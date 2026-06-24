Maillots de la Suisse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot domicile de la Suisse pour la Coupe du monde 2026 a été officiellement dévoilé. Puma l’a présenté en décembre 2025, en même temps que sa collection complète de maillots domicile des sélections européennes. La tenue conserve le rouge foncé emblématique de la nation, rehaussé de graphismes blancs et de chevrons audacieux qui évoquent la précision et le patrimoine helvétiques.

Conçu dans un tissu technique léger et des coupes ergonomiques, le modèle Puma est aussi élégant dans la rue que sur le terrain. La bande Puma blanche et le positionnement épuré de l’écusson renforcent l’esthétique minimaliste associée à la Suisse.

Le prix public conseillé du maillot domicile suisse est d’environ 100 € / 85 £ pour les répliques standard destinées aux supporters ; les éditions match authentiques et les options sur mesure sont proposées à des tarifs plus élevés, variables selon la taille et le revendeur. Les tailles enfant sont généralement disponibles à des conditions plus abordables.