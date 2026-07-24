Les maillots adidas du Newcastle United pour la saison 2026-2027 s'annoncent comme l'un des designs les plus commentés de ces dernières années. S'éloignant des looks traditionnels et sans surprise de leurs débuts après leur retour chez adidas, la nouvelle collection propose des choix stylistiques audacieux, de profonds hommages architecturaux à la région de Tyneside, ainsi que le retour très attendu d'éléments emblématiques du club.
GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de Newcastle United : dates de sortie, prix, sources d’inspiration et points de vente.