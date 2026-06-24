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Switzerland 2026 World Cup kitPUMA
Angelica Daujotas

Traduit par

Maillots de la Suisse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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À l’aube de la saison nord-américaine, PUMA dévoile un maillot domicile dynamique et un maillot extérieur impossible à ignorer, célébrant un style suisse audacieux.

Le retour de la Suisse à la Coupe du monde de la FIFA 2026 s’accompagne d’un regain d’enthousiasme autour des maillots, Puma dévoilant de nouvelles tenues domicile et extérieur qui allient fierté nationale et style sportif contemporain. Le maillot domicile a déjà été officiellement présenté, tandis que les premières images de la version extérieure commencent à circuler, plaçant la Nati sous les projecteurs en matière d’équipements à l’approche du tournoi estival aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les tenues de la Suisse sontdisponibleschez Puma.

Le rouge et blanc, codes identitaires helvétiques, sont ici réinterprétés de façon contemporaine, tandis que les teintes alternatives dévoilées en fuite indiquent que Puma ose de nouvelles pistes pour le maillot extérieur. Alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde approche, voici ce qu’il faut retenir des tenues domicile et extérieur de la Suisse : design, date de lancement et tarif.

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Boutique : maillots de la Suisse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la Suisse

    Le maillot domicile de la Suisse pour la Coupe du monde 2026 a été officiellement dévoilé. Puma l’a présenté en décembre 2025, en même temps que sa collection complète de maillots domicile des sélections européennes. La tenue conserve le rouge foncé emblématique de la nation, rehaussé de graphismes blancs et de chevrons audacieux qui évoquent la précision et le patrimoine helvétiques.

    Conçu dans un tissu technique léger et des coupes ergonomiques, le modèle Puma est aussi élégant dans la rue que sur le terrain. La bande Puma blanche et le positionnement épuré de l’écusson renforcent l’esthétique minimaliste associée à la Suisse.

    Le prix public conseillé du maillot domicile suisse est d’environ 100 € / 85 £ pour les répliques standard destinées aux supporters ; les éditions match authentiques et les options sur mesure sont proposées à des tarifs plus élevés, variables selon la taille et le revendeur. Les tailles enfant sont généralement disponibles à des conditions plus abordables.

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  • Maillot extérieur de la Suisse

    Si le maillot domicile de la Suisse a déjà été officialisé, le modèle extérieur pour la Coupe du monde 2026 n’a pas encore fait l’objet d’une présentation officielle. Toutefois, des fuites et aperçus très crédibles donnent déjà une idée précise de ce à attendre. D’après les premières images circulant parmi les spécialistes du maillot, Puma opterait pour une base claire (probablement blanche ou teinte neutre pâle), rehaussée de couleurs d’accentuation contrastant fortement avec le rouge du maillot domicile.

    Ce design s’inscrit dans la ligne directrice des maillots extérieurs 2026 de Puma, qui mise sur des graphismes audacieux et un color blocking moderne pour plusieurs sélections. Si les modalités de lancement restent à confirmer, la sortie est attendue début 2026, probablement en mars, conformément au calendrier habituel des Coupes du monde.

    Une fois les détails officiels confirmés, le tarif de la tenue extérieure devrait reprendre la grille du maillot domicile, avec des répliques pour les supporters autour de 100 € / 85 £ et des éditions authentiques haut de gamme dont le prix sera fixé en conséquence à la mise en vente en magasin et en ligne.

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