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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas
Traduit par

Maillots de Manchester United 2026-2027 : nouveaux modèles domicile, extérieur, troisième et de gardien de but, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de Manchester United pour la saison 2026-2027.

Manchester United et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027. Son allure classique s’inspire des maillots emblématiques portés par United dans les années 1970.

Ce nouveau maillot associe des éléments rétro à des technologies modernes au service de la performance, avec le retour du col polo, des détails rayés et de discrètes références à la victoire historique de United en Coupe nationale en 1977.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir au sujet des nouveaux maillots de Manchester United pour la saison 2026-2027, notamment leurs dates de sortie, leur prix, l’inspiration derrière leur design et les points de vente où les supporters peuvent se les procurer.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Maillot domicile de Manchester United 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile adidas de Manchester United pour la saison 2026-27 a été officiellement dévoilé le 14 mai 2026.

    Avec son maillot domicile 2026-27, adidas revisite l’une des esthétiques rétro les plus reconnaissables du club.

    Une base rouge épurée s’associe à un col polo classique et à des bordures de manches rayées, pour un ensemble élégant inspiré des maillots portés par Manchester United dans les années 1970. Le design fait plus précisément référence à la tenue portée lors du triomphe du club en Coupe nationale en 1977, dont 2026 marque le 50e anniversaire.

    Les trois bandes et la marque adidas, en blanc, se détachent nettement sur le rouge du maillot, tandis que des touches de noir sont discrètement intégrées à l’ensemble pour préserver la palette de couleurs traditionnelle du club.

    Autre détail marquant, l’inscription « United » figure à l’arrière du col, soulignant l’identité et l’histoire du club.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Maillot extérieur de Manchester United 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur 2026=27 de Manchester United revisite l’une des tenues extérieures les plus emblématiques du club dans un esprit moderne. Sur une base bleu roi affirmée, il associe des éléments familiers à des textures raffinées et à des touches discrètes. Le résultat est un maillot soigné et contemporain, qui conserve la lisibilité et l’assurance depuis longtemps associées à Manchester United à l’extérieur.

    L’un des éléments centraux du maillot est son motif de rayures ton sur ton, intégré à l’ensemble du tissu. Il apporte de la profondeur et du mouvement au modèle tout en rappelant les anciens maillots extérieurs bleus du club. Des détails rouges et blancs soulignent le col en V et les bords des manches, créant un contraste net avec le bleu profond de la base tout en restant fidèles à l’identité de Manchester United.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Troisième maillot de Manchester United 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot de Manchester United pour la saison 2026-2027 s’inspire de la culture jeune, des institutions communautaires et de l’esprit créatif qui ont marqué des générations dans le Grand Manchester. Sur une base ivoire, il puise dans la riche identité culturelle de la ville et associe références au patrimoine et conception moderne.

    Un motif floral créé spécialement pour le maillot s’étend sur toute sa surface. Il présente des roses dessinées à la main, directement intégrées au tissu. Inspiré d’œuvres présentes dans les lieux communautaires et les institutions culturelles de Manchester, notamment le Salford Lads and Girls Club, ce motif donne une profondeur discrète au maillot tout en lui conférant une identité visuelle distinctive, ancrée dans la ville.

    Un bordeaux profond habille le logo adidas, la représentation du diable, emblème du club, le col et les bordures des manches. Il s’inspire de l’architecture en briques rouges qui caractérise nombre de bâtiments historiques de Manchester. Des touches de vert contrastantes apparaissent sur les trois bandes adidas, en référence aux portes vertes caractéristiques que l’on trouve dans toute la ville, notamment celles de l’emblématique Salford Lads and Girls Club.


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