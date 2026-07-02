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Renuka Odedra

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Maillots de la Croatie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Croatie

Les maillots de la Croatie pour 2026 ont été dévoilés : un motif à carreaux emblématique associé à une touche rétro.

Les maillots de la Croatie pour la Coupe du monde 2026 viennent d’être dévoilés, et, fidèle à la tradition, le célèbre motif à carreaux est toujours de mise. Inconfondable, le maillot croate s’inspire cette fois d’un moment clé de l’histoire du football national : le match emblématique de 1990 contre les États-Unis. À l’époque, la Croatie faisait son entrée sur la scène internationale avec une nouvelle identité et une fierté indéniable. 

Les maillotssont d’ores et déjà disponiblessur NikeShop.

Plus de 35 ans plus tard, cette collection rend hommage à cette époque fondatrice, en établissant un lien entre l’ascension de la Croatie en tant que nation du football et la confiance et la constance dont elle fait preuve aujourd’hui. Le design reflète la continuité, la résilience et la force durable de l’identité croate.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de la Croatie pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : maillots de la Croatie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de la Croatie

    Le maillot domicile réintroduit le motif à carreaux classique de la Croatie, dans une échelle plus petite et plus raffinée, s’inspirant étroitement du design de 1990 tout en l’adaptant au football moderne. Il ne s’agit pas d’une réplique exacte, mais d’une réinterprétation fidèle qui préserve l’esprit et l’impact visuel de l’original. Le résultat est un maillot domicile à la fois immédiatement reconnaissable et contemporain, alliant héritage et précision axée sur la performance, tout en rendant hommage à un moment qui a marqué l’histoire du football croate.

    Les maillots de la Croatie sontdésormais disponiblessur NikeShop.

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    Maillot extérieur de la Croatie

    Le maillot extérieur propose une interprétation plus sombre et plus sobre de l’identité croate. Les carreaux emblématiques sont réinventés dans une palette de bleus, créant un contraste visuel marqué tout en restant cohérents avec le maillot domicile. Plus posée et imposante, cette version moderne complète le maillot principal tout en affirmant son propre caractère.

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