Maillots de Liverpool 2026-2027 : nouveaux modèles domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites et prix

Liverpool a officiellement dévoilé ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2026-27, à l’occasion de ses retrouvailles avec adidas. Le nouveau maillot domicile du club marque le retour des emblématiques trois bandes à Anfield, tandis que la tenue extérieure s’inspire de maillots marquants du milieu des années 1980, avec un modèle blanc épuré rehaussé de touches de rouge et de gris.
GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de Liverpool, notamment leurs dates de sortie, leurs prix, les inspirations derrière leur design et les points de vente où les supporters peuvent les acheter.