Liverpool a officiellement dévoilé ses nouveaux maillots domicile et extérieur pour la saison 2026-27, à l’occasion de ses retrouvailles avec adidas. Le nouveau maillot domicile du club marque le retour des emblématiques trois bandes à Anfield, tandis que la tenue extérieure s’inspire de maillots marquants du milieu des années 1980, avec un design blanc épuré rehaussé de touches rouges et grises.
GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de Liverpool, notamment leurs dates de sortie, leur prix, les inspirations de leur design et les points de vente où les supporters peuvent se les procurer.