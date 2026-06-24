Maillots de la Suisse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le retour de la Suisse à la Coupe du monde de la FIFA 2026 s’accompagne d’un regain d’enthousiasme autour des maillots, Puma dévoilant de nouvelles tenues domicile et extérieur qui allient fierté nationale et style sportif contemporain. Le maillot domicile a déjà été officiellement présenté, tandis que les premières images de la version extérieure commencent à circuler, plaçant la Nati sous les projecteurs en matière d’équipements à l’approche du tournoi estival aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Le rouge et blanc, codes identitaires helvétiques, sont ici réinterprétés de façon contemporaine, tandis que les teintes alternatives dévoilées en fuite indiquent que Puma ose de nouvelles pistes pour le maillot extérieur. Alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde approche, voici ce qu’il faut retenir des tenues domicile et extérieur de la Suisse : design, date de lancement et tarif.
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