Maillots de la Croatie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Les maillots de la Croatie pour la Coupe du monde 2026 viennent d’être dévoilés, et, fidèle à la tradition, le célèbre motif à carreaux est toujours de mise. Inconfondable, le maillot croate s’inspire cette fois d’un moment clé de l’histoire du football national : le match emblématique de 1990 contre les États-Unis. À l’époque, la Croatie faisait son entrée sur la scène internationale avec une nouvelle identité et une fierté indéniable.

Plus de 35 ans plus tard, cette collection rend hommage à cette époque fondatrice, en établissant un lien entre l’ascension de la Croatie en tant que nation du football et la confiance et la constance dont elle fait preuve aujourd’hui. Le design reflète la continuité, la résilience et la force durable de l’identité croate.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la Croatie pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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