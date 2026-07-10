Maillots de la Norvège pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

La Norvège aborde la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une identité visuelle renouvelée. Nike finalise une nouvelle gamme de maillots qui puise dans le patrimoine national tout en se modernisant pour la nouvelle génération.

Avec des stars comme Erling Haaland en pointe, l’identité visuelle de la sélection scandinave devrait prendre une importance accrue à l’occasion de son retour sur la scène internationale.

Voici ce que vous devez savoir sur les maillots de la Norvège pour la Coupe du monde 2026 : designs des versions domicile et extérieur, dates de sortie et prix.

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