Maillots de Liverpool 2026-2027 : nouveaux modèles domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites et prix

Le nouveau maillot domicile adidas de Liverpool pour la saison 2026-27 a été officiellement lancé le 19 mai 2026.

Inspiré du maillot domicile adidas de Liverpool FC de 1989-91, immédiatement reconnaissable à son motif géométrique dynamique et porté durant une période faste pour le club, lorsque l'équipe de Kenny Dalglish a remporté le championnat en 1989/90, le nouveau modèle célèbre une époque marquante de l'histoire du club. Sa base rouge profond est rehaussée d'un motif graphique contemporain qui recouvre l'ensemble du maillot. Celui-ci reprend directement les codes visuels du modèle original de la fin des années 80, dans une version plus nette et moderne.

Les touches de blanc épurées sur le logo adidas, l'écusson du club et les finitions renforcent l'esthétique classique, tandis que le motif réinterprété qui recouvre le maillot évoque l'énergie et l'état d'esprit de la culture footballistique des années 80.