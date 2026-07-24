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Renuka Odedra

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Maillots de Newcastle United pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

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Newcastle United Women

Voici un résumé complet des nouveaux maillots de Newcastle United pour la saison 2026-2027.

Les maillots adidas du Newcastle United pour la saison 2026-2027 s'annoncent comme l'un des designs les plus commentés de ces dernières années. S'éloignant des looks traditionnels et sans surprise de leurs débuts après leur retour chez adidas, la nouvelle collection propose des choix stylistiques audacieux, de profonds hommages architecturaux à la région de Tyneside, ainsi que le retour très attendu d'éléments emblématiques du club.

GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de Newcastle United : dates de sortie, prix, sources d’inspiration et points de vente.

  • Newcastle 26/27 Home kit 2adidas

    Maillot domicile de Newcastle United pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile de Newcastle United pour la saison 2026-2027 réinvente les rayures classiques du club en intégrant un motif audacieux et décalé, rehaussé d’une touche de couleur dynamique, pour une réinterprétation moderne de la tradition.

    Le design avant-gardiste réinvente les rayures noir et blanc et les associe à des détails bleus vifs au niveau du col ras du cou et des trois bandes adidas. L’iconographie symbolique de la pie, emblème du club, est imprimée à l’intérieur de l’encolure.

    Le maillot est d’ores et déjà disponible : comptez environ 80 £ pour la version réplique adulte et à partir de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.



  • Newcastle 2026-27 away kit - closer lookNewcastle United FC

    Maillot extérieur de Newcastle United pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Newcastle United s'apprête à arborer un maillot bleu marine lors de ses matchs à l'extérieur au cours de la prochaine saison 2026-2027. Le maillot à col V affiche un motif du château emblématique du club sur un fond « bleu marine nuit », inspiré de l’histoire et de l’identité de la ville. Cet esprit se retrouve dans l’écusson vintage des années 1970-1980 et dans la pie brodée au niveau du col. 



  • Troisième maillot de Newcastle United pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Bien que les détails graphiques du troisième maillot restent encore secrets, les premières fuites laissent entrevoir un look alternatif très stylisé qui mettra l'accent sur une esthétique haut de gamme, inspirée du streetwear. À l’instar du maillot extérieur, ce modèle devrait arborer un design rétro et réintroduire l’écusson vintage très apprécié du club, datant des années 1980 et 1990, en remplacement du logo moderne en forme de bouclier. Une palette de couleurs distincte, conçue pour se démarquer sous les projecteurs du stade, viendrait compléter ce trio de maillots varié pour la prochaine saison des Magpies.

    Le lancement de cette troisième tenue est prévu pour août 2026.


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