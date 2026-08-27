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Liverpool 2026/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra
Traduit par

Maillots de Liverpool 2026-27 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Liverpool FC Women

Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de Liverpool pour la saison 2026-2027.

Liverpool a officiellement dévoilé ses nouveaux maillots domicile et extérieur pour la saison 2026-27, à l’occasion de ses retrouvailles avec adidas. Le nouveau maillot domicile du club marque le retour des emblématiques trois bandes à Anfield, tandis que la tenue extérieure s’inspire de maillots marquants du milieu des années 1980, avec un design blanc épuré rehaussé de touches rouges et grises.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de Liverpool, notamment leurs dates de sortie, leur prix, les inspirations de leur design et les points de vente où les supporters peuvent se les procurer.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Maillot domicile de Liverpool 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile adidas de Liverpool pour la saison 2026-27 a été officiellement dévoilé le 19 mai 2026.

    Le nouveau modèle s’inspire du maillot domicile adidas de Liverpool FC de 1989-91, immédiatement reconnaissable à son motif géométrique dynamique. Ce maillot avait été porté pendant une période de succès pour le club, lorsque l’équipe de Kenny Dalglish avait remporté le titre de champion en 1989/90. Ce nouveau design célèbre une période marquante de l’histoire du club. Sa base rouge foncé est rehaussée d’un motif graphique contemporain qui recouvre l’ensemble du maillot, reprenant directement l’esthétique de l’original de la fin des années 80 dans une version plus nette et moderne.

    Les détails blancs épurés du logo adidas, de l’écusson du club et des finitions renforcent son esthétique classique, tandis que le motif revisité qui recouvre l’ensemble du maillot évoque l’énergie et l’attitude de la culture footballistique des années 80.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Maillot extérieur de Liverpool 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur de Liverpool pour la saison 2026-27 a été officiellement dévoilé par adidas. Il s’inspire des maillots extérieurs emblématiques du club du milieu des années 1980.

    Sur une base d’un blanc éclatant, le maillot présente des détails rouges et gris. Le retour du logo trèfle d’adidas s’accompagne d’un écusson historique représentant le Liver bird, dans la continuité de l’esthétique rétro introduite avec le nouveau partenariat avec adidas.

    Un motif discret tissé dans le tissu s’inspire d’anciens billets de match d’Anfield et rend hommage à des générations de supporters de Liverpool.

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    Troisième maillot de Liverpool pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot de Liverpool pour la saison 2026-27 affiche un design audacieux, inspiré du riche passé européen du club et de certaines des soirées les plus mémorables de l’histoire d’Anfield. Associant une esthétique noire épurée à des touches métalliques et à des innovations techniques modernes, il rend hommage à l’atmosphère unique créée par les supporters de Liverpool sous les projecteurs lors des soirées européennes.

    Sur une base noire épurée, le maillot mêle des tons noirs profonds à des détails bordeaux et à des touches argentées mates. Cette palette sombre lui donne une allure sophistiquée et contemporaine, tout en évoquant l’ambiance des coups d’envoi en soirée sous les projecteurs du stade.

    L’un des éléments marquants du design est son imprimé technique discret, présent sur l’ensemble du maillot, qui lui apporte texture et mouvement. Inspiré par l’énergie collective et l’impact visuel des supporters de Liverpool lors des rencontres européennes, ce motif rend hommage aux fans dont les voix et la présence ont contribué à faire de certaines soirées du club des moments inoubliables.

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