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Angelica Daujotas

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Maillots de la Norvège pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Le rouge emblématique de la Norvège fait son retour avec une touche de modernité pour les tenues de la Coupe du monde 2026

La Norvège aborde la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec une identité visuelle renouvelée. Nike finalise une nouvelle gamme de maillots qui puise dans le patrimoine national tout en se modernisant pour la nouvelle génération.

Avec des stars comme Erling Haaland en pointe, l’identité visuelle de la sélection scandinave devrait prendre une importance accrue à l’occasion de son retour sur la scène internationale.

Voici ce que vous devez savoir sur les maillots de la Norvège pour la Coupe du monde 2026 : designs des versions domicile et extérieur, dates de sortie et prix.

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Boutique : maillots de la Norvège pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la Norvège

    Le maillot domicile de la Norvège pour 2026 reste fidèle à la tradition, en conservant le rouge emblématique du pays tout en y apportant des modifications subtiles mais significatives.

    Le maillot affiche un rouge profond, rehaussé de détails bleu marine et blancs, clin d’œil direct aux couleurs du drapeau norvégien. Nike a privilégié une conception épurée et raffinée, mettant l’accent sur l’héritage plutôt que sur l’expérimentation.

    Un motif texturé, inspiré du design nordique et de l’esthétique scandinave traditionnelle, est discrètement intégré au tissu. Ce détail raffiné lui donne une allure haut de gamme tout en préservant un style classique sur le terrain.

    L’écusson et le Swoosh se détachent nettement sur la poitrine sans altérer l’harmonie générale, affirmant ainsi une identité intemporelle alors que la Norvège vise à se réaffirmer sur la scène internationale.

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    Maillot extérieur de la Norvège

    Pour le maillot extérieur, Nike opte pour une approche plus audacieuse, offrant un contraste rafraîchissant avec les couleurs traditionnelles du maillot domicile.

    Le maillot devrait arborer un fond blanc éclatant rehaussé d’éléments rouges et bleus vifs, évoquant le drapeau national. Cette palette épurée offre une plus grande souplesse visuelle tout en préservant un lien fort avec l’identité norvégienne.

    Des détails graphiques subtils, peut-être inspirés par des textures glacées ou des paysages nordiques, ajoutent de la profondeur sans alourdir l’ensemble.

    Au final, ce maillot extérieur trouve le juste milieu entre innovation et familiarité, offrant à la Norvège une option polyvalente pour les rencontres où les couleurs du domicile ne sont pas adaptées.

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