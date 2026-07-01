Maillots de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

La collection de maillots de la République démocratique du Congo, conçue par Umbro, se compose de modèles épurés inspirés de la culture locale et destinés à ses grandes campagnes.
Plus d'actualités sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
- 👕 Maillots de la Coupe du monde 2026 : tous les maillots des grandes équipes dévoilés
- 🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
- 📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026
- ⚽️ Ballon officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : où acheter l'adidas Trionda