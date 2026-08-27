Maillots de Manchester City 2026-2027 : nouveaux modèles domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites et prix

Le fil conducteur de la collection de maillots 2026-27 de Manchester City est « Pas un City comme les autres ». PUMA et le club s’appuient sur ce thème pour bousculer les modèles de maillots traditionnels et figés, et célébrer une culture fondée sur une évolution permanente, une ambition sans relâche et la volonté de faire les choses autrement.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur le maillot domicile 2026-27 de Manchester City, notamment sa date de sortie, son prix, les fuites et les détails de son design.