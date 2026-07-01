Maillots de la RD Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Le maillot domicile de la RD Congo rend hommage à l’identité traditionnelle des Léopards tout en lui apportant une touche moderne et dynamique, grâce à un fond bleu clair éclatant, depuis longtemps associé à l’équipe. Sa pièce maîtresse est un imprimé léopard ton sur ton, sublimé pour une intégration parfaite dans le tissu, tandis qu’un motif ondulé parcourt la moitié inférieure du maillot. Une bordure rouge vif souligne le col rond et les poignets, rappelant les couleurs du drapeau national.

L’écusson officiel de la FECOFA trône fièrement au-dessus du cœur, surmonté de deux étoiles symbolisant les victoires historiques aux Coupes d’Afrique des nations de 1968 et 1974, tandis que le drapeau national est centré juste en dessous de l’encolure, équilibré par le logo à double losange d’Umbro sur la poitrine droite. Ce maillot est assorti d’un short et de chaussettes bleu clair pour compléter la tenue.











