se distingue par un design audacieux et original, marqué par le retour des manches emblématiques « Bonds Blue ». Ce nouveau maillot allie la tradition au style contemporain caractéristique de New Balance, dans le cadre de la première collaboration du club avec cette grande marque d’équipement sportif. Le corps emblématique de couleur « claret » est rehaussé de subtils motifs en chevrons tissés dans le tissu, tandis que le col et les poignets arborent des détails « Claret & Blue ».


  • West Ham 26/27 away kit New Balance

    Maillot extérieur de West Ham pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    West Ham réédite son mythique maillot extérieur blanc pour la saison 2026-2027, une tenue emblématique réinventée par New Balance. Ce blanc immaculé, synonyme de certains des plus grands moments du club, évoque surtout le succès de 1980, lorsque Billy Bonds et ses coéquipiers soulevaient la FA Cup. 

    Des touches de bordeaux et de bleu rehaussent le col et les poignets, tandis que les marteaux croisés trônent sur la poitrine. Des motifs discrets, tissés dans l’étoffe, s’inspirent du plafond de la célèbre Boleyn Tavern et ancrent ce maillot dans l’héritage artistique de l’East End.



  • Troisième maillot de West Ham pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Les maillots third sont souvent l’occasion pour les équipementiers de prendre des risques, et, d’après les premières fuites, New Balance ne ferait pas les choses à moitié pour son premier exercice avec West Ham. La base serait sombre : un noir profond ou un bleu marine très foncé. Pour assurer une bonne visibilité sous les projecteurs, des détails contrastés – bleu ciel électrique ou bordeaux fluo – viendraient dynamiser le col, les poignets et le logo.

    Enfin, tout comme le discret chevron du maillot domicile, le troisième maillot devrait arborer un motif abstrait et géométrique gaufré dans le tissu, inspiré de l’architecture industrielle et du patrimoine sidérurgique de l’est londonien.




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