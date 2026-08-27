Le nouveau maillot domicile adidas de Liverpool pour la saison 2026-27 a été officiellement dévoilé le 19 mai 2026.

Le nouveau modèle s’inspire du maillot domicile adidas de Liverpool FC de 1989-91, immédiatement reconnaissable à son motif géométrique dynamique. Ce maillot avait été porté pendant une période de succès pour le club, lorsque l’équipe de Kenny Dalglish avait remporté le titre de champion en 1989/90. Ce nouveau design célèbre une période marquante de l’histoire du club. Sa base rouge foncé est rehaussée d’un motif graphique contemporain qui recouvre l’ensemble du maillot, reprenant directement l’esthétique de l’original de la fin des années 80 dans une version plus nette et moderne.

Les détails blancs épurés du logo adidas, de l’écusson du club et des finitions renforcent son esthétique classique, tandis que le motif revisité qui recouvre l’ensemble du maillot évoque l’énergie et l’attitude de la culture footballistique des années 80.