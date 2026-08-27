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Liverpool 2026/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra
Traduit par

Maillots de Liverpool 2026-2027 : nouveaux modèles domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Liverpool FC Women

Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de Liverpool pour la saison 2026-2027.

Liverpool a officiellement dévoilé ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2026-27, à l’occasion de ses retrouvailles avec adidas. Le nouveau maillot domicile du club marque le retour des emblématiques trois bandes à Anfield, tandis que la tenue extérieure s’inspire de maillots marquants du milieu des années 1980, avec un modèle blanc épuré rehaussé de touches de rouge et de gris.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-27 de Liverpool, notamment leurs dates de sortie, leurs prix, les inspirations derrière leur design et les points de vente où les supporters peuvent les acheter.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Maillot domicile de Liverpool 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile adidas de Liverpool pour la saison 2026-27 a été officiellement lancé le 19 mai 2026.

    Inspiré du maillot domicile adidas de Liverpool FC de 1989-91, immédiatement reconnaissable à son motif géométrique dynamique et porté durant une période faste pour le club, lorsque l'équipe de Kenny Dalglish a remporté le championnat en 1989/90, le nouveau modèle célèbre une époque marquante de l'histoire du club. Sa base rouge profond est rehaussée d'un motif graphique contemporain qui recouvre l'ensemble du maillot. Celui-ci reprend directement les codes visuels du modèle original de la fin des années 80, dans une version plus nette et moderne.

    Les touches de blanc épurées sur le logo adidas, l'écusson du club et les finitions renforcent l'esthétique classique, tandis que le motif réinterprété qui recouvre le maillot évoque l'énergie et l'état d'esprit de la culture footballistique des années 80.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Maillot extérieur de Liverpool 2026-2027 : date de sortie et prix

    adidas a officiellement dévoilé le maillot extérieur de Liverpool pour la saison 2026-27, inspiré des maillots emblématiques portés par le club à l’extérieur au milieu des années 1980.

    Sur une base blanche, le maillot présente des détails rouges et gris. Le retour du logo au trèfle d’adidas s’accompagne d’un écusson historique à l’effigie du Liver bird, dans la continuité de l’esthétique rétro introduite avec le nouveau partenariat avec adidas.

    Un motif discret tissé dans le tissu s’inspire d’anciens billets de match d’Anfield et rend hommage à des générations de supporters de Liverpool.

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    Troisième maillot de Liverpool pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot de Liverpool pour la saison 2026-27 affiche un design audacieux, inspiré du riche héritage européen du club et de certaines des soirées les plus mémorables de l’histoire d’Anfield. Alliant une esthétique noire épurée à des touches métalliques et à des innovations modernes en matière de performance, il célèbre l’atmosphère unique créée par les supporters de Liverpool sous les projecteurs lors des matchs européens.

    Sur une base noire épurée, le maillot associe des tons d’un noir profond à des détails bordeaux et à des touches d’argent mat. Cette palette sombre lui donne une allure sophistiquée et contemporaine, tout en évoquant l’ambiance des coups d’envoi en soirée sous les projecteurs du stade.

    L’un des éléments marquants du design est son imprimé technique discret, présent sur toute la surface du maillot, qui crée des effets de texture et de mouvement. Inspiré par l’énergie collective et l’impact visuel des supporters de Liverpool lors des rencontres européennes, ce motif rend hommage aux fans dont les chants et la présence ont contribué à faire de certaines soirées les plus grandes de l’histoire du club.

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