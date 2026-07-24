Le maillot domicile de Newcastle United pour la saison 2026-2027 réinvente les rayures classiques du club en intégrant un motif audacieux et décalé, rehaussé d’une touche de couleur dynamique, pour une réinterprétation moderne de la tradition.

Le design avant-gardiste réinvente les rayures noir et blanc et les associe à des détails bleus vifs au niveau du col ras du cou et des trois bandes adidas. L’iconographie symbolique de la pie, emblème du club, est imprimée à l’intérieur de l’encolure.

Le maillot est d’ores et déjà disponible : comptez environ 80 £ pour la version réplique adulte et à partir de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.







