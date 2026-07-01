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DR Congo kitsUmbro
Renuka Odedra

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Maillots de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Coupe du monde
RD Congo

Les nouveaux maillots de la RD Congo pour 2026 ont été officiellement dévoilés.

La collection de maillots de la République démocratique du Congo, conçue par Umbro, se compose de modèles épurés inspirés de la culture locale et destinés à ses grandes campagnes.

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Boutique : maillots de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la RD Congo

    Le maillot domicile de la RD Congo rend hommage à l’identité traditionnelle des Léopards tout en lui apportant une touche moderne et dynamique, grâce à un fond bleu clair éclatant, depuis longtemps associé à l’équipe. Sa pièce maîtresse est un imprimé léopard ton sur ton, sublimé pour une intégration parfaite dans le tissu, tandis qu’un motif ondulé parcourt la moitié inférieure du maillot. Une bordure rouge vif souligne le col rond et les poignets, rappelant les couleurs du drapeau national.

    L’écusson officiel de la FECOFA trône fièrement au-dessus du cœur, surmonté de deux étoiles symbolisant les victoires historiques aux Coupes d’Afrique des nations de 1968 et 1974, tandis que le drapeau national est centré juste en dessous de l’encolure, équilibré par le logo à double losange d’Umbro sur la poitrine droite. Ce maillot est assorti d’un short et de chaussettes bleu clair pour compléter la tenue.




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    Maillot extérieur de la RD Congo

    Le maillot extérieur de la RD Congo opte pour une esthétique épurée et nette tout en conservant un lien visuel fort avec le design du maillot domicile. Sur une base blanche immaculée, la partie inférieure du maillot arbore un motif géométrique en losanges accrocheur qui passe d’un blanc éclatant en haut à de subtiles nuances de bleu vers le bas.

    Des empiècements bleu vif longent les épaules et les flancs, tandis que des bordures coordonnées soulignent le col et les poignets pour un ensemble harmonieux. Ce second ensemble, frais et moderne, se complète de shorts et de chaussettes blancs.


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    Troisième maillot de la RD Congo

    Pour le troisième maillot alternatif, Umbro a opté pour un design contrasté, puissant et dynamique, qui ne passe pas inaperçu sur le terrain. Le maillot présente une base rouge unie et intense, mais remplace les motifs du corps des autres maillots par un motif graphique abstrait jaune saisissant qui recouvre entièrement les manches et les épaules.

    Un col rond jaune vif et des bordures blanches et rouges aux poignets complètent l’ensemble. Comme les maillots domicile et extérieur, il arbore une finition 3D haut de gamme pour le logo Umbro et les autres écussons, tandis que le drapeau national se positionne sous le col.