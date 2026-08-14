Manchester United et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027. Son allure classique s’inspire des maillots emblématiques portés par United dans les années 1970.

Ce nouveau maillot associe des éléments rétro à des technologies modernes au service de la performance, avec le retour du col polo, des détails rayés et de discrètes références à la victoire historique de United en Coupe nationale en 1977.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir au sujet des nouveaux maillots de Manchester United pour la saison 2026-2027, notamment leurs dates de sortie, leur prix, l’inspiration derrière leur design et les points de vente où les supporters peuvent se les procurer.