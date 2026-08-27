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Man City home 26/27 kit 2PUMA
Renuka Odedra
Traduit par

Maillots de Manchester City 2026-2027 : nouveaux modèles domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Les nouveaux maillots 2026-27 de Manchester City dévoilés

Le fil conducteur de la collection de maillots 2026-27 de Manchester City est « Pas un City comme les autres ». PUMA et le club s’appuient sur ce thème pour bousculer les modèles de maillots traditionnels et figés, et célébrer une culture fondée sur une évolution permanente, une ambition sans relâche et la volonté de faire les choses autrement.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur le maillot domicile 2026-27 de Manchester City, notamment sa date de sortie, son prix, les fuites et les détails de son design.

  • Man City 26/27 kit 2PUMA

    Maillot domicile de Manchester City 2026-2027 : date de sortie et prix

    La tenue domicile 2026-27 de Manchester City rompt avec les couleurs unies traditionnelles et affiche un dégradé bleu ciel. Passant progressivement d’une teinte plus foncée aux épaules au blanc dans le bas, ce design vise à retracer visuellement les différentes nuances de bleu ciel portées par le club au fil de son histoire.

    Un col et des bordures de manches d’un blanc éclatant encadrent l’ensemble. L’écusson monochrome du club, en argent métallisé, et les logos des sponsors assortis soulignent le thème de la modernité et du progrès.

    La tenue réplique coûte 85 £, tandis que la version authentique est proposée à 125 £.




  • Man City away kit 26/27 PUMA

    Maillot extérieur de Manchester City pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Avec son noir et jaune éclatant et son essaim d’abeilles ouvrières, ce maillot s’articule autour de l’un des symboles les plus reconnaissables de la ville : l’abeille de Manchester. Elle était présente dans les rues de Manchester bien avant de figurer sur un maillot de football. Elle symbolise le labeur, l’unité et la résilience qui définissent la ville. Le maillot extérieur 2026-27 la place au cœur d’un design qui fait écho à la ferveur des supporters en déplacement et à l’identité des rues de Manchester.


  • Manchester City 26-27 third kitPUMA

    Troisième maillot de Manchester City pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour la première fois dans le football professionnel, les supporters ont pu concevoir un maillot à l’aide de l’intelligence artificielle. Le modèle créé par un supporter et retenu sera porté sur le terrain cette saison. Ce troisième maillot pour la saison 2026-27 a été conçu à l’aide de PUMA AI Creator, un outil d’intelligence artificielle générative sur mesure qui transforme des descriptions écrites en modèles de maillots en quelques secondes.

    Lancé en décembre 2024, AI Creator a donné aux supporters une véritable influence sur la création du maillot grâce à des consignes écrites et à des outils de retouche intuitifs, sans qu’aucune expérience en design soit nécessaire. Des supporters de Manchester City de plus de 200 pays ont proposé leur vision du troisième maillot, donnant naissance à plus de 180 000 modèles uniques.


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