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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Traduit par

Maillots de la Coupe du monde 2026 : l’Argentine, le Brésil, le Portugal, l’Angleterre et d’autres sélections dévoilent leurs tenues

CULTURE
KITS
Coupe du monde

Affichez vos couleurs avant le coup d’envoi de la saison estivale de football.

Alors que l’hiver s’installe pour nombre d’entre nous à travers le globe, il est temps de se projeter vers un été 2026 résolument tourné vers le football. Patience : la Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin, et les États-Unis, le Mexique et le Canada entendent organiser l’édition la plus mémorable de l’histoire de la compétition.

Les maillots officiels sontd’ores et déjàdisponibles chez Fanatics.

Lionel Scaloni et l’Argentine tenteront de conserver leur titre conquis au Qatar en 2022, un troisième sacre historique pour Lionel Messi et ses coéquipiers.

En amont de la compétition, plusieurs grandes marques comme adidas, Nike ou PUMA ont déjà dévoilé de nouveaux maillots pour offrir un look rafraîchi sur le terrain. Le 5 novembre 2025, adidas a présenté les tenues domicile de 22 nations, dont l’Allemagne, tenante du titre, l’Espagne, la Belgique, le Mexique, co-organisateur, et bien d’autres. Cette collection marie les identités visuelles historiques et les traditions de chaque pays dans une esthétique moderniste et tournée vers l’avenir.

adidas WC kits adidas

Cette gamme audacieuse célèbre l’âme de chaque nation à travers des couleurs et des motifs qui mettent en lumière son histoire, ses paysages, son architecture traditionnelle ainsi que les designs emblématiques de ses maillots d’antan, invitant les supporters à se rassembler autour d’une fierté commune.

Le 20 mars 2026, adidas a dévoilé les tenues extérieures des 25 fédérations partenaires. Inspirées par la culture de chaque pays, ces secondes peaux réinterprètent les codes historiques de la marque – géométrie et lignes verticales – dans un style contemporain qui parle autant aux supporters qu’aux joueurs. 

PUMA WC kits PUMA

Fidèle à son héritage footballistique, aussi bien sur les terrains que dans la culture urbaine, la marque au Trèfle – symbole d’originalité présent pour la première fois depuis 36 ans sur le cœur droit de chaque maillot – réaffirme ainsi son statut de pionnier.  Chaque modèle rend hommage à la culture football des années 90 tout en étant repensé pour répondre aux exigences actuelles, afin d’équiper avec fierté joueurs et supporters. 

Le 20 mars 2026, Nike a présenté sa propre gamme de maillots domicile et extérieur en plongeant dans l’héritage de chaque sélection pour forger un optimisme tangible et une inspiration résolument tournée vers l’avenir. 

Nike football home kitsNike

Au cœur de cette vision se trouve la technologie de refroidissement haute performance Aero-FIT, qui s’appuie sur la conception assistée par ordinateur et un procédé de tricotage hautement spécialisé, spécifique à chaque maille, afin d’aider les athlètes à rester au frais dans les conditions extrêmes prévues tout au long du tournoi estival.

Le 24 mars 2026, PUMA a officiellement présenté les maillots de ses sélections nationales pour la Coupe du monde, des tenues qui célèbrent identité et héritage et qui séduisent par leur design abouti. Chaque modèle incarne la culture, le tempérament et l’esprit de la nation qu’il représente, tout en étant conçu pour répondre aux exigences du plus haut niveau et en préservant l’émotion populaire qui anime le football aux quatre coins du globe.

Que vous suiviez les rencontres depuis votre canapé, que vous organisiez une soirée entre amis ou que vous fassiez le déplacement pour vivre la Coupe du monde sur place, vous aurez besoin de l’équipement adéquat. GOAL vous présente en détail l’intégralité de la collection, afin que vous puissiez vous équiper pour le grand rendez-vous :

Boutique : Maillots de la Coupe du monde 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algérie – Page d’accueil

    Inspiré des dunes de sable du désert algérien, le maillot domicile de l’Algérie présente un motif graphique dynamique à rayures beiges et blanches, rehaussé d’une touche de vert vif au niveau de l’encolure et des épaules. Ce design évoque les dunes emblématiques du pays et symbolise le lien entre l’équipe et sa terre natale, tandis que l’inscription « Algérie » en arabe, apposée à l’arrière du cou, affirme avec fierté l’identité nationale.

    Maillots de l'Algérie chez adidasAchetez maintenant 

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algérie I (en déplacement)

    Inspiré par les teintes vives des déserts rocailleux et des oasis luxuriantes qui ponctuent l’Algérie, le maillot extérieur se distingue par des rayures verticales vertes entrelacées sur un fond vert foncé saisissant, évoquant les paysages uniques et la palette traditionnelle du pays. Le mot « ALGERIA », fièrement inscrit en arabe à l’arrière du cou, relie l’équipe à sa patrie tout au long de son parcours en Coupe du monde.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentine – Page d’accueil

    Les traditionnelles rayures verticales argentines, bleu ciel et blanches, adoptent un style évolutif et se déclinent dans un dégradé unique de trois teintes, reprenant les nuances de bleu des maillots champions du monde 1978, 1986 et 2022. Au dos du col, une inscription personnalisée « 1896 » rend hommage à la date de fondation de l’AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentine, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur s’inspire du riche patrimoine artistique argentin et arbore un motif bleu tourbillonnant, évoquant les motifs traditionnels du pays. Des touches de blanc sur fond noir mettent en valeur des lignes stylisées, des volutes florales complexes et des plantes grimpantes, animant le design par un contraste saisissant. À l’arrière du col, un motif « Argentina » sur mesure se détache devant le Sol de Mayo, emblème solaire du pays. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australie – Page d’accueil

    Le nouveau maillot domicile s’inspire directement du mythique maillot australien de 2006 et de la légendaire gamme Total 90 de Nike. Les couleurs traditionnelles, jaune et vert, sont réinterprétées dans un style contemporain, notamment à travers un short vert dégradé qui suggère mouvement et profondeur. Ce maillot rend hommage à l’histoire du football australien tout en affirmant sa présence durable au plus haut niveau.

    Les maillots de l’Australie sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australie I (en déplacement)

    Le maillot extérieur s’inspire des levers de soleil australiens pour symboliser l’élan et l’avenir du football local. Ses dégradés de corail et de vert foncé évoquent énergie et progression, tandis que l’écusson fédéral en lenticulaire ajoute un relief moderne.

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  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Autriche – Page d’accueil

    La simplicité fait toute la différence pour l’Autriche. Une base rouge vif est rehaussée de manches noir intense et de finitions blanches nettes : une interprétation directe et sans compromis des couleurs nationales. Ce design, à la fois épuré et familier, évoque une culture footballistique fondée sur la discipline, la puissance physique et l’effort collectif.

    Les tenues de l’Autriche sontdésormais disponiblessur PUMAShop.

  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Autriche I (en déplacement)

    Le maillot extérieur réinvente l’identité de l’Autriche à travers un prisme novateur. Une palette de couleurs douces, d’inspiration alpine, est parsemée de lignes topographiques fluides qui retracent le relief montagneux du pays en mouvement. Plus clair dans ses tons et plus libre dans son expression, il contraste avec l’autorité du maillot domicile tout en conservant le même attachement au territoire.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgique – Accueil

    Le maillot domicile de la Belgique s’inspire des célèbres vitraux gothiques de l’architecture du pays. Les symboles des Diables Rouges et des Flammes Rouges – surnoms des équipes masculine et féminine – apparaissent dans ce style sur le fond rouge du maillot. Les bordures des épaules et des poignets sont rehaussées de détails noirs et jaunes, évoquant les couleurs du drapeau national.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgique I (en déplacement)

    Le maillot extérieur affiche un motif intégral dans des teintes de bleu clair, de rose et de blanc, conçu en hommage à l’artiste belge René Magritte et au célèbre surréalisme belge. Des lignes et des formes superposées créent une impression de profondeur et de mouvement, clin d’œil ludique à l’œuvre de Magritte. Les supporters reconnaîtront aussi des éléments emblématiques de l’écusson national ainsi que des symboles du football, comme le ballon et les lignes de terrain. Enfin, une réinterprétation de son œuvre « La trahison des images » – où l’on lit habituellement « Ceci n’est pas une pipe » – se glisse en subtil clin d’œil à l’intérieur de l’encolure : « Ceci n’est pas un maillot ».

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brésil – Page d’accueil

    Le maillot domicile incarne l’identité footballistique du Brésil, réinventant son emblème national à travers le mouvement, l’énergie et l’expression. Des éléments inspirés du drapeau brésilien sont déformés puis intégrés dans un motif graphique en maille technique, transformant un symbole familier en une texture vivante qui recouvre l’ensemble du maillot. Loin d’être un simple emblème statique, le drapeau devient un tissu que l’on porte, que l’on transporte et dans lequel on transpire — symbolisant les onze joueurs qui foulent la pelouse en incarnant pleinement la nation qu’ils représentent. Les couleurs emblématiques jaune, vert et bleu s’animent grâce au tissage, affirmant l’identité visuelle unique du Brésil.

    Les tenues du Brésil sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brésil I (en déplacement)

    Le maillot extérieur du Brésil signé Jordan Brand insuffle une mentalité de vainqueur sur le terrain, s'inspirant des couleurs, des motifs et des imprimés des prédateurs les plus rapides et les plus redoutables du Brésil. Baigné dans les tons jaune et bleu traditionnels des tenues de football brésiliennes, ce maillot intègre également l'emblématique imprimé « éléphant » de Jordan Brand, créant ainsi un look unique sur le terrain qui fusionne deux cultures distinctes de l'excellence.

    Les maillots du Brésilsont disponiblessur NikeShop.

  • Canada WC 26 home kit Nike

    Canada – Accueil

    Le maillot domicile s’inscrit dans l’ADN du football canadien. Son design met en avant une feuille d’érable bicolore, centrée et orientée vers le nord, symbole d’ambition collective et de progression. Des finitions artisanales, inspirées des vêtements d’extérieur canadiens, renforcent sa durabilité et sa précision. Audacieux et immédiatement reconnaissable, ce maillot incarne l’unité, la force et la fierté nationale.

    Les maillots du Canada sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Canada WC 26 away kitNike

    Canada, à l’extérieur

    Le maillot extérieur incarne le renouveau du football canadien : confiant, sans complexe et porté par sa dynamique sportive récente. Inspiré des paysages glacés, son motif de glace fissurée évoque tension et beauté. Une feuille d’érable gravée comme une lame de patin célèbre l’héritage hivernal du pays. Conçu pour devenir un classique, ce maillot exprime intensité et volonté d’aller de l’avant à travers un style sombre et audacieux.

    Les maillots du Canada sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Cape Verde home WC 26 kit Capelli

    Cap-Vert – Page d’accueil

    Le maillot domicile du Cap-Vert est principalement bleu et arbore un motif graphique ton sur ton sur l’ensemble de la poitrine et des manches. Ce design s’inspire des trajectoires de vol qui relient les dix îles de l’archipel, traduites en un motif géométrique superposé qui parcourt tout le tissu.

  • Cape Verde WC 26 Away kit Capelli

    Cap-Vert, match aller à l’extérieur

    Le maillot extérieur du Cap-Vert est blanc et arbore un motif graphique ton sur ton qui s’étend sur toute la face avant et les manches. Ce motif, réalisé par sublimation, évoque les trajectoires de vol reliant les dix îles de l’archipel, et se traduit par une superposition de formes géométriques.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombie – Page d’accueil

    Le maillot domicile de la Colombie s’inspire du réalisme magique, courant artistique mêlant éléments fantastiques et décors réalistes, symbolisé ici par des papillons jaunes. Il se porte avec un short bleu et des chaussettes rouges pour un look résolument colombien.

    Disponiblechez adidas.

    Disponiblesur Fanatics.

  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Colombie, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur rend hommage à la biodiversité unique de la Colombie en mêlant les couleurs de ses deux côtes. Un motif all-over associe les bleus profonds de l’océan Pacifique aux teintes plus claires de la mer des Caraïbes, soulignées par des lignes verticales décalées. Une bordure jaune vif parcourt les trois bandes, les poignets et les logos, et se prolonge dans l’inscription « COLOMBIA » au dos du col, symbole de fierté et d’appartenance. 

    Maillots de la Colombie chez adidas Achetermaintenant 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Croatie – Page d’accueil

    Le maillot domicile reprend le motif à carreaux classique de la Croatie, dans un format plus petit et plus raffiné, s'inspirant étroitement du design de 1990 tout en l'adaptant au football moderne. Il ne s’agit pas d’une réplique à l’identique, mais d’une réinterprétation fidèle qui préserve l’esprit et l’impact visuel de l’original. Le résultat est un maillot domicile immédiatement reconnaissable tout en étant contemporain, alliant héritage et précision axée sur la performance, et rendant hommage à un moment qui a marqué l’histoire du football croate.

    Les maillots de la Croatie sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Croatia WC 26 away kitNike

    Croatie, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur propose une version plus sombre et plus sobre de l’identité croate. Les carreaux emblématiques sont réinventés dans une gamme de bleus, créant un contraste visuel net tout en restant cohérents avec le maillot domicile. Plus posée et imposante, cette déclinaison moderne fait du maillot extérieur un complément affirmé au maillot principal.

    Les maillots de la Croatie sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Curacao WC home kitadidas

    Curaçao – Accueil

    Le maillot domicile de Curaçao présente sur les manches un motif graphique distinctif composé de lignes circulaires ondulées bleu clair. Ce motif s'inspire directement des vagues qui bordent cette île des Caraïbes, rendant ainsi hommage à la mer.

    Les maillots de Curaçao sont disponibles chez adidas. Achetez-lesdès maintenant.

  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I (en déplacement)

    Le maillot extérieur de Curaçao rend hommage à la capitale, Willemstad, et aux bâtiments colorés des quartiers de Punda et d’Otrobanda. Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ces secteurs se distinguent par leurs façades éclatantes, que ce design met en valeur grâce à un fond jaune pastel traversé de rayures vives rose, turquoise et orange. Des détails bleus raffinés parcourent les manches, les poignets ainsi que le contour du logo adidas et de l’écusson national.

    Les maillots de Curaçao sont disponibles sur adidas. Achetez-lesdès maintenant.

  • Czech Republic home kit PUMA

    République tchèque – Page d’accueil

    L’audace et la fierté nationale guident la Tchéquie. Le maillot rouge foncé arbore un motif texturé sur l’ensemble du corps, apportant de la profondeur sans distraire, tandis que des touches de bleu et de blanc soulignent le col et les manches. Un design ancré dans la tradition, réalisé avec une assurance moderne.

    Les maillots de la République tchèque sontdésormais disponiblessur PUMAShop.

  • Czech Republic away kitPUMA

    République tchèque – Extérieur

    L’élégance épurée caractérise le maillot extérieur. Sur un fond blanc immaculé, des lignes abstraites évoquant des croquis, des plans de ville et des traces de craie sur le bitume apportent de la texture, capturant ainsi la spontanéité et la liberté du jeu. Des touches dorées ajoutent une note d’originalité, alliant raffinement et caractère.

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  • DR Congo home kit Umbro

    République démocratique du Congo I Accueil

    Le maillot domicile de la RD Congo rend hommage à l’identité traditionnelle des Léopards tout en lui apportant une touche moderne et dynamique. Il se distingue par un bleu clair éclatant, depuis longtemps associé à la sélection nationale. Sa pièce maîtresse est une texture léopard ton sur ton sublimée, accompagnée d’un motif ondulé qui parcourt la moitié inférieure du maillot et se fond dans le tissu. Une bordure rouge vif souligne le col rond et les poignets, évoquant les couleurs du drapeau national.

    Les tenues de la RD Congo sontdésormais disponiblessur l’Umbro Shop.

  • DR Congo away kit Umbro

    République démocratique du Congo (en déplacement)

    Le maillot extérieur de la RD Congo opte pour un style épuré et sobre tout en conservant un lien visuel fort avec le design du maillot domicile. Sur une base blanche immaculée, la partie inférieure du maillot arbore un motif géométrique en losanges qui attire le regard, passant d'un blanc éclatant en haut à de subtiles nuances de bleu en bas.

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  • Ecuador home WC 26 kit Marathon

    Équateur – Page d’accueil

    Le maillot domicile de l'Équateur se caractérise par une base jaune vive, un col en V bleu marine agrémenté d'une bande rouge à l'intérieur et d'une bordure bleu marine coordonnée, rehaussée de discrètes touches de rouge aux poignets. L'écusson de la FEF est brodé sur la poitrine gauche, tandis que le logo Marathon apparaît sur la droite. Un insert à motifs bleu marine et rouge court le long des côtés, apportant une touche distinctive à l'ensemble. 

  • Ecuador away 26 WC kit Marathon

    Équateur – Match à l’extérieur

    Le nouveau maillot extérieur de l’Équateur se distingue par une base bleu marine foncé ornée d’un motif subtil ton sur ton directement tissé dans le tissu. Le col polo structuré, également bleu marine, est rehaussé de fines surpiqûres dorées le long du bord et de la patte de boutonnage. Les poignets reprennent ce même code couleur avec des bandes dorées assorties. Un empiècement latéral contrastant descend verticalement le long du torse ; il se compose d’un insert bleu marine plus foncé agrémenté d’un motif texturé aux nuances cuivrées discrètes. 

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Égypte – Page d’accueil

    Le maillot domicile de l'Égypte est empreint d'un symbolisme profond. Le rouge intense se fond en nuances plus sombres sur la poitrine, surligné de motifs géométriques angulaires qui font référence à la fois aux hiéroglyphes antiques et à l'énergie électrique du Caire moderne. Les touches de noir et d'or soulignent le prestige et l'ambition. D'allure monumentale, ce maillot est à la hauteur d'une nation dont l'histoire du football est aussi riche que son héritage culturel.

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  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Égypte I (en déplacement)

    Le maillot extérieur adopte une approche plus douce et contemplative. Sur une base blanche délicate se superposent des motifs abstraits ton sur ton, évoquant les sables du désert, les jeux de lumière changeants et des paysages intemporels en mouvement. Une bordure vert foncé au niveau du col apporte stabilité au design, tandis que l’ensemble dégage pureté, sérénité et assurance. 

    Les maillots de l’Égypte sontdésormais disponiblessur PUMAShop.

  • England WC 26 Home kitNike

    Angleterre – Page d’accueil

    Le maillot domicile s'inscrit dans la tradition du football anglais, réaffirmant le look emblématique tout blanc tout en le revisitant avec une touche de modernité. Une iconographie subtile inspirée de la culture footballistique anglaise est intégrée directement dans le tissu, créant une profondeur sans alourdir la silhouette classique. Une étoile dorée métallisée au-dessus de l'écusson remplace la version ton sur ton traditionnelle. Le maillot domicile semble familier tout en affichant une nouvelle assurance — rendant hommage à l'histoire tout en marquant le renouveau de l'Angleterre sur la scène internationale.

    Les maillots d’Angleterre sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • England WC 26 away kitNike

    Angleterre, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur marque un tournant historique dans l’identité visuelle de l’Angleterre, associant un maillot rouge à un short bleu marine. Cette combinaison audacieuse symbolise une équipe d’Angleterre tournée vers l’avenir, prête à bousculer les codes tout en restant ancrée dans la tradition. Le blason de la fédération, placé au centre, trône sous l’étoile dorée métallisée, renforçant ainsi la prestance et la fierté de l’équipe.

    Les tenues d’Angleterre sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • France WC 26 kit home Nike

    France – Accueil

    Le maillot domicile de l’équipe de France incarne l’énergie d’une nouvelle génération ainsi que l’élégance du football français moderne : jeune, expressif et créatif. Inspiré de la haute couture française, son col blanc réinterprète la palette traditionnelle bleu, blanc, rouge. Un motif bleu répété, tissé dans le tissu, évoque la vitesse des Bleus. Un écusson métallisé cuivré s’associe à un col polo blanc classique et à une patte de boutonnage rouge. 

    Les maillots de l’équipe de Francesont disponiblessur NikeShop.

  • France WC 26 away kitNike

    France 1 – Extérieur

    Le maillot extérieur de l’équipe de France figure parmi les plus innovants jamais conçus pour la sélection nationale et s’ancre résolument dans l’histoire contemporaine. Nommé « Liberté », il s’inspire de la Statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis. Sa teinte bleu-vert clair évoque la patine actuelle de l’icône, tandis que des éléments métalliques cuivrés rappellent son matériau d’origine. Des bordures tricolores sur les manches et une typographie épurée renforcent son identité culturelle, luxueuse et minimaliste. Au final, ce maillot marie héritage, élégance et modernité pour réaffirmer les valeurs de liberté que la France porte depuis toujours.

    Les maillots de l’équipe de France sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Allemagne – Page d’accueil

    Hommage aux succès passés de la Mannschaft, ce maillot domicile puise son inspiration dans plusieurs des tenues les plus emblématiques de l’équipe nationale. Le motif losangé et les détails en chevrons reprennent les graphismes emblématiques des maillots précédents, notamment celui porté lors de la victoire en Coupe du monde 2014.

    Maillots de l'Allemagne chez adidas – Achetermaintenant

    Commandezvos maillots sur adidasShop ouchez Fanatics.

  • Germany Away kit WC 26adidas

    Allemagne, match à l’extérieur

    Dans la continuité du langage visuel du maillot domicile, les chevrons diagonaux sont réinterprétés sous la forme d’un motif intégral bleu marine, créant une répétition rythmée de trois formes entrelacées. La palette associe plusieurs teintes emblématiques de la DFB : un bleu profond évoquant les pulls zippés portés en 1954, des blocs bleu et blanc rappelant les maillots d’entraînement des années 1960 à 1980, enfin des touches d’aqua qui renvoient aux tenues vives des années 1990. L’ensemble est conçu pour créer un effet visuel saisissant. Une discrète étiquette en forme de drapeau, brodée à l’ourlet du maillot, célèbre le partenariat de longue date entre adidas et l’Allemagne depuis 1954.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana – À domicile

    Pure énergie. Un fond blanc accueille des motifs géométriques audacieux aux dégradés éclatants de rouge, jaune et vert — les couleurs nationales animées par le rythme et le mouvement. L’emblématique « Black Star » trône au centre du design. Festif, sans complexe et conçu pour se démarquer.

    Les tenues du Ghana sontdésormais disponiblessur PUMAShop.

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana, match à l’extérieur

    Rayonnant de puissance et d’optimisme, le maillot extérieur doré ne passe pas inaperçu. Son motif intégral inspiré du Kente lui confère une dimension culturelle, tandis que les finitions rouges et l’étoile noire rappellent l’héritage ghanéen.

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  • Haiti Home WC 26 kit Saeta

    Haïti – Page d’accueil

    Le maillot domicile affiche le bleu foncé traditionnel d’Haïti, rehaussé de détails rouge vif autour du col rond et des poignets. Toutefois, la FIFA a estimé que ce maillot était trop politique et a exigé des modifications à seulement un jour du coup d’envoi du tournoi. Le point de discorde concernait la hanche droite du maillot, ornée de silhouettes inspirées de la bataille de Vertières et de la Révolution haïtienne.

  • Haiti WC 26 away kit Saeta

    Haïti – Match à l’extérieur

    Les maillots extérieurs reprennent la même base structurelle, mais arborent des coloris alternatifs afin d’achever la collection de tenues de tournoi. Le design se caractérise par un fond blanc éclatant et épuré, rehaussé de bordures rouges contrastantes au niveau du col et des manches. Le maillot conserve également le positionnement central de l’écusson national et le motif de palmier ton sur ton dans le dos, garantissant ainsi une identité visuelle cohérente pour l’équipe sur les trois tenues de match.

  • Iran 2026 WC kit Majid

    Iran – Page d’accueil

    Le maillot domicile conserve sa base blanche épurée, emblématique de l’équipe nationale. Le point central du design est le retour d’un motif stylisé représentant un guépard asiatique, qui apparaît sous la forme d’un grand filigrane gris dans le coin inférieur droit du torse. Ce motif saisissant vise à sensibiliser le monde entier à la cause de ce grand félin en danger critique d’extinction, originaire du plateau iranien, un thème de conservation de la faune sauvage qui a fièrement marqué plusieurs des maillots de tournoi les plus emblématiques du pays au cours de la dernière décennie.

  • Iran Away WC 2026 kit Majid

    Iran, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur reprend le même modèle et la même disposition que le maillot principal, mais adopte une palette de couleurs différente, avec un fond rouge flamboyant. Sur cette tenue secondaire, le grand motif représentant un guépard asiatique fait son retour sur la hanche droite, dans une nuance de rouge légèrement plus foncée et contrastée qui ressort subtilement du tissu sous les projecteurs du stade. Cette conception assure une continuité visuelle à la Team Melli tout au long de la phase de groupes, tout en offrant aux supporters une alternative plus audacieuse et parfaitement harmonisée à l'esthétique épurée du maillot domicile.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Côte d’Ivoire – Page d’accueil

    Le maillot domicile de la Côte d’Ivoire est une véritable célébration. Sa teinte orange vif, dynamisée par un motif intégral inspiré des textiles et symboles traditionnels ivoiriens, suggère le mouvement, la fête et la chaleur. Des touches de vert apportent équilibre à une tenue qui, dans son ensemble, rayonne de fierté et de joie collective. Un football plein d’esprit.

    Les maillots de la Côte d’Ivoire sontdésormais disponiblessur PUMAShop.

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Côte d’Ivoire – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur affiche un fond blanc immaculé, parsemé de subtils motifs ton sur ton qui évoquent la lumière du soleil filtrant à travers le feuillage et les textures naturelles du paysage ivoirien. Des touches d’orange et de vert, couleurs nationales, encadrent le design et soulignent un savoir-faire discret.

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japon – Page d’accueil

    Le bleu classique du maillot domicile japonais s’anime grâce à un motif graphique abstrait rehaussé de détails linéaires bleu cendré, évoquant la célèbre brume qui se profile à l’horizon, là où le ciel et la mer se rejoignent au Japon. Le drapeau japonais trône fièrement en guise de signature à l’arrière du cou.

    Maillots du Japon chez adidas – Achetermaintenant

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japon – Match à l’extérieur

    S’inspirant du thème « Colours Beyond the Horizon », le maillot extérieur du Japon se distingue par un motif à rayures composé de douze couleurs vives symbolisant l’unité et les liens qui unissent la nation, sur le terrain comme en dehors. Sur un fond blanc cassé, onze lignes verticales estompées descendent le long du maillot, évoquant la pluie et symbolisant chacun des onze joueurs sur le terrain, tandis qu’une bande centrale audacieuse reprend la couleur du soleil rouge du drapeau national pour représenter le cœur de l’équipe : ses supporters. Le drapeau national est imprimé à l’arrière du col, symbole de fierté et d’identité collective. 

    Maillots du Japon chez adidas – Achetermaintenant

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  • Jordan WC 26 home kit Kelme

    Accueil Jordan I

    Le maillot domicile de la Jordanie se caractérise par un fond blanc épuré, rehaussé d’un motif distinctif sur les manches, chargé de sens culturel. Les manches sont ornées de nombreux petits losanges rouges, s’inspirant directement de la keffieh, ce foulard traditionnel du Moyen-Orient qui constitue un symbole national majeur en Jordanie. 

  • Jordan 26 WC away kitKelme

    Le maillot Jordan I Away

    Le maillot extérieur reprend exactement le même modèle que la version domicile, mais avec une palette de couleurs inversée. Il s'agit d'un maillot à dominante rouge, orné de motifs en losange blancs inspirés de la keffieh sur les épaules et les manches, assorti d'un short et de chaussettes rouges.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexique – Accueil

    Patrimoine et avenir se rencontrent dans le nouveau maillot domicile du Mexique. Conçu pour la prochaine Coupe du monde de la FIFA, il incarne l’énergie et la fierté qui uniront les générations de supporters. Ce maillot salue l’engagement sans faille d’une nation qui vit et respire football, où chaque instant partagé incarne l’âme mexicaine. À l’arrière du col, la mention « SOMOS MÉXICO » (« Nous sommes le Mexique ») réaffirme l’unité et la passion qui caractérisent l’esprit mexicain.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Mexique I (en déplacement)

    S’inspirant de la riche histoire du Mexique, le maillot extérieur affiche un motif graphique gris sur fond blanc, inspiré des « Grecas », ces motifs géométriques présents dans l’architecture et l’art traditionnels. Ce dessin, qui recouvre l’ensemble du maillot, évoque une succession d’escaliers abstraits, clin d’œil aux façades en gradins des bâtiments mexicains. La mention « SOMOS MÉXICO » (« Nous sommes le Mexique ») est brodée à l’arrière du col ; elle évoque l’unité et la passion qui incarnent l’esprit mexicain alors que le pays se prépare à accueillir sa troisième Coupe du monde de la FIFA, un record continental. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Maroc – Page d’accueil

    Un rouge profond et imposant donne le ton au maillot domicile du Maroc, rehaussé de touches de vert et de motifs traditionnels au niveau du col et des manches, qui s'inspirent directement du patrimoine marocain. Épuré, assuré et empreint d'ambition.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Maroc – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur se distingue par ses détails raffinés. Sur un fond blanc, on retrouve de subtils motifs géométriques inspirés des zelliges et de l'architecture traditionnelle marocaine : délicats, superposés et chargés de sens culturel. Des touches de rouge et de vert apportent du contraste, alliant élégance et résilience. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Pays-Bas – Page d’accueil

    Le maillot domicile des Pays-Bas revisite l’emblématique « Oranje » en le mettant en valeur plutôt qu’en le réinventant. Conçu pour être visible de loin, ce maillot offre la version la plus éclatante de l’orange néerlandais à ce jour. Un écusson de la fédération innovant, de type lenticulaire, apporte mouvement et relief, changeant d’aspect au gré des déplacements des joueurs sur le terrain. Ce maillot domicile est unique, dynamique et fièrement néerlandais.

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Pays-Bas – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur réédite le mythique ensemble blanc des Pays-Bas. Un dégradé orange horizontal, inspiré de micro-transitions chromatiques, traverse le jersey pour symboliser expérimentation et précision. L’écusson lenticulaire surdimensionné et centré affirme l’innovation comme marque de fabrique. Des lignes épurées et un équilibre géométrique évoquent les codes du design néerlandais tout en annonçant un avenir résolument progressiste.

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  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Nouvelle-Zélande – Page d’accueil

    Le maillot domicile de la Nouvelle-Zélande revient à l'essentiel, alliant puissance brute et sobriété. Le fond noir est orné de motifs abstraits et fluides qui évoquent des paysages naturels – fougères, côtes, reliefs volcaniques – rendus dans un style à la fois moderne et dynamique. L'emblématique fougère argentée trône fièrement sur la poitrine, ancrant le design dans l'identité nationale. Discret, mais assuré. 

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  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Nouvelle-Zélande I (en déplacement)

    Une base bleu glacier clair confère au maillot extérieur une touche plus douce et exploratoire. Les lignes organiques évoquent la topographie, les courants marins et le mouvement naturel, illustrant le lien entre la Nouvelle-Zélande, la terre et la mer avec une touche de modernité.

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Norvège – Page d’accueil

    Le maillot domicile puise dans l’identité emblématique rouge de la Norvège et s’inspire directement de son drapeau. Un motif ton sur ton style Urnes, évoquant l’héritage viking, parcourt les rayures bleues, mariant symbolique ancestrale et performance contemporaine. Ce maillot incarne fierté nationale et force collective, rendant hommage au passé norvégien tout en affirmant sa présence grandissante sur la scène internationale.

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  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norvège I (en déplacement)

    Le nouveau maillot extérieur introduit le premier ensemble entièrement noir de l’histoire de la sélection norvégienne. Inspiré des berserkers vikings, connus pour leur intensité dévastatrice sur le terrain, ce design minimaliste et implacable traduit la confiance par la sobriété. Ses teintes sombres et ses finitions soignées évoquent la force.

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  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay – Page d’accueil

    Les rayures rouges et blanches classiques font leur grand retour avec un nouveau souffle. Doté d'une texture aux légères traces d'usure, ce motif évoque l'histoire et l'authenticité d'un vêtement qui a vécu. Les bordures bleues au col et aux poignets rappellent le drapeau national, alliant ainsi tradition et modernité.

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  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I (match à l’extérieur)

    Audacieux et novateur, le maillot extérieur affiche un motif profond évoquant un camouflage, décliné en noir et bleu sarcelle. Cette esthétique dynamique suggère mouvement et imprévisibilité. Tactique et moderne, le design incarne la ténacité et l’adaptabilité qui caractérisent le football paraguayen. Conçu pour l’imprévu.

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  • Panama 2026 world cup kit Reebok

    Panama – Accueil

    Le nouveau maillot domicile du Panama se caractérise par un design structuré, articulé autour des couleurs nationales traditionnelles et de détails textiles revisités. Il se présente sur une base rouge, avec des empiècements latéraux blancs qui s'étendent verticalement le long du torse. Le col polo rabattu, de couleur bleu marine, est rehaussé d'une bordure blanche, assortie aux poignets des manches. Le tissu arbore un motif ton sur ton sur l'ensemble du maillot, composé de rayures verticales et de motifs d'aigles répétés, inspirés de l'écusson de l'équipe nationale.

  • Panama away 2026 World Cup kitReebok

    Panama I (en déplacement)

    Le maillot extérieur du Panama se distingue par une base blanche rehaussée de détails ton sur ton directement intégrés au tissu. Celui-ci est parcouru d’un motif vertical répétitif composé d’éléments géométriques, visible sur le corps et les manches. Le col en V, bleu marine avec une bordure rouge, est assorti aux poignets des manches qui reprennent cette même combinaison. Un liseré doré longe les coutures des épaules et assure une transition nette entre les panneaux avant et arrière.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal – À domicile

    Le maillot domicile du Portugal incarne la puissance de l’océan et la passion qui anime la nation sur la scène internationale. Sa base rouge emblématique est rehaussée de motifs vagues et de touches de vert, clin d’œil aux racines maritimes du pays et à son esprit indomptable. Des bordures vertes et dorées soulignent les couleurs nationales, tandis que l’écusson portugais ancre le design dans l’héritage du pays. Audacieux et élégant, il est conçu pour les plus grandes occasions.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal I (en déplacement)

    L'âme maritime du Portugal s'incarne dans le maillot extérieur. Sur une base blanche, de larges ondulations bleu sarcelle symbolisent le lien profond entre le pays et l'océan, ainsi que son histoire d'exploration. Fluide, dynamique et moderne.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar – Page d’accueil

    Conçu pour rendre hommage à la ligne en zigzag qui sépare les parties blanche et marron du drapeau national du Qatar, le maillot domicile marron du Qatar est orné d'une série de lignes dentelées plus foncées qui descendent au centre du maillot, avec le mot « Qatar » en arabe inscrit en signature à l'arrière du cou. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Qatar I (en déplacement)

    Le maillot extérieur du Qatar se distingue par un motif abstrait gris en forme de vague, inspiré des dunes du désert et de leurs formes géométriques emblématiques. Le mot « Qatar » est brodé en arabe à l’arrière du cou, symbole de fierté nationale et d’unité.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabie saoudite – Page d’accueil

    Le maillot domicile de l’Arabie saoudite se distingue par un imprimé original associant le violet et le vert foncé sur l’ensemble du maillot. Ce motif s’inspire des portes richement décorées que l’on trouve dans le pays et se pare de détails éclatants évoquant les champs de lavande de la région. Sur un fond vert foncé, il intègre également des symboles nationaux – le faucon et le palmier – associés à des motifs géométriques pour une esthétique moderne.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Arabie saoudite (en déplacement)

    Le maillot extérieur de l’Arabie saoudite arbore un motif tissé sur mesure, inspiré des vêtements traditionnels, sur un fond blanc nacré qui incarne l’énergie de la mode saoudienne. Logo et écusson se parent de détails dorés royaux, tandis que l’encolure et les numéros sont soulignés par le vert profond des couleurs nationales. Dans le dos, l’emblème du pays — un palmier et des épées croisées — rend hommage à son héritage et à son identité.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Écosse – Page d’accueil

    Le maillot domicile de l’Écosse met à l’honneur la croix de Saint-André, emblème du drapeau écossais. Elle se décline en un motif bleu foncé répétitif sur le bleu caractéristique de la tunique. Un rappel de cette croix orne également l’arrière du col pour un rendu fidèle et élégant.

    Disponibledans la collection adidas.

  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Écosse : en déplacement

    Le maillot extérieur réintroduit le rouge écarlate, clin d’œil aux maillots classiques de l’Écosse. Des rayures verticales violettes fines modernisent ce design intemporel. Un chardon violet et vert, emblème national symbolisant la résilience, signe la nuque.

    Disponiblesur lestoreadidas.

  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Sénégal – Page d’accueil

    L'élégance se mêle à la fierté culturelle dans le maillot domicile du Sénégal. Sur un fond blanc, des motifs ton sur ton complexes, inspirés des textiles et symboles traditionnels, apportent profondeur et texture. De subtiles touches de vert, de jaune et de rouge rappellent le drapeau national, pour une esthétique à la fois raffinée et pleine de sens.

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  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Sénégal, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur affiche des couleurs vives et audacieuses. Son corps bleu sarcelle foncé est orné de motifs fluides et organiques qui évoquent le mouvement et l’énergie de la nature. Des finitions jaunes et rouges rehaussent l’ensemble, traduisant avec vitalité et fierté l’esprit joyeux du football sénégalais.

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  • SA 2026 kitadidas

    Afrique du Sud – Page d’accueil

    Le maillot domicile de l’Afrique du Sud pour 2026 conserve sa base jaune caractéristique rehaussée de bordures vertes, une palette de couleurs synonyme de fierté nationale. Des détails sophistiqués et une conception raffinée modernisent la silhouette, donnant naissance à un maillot axé sur la performance, conçu pour répondre aux exigences du football mondial d’aujourd’hui.

    Le design revisité rend hommage aux douze langues officielles du pays, incarnant avec force la diversité, l’unité et la passion commune pour le football. Des motifs graphiques subtils, tissés dans le tissu, symbolisent les nombreuses voix qui s’élèvent à l’unisson dans les stades, en Afrique du Sud et partout dans le monde. 

    Disponiblesur laboutiqueadidas.

  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Afrique du Sud I En déplacement

    Le maillot extérieur affiche avec audace les couleurs emblématiques de l’Afrique du Sud, le vert et l’or, combinaison profondément ancrée dans l’identité sportive du pays. Alliant tradition et raffinement, il présente un fond vert classique rehaussé de finitions blanches et dorées au niveau du col, en hommage au prestige et à l’évolution du football national. Des touches dorées et blanches ornent les poignets et les logos, reflétant une élégance intemporelle tout en incarnant l’ambition de la nation de briller sur la plus grande scène du football.

    Disponibledans la collection adidas.

  • South Korea WC 26 home kitNike

    Corée du Sud – Page d’accueil

    Le maillot domicile s’appuie sur une réinterprétation audacieuse du tigre blanc, symbole national intemporel de force et de protection. Un imprimé camouflage tigre saisissant est intégré au tissu, créant un effet visuel dynamique ancré dans l’héritage mais résolument moderne. Une typographie sur mesure marie la calligraphie coréenne traditionnelle à des codes de design occidentaux, renforçant ainsi la fusion entre passé et présent. Le maillot domicile exprime l’identité de la Corée à travers une agressivité maîtrisée et une assurance visuelle, capturant l’esprit d’une équipe faite pour surprendre.

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  • South Korea WC 26 away kitNike

    Corée du Sud, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur prolonge le thème de l’« ambush » à travers une expression florale qui incarne la passion et l’élan de la Corée. Son motif s’épanouit avec intensité, capturant le mouvement, l’émotion et l’énergie collective au fur et à mesure qu’ils s’amplifient et se libèrent. Sur un fond « Bold Violet », le graphisme marie élégance et puissance, reflétant la capacité de la Corée à allier beauté et combativité sur le terrain. Ce maillot se veut expressif et affirmé : une identité alternative qui renforce la fierté culturelle tout en préservant un avantage concurrentiel indéniable.

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Espagne – Accueil

    Le maillot domicile de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 affiche un design épuré à fines rayures : un fond rouge rehaussé de lignes verticales jaunes répétitives, évoquant le drapeau national et l'écusson. Les joueurs porteront fièrement l'esprit de la nation, le mot « ESPANA » étant inscrit à l'arrière du col. 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Espagne, match à l’extérieur

    Le maillot extérieur de l’Espagne puise son inspiration dans la riche histoire littéraire du pays. Un motif complexe couleur pyrite, inspiré des dessins et illustrations des ouvrages classiques, ponctue le fond blanc cassé évoquant une page de livre. Manches et encolure arborent des détails dorés et bordeaux, tandis que « ESPAÑA », avec la célèbre lettre Ñ, est gravé à l’arrière du cou en hommage à la langue et au patrimoine culturels espagnols.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suède – Accueil

    Les couleurs traditionnelles jaune et bleu, emblématiques du maillot domicile de la Suède, sont revisitées dans un style moderne pour rendre hommage aux années 70. Le motif graphique ton sur ton, inspiré des broderies florales alors à la mode sur les jeans et les robes folkloriques suédoises, est directement intégré au tissu. Ce maillot empreint de nostalgie permet aux supporters de célébrer leur héritage avec une esthétique à la fois fraîche et familière, rehaussée d’une typographie moderne à l’arrière du cou où l’on peut lire « Sverige », soit « Suède » en français.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Suède – Match à l’extérieur

    S’inspirant des motifs et de l’esthétique des années 70, trois nuances de bleu s’unissent sur le maillot extérieur de la Suède pour créer un motif graphique audacieux sur l’ensemble de la surface, clin d’œil au riche patrimoine culturel du pays. La typographie moderne dans la nuque, où l’on peut lire « Sverige » (Suède en français), marie influence rétro et touche contemporaine pour offrir aux supporters d’aujourd’hui un look rafraîchi. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Suisse – Accueil

    Le maillot de la Suisse pour 2026 conserve son rouge foncé emblématique, rehaussé de graphismes blancs et de chevrons audacieux qui évoquent la précision et l’héritage helvétiques. Sobre et assuré, le modèle domicile affiche un rouge vif minimaliste, où seule la croix suisse sur la poitrine vient rappeler l’identité nationale. Pas de fioritures, juste l’essentiel : l’efficacité suisse à l’état pur sur le terrain.

     Les maillots de la Suissesont disponiblessur PumaShop.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Suisse I En déplacement

    Le maillot extérieur incarne une facette plus légère et plus expressive de l’identité suisse. Sa teinte vert tendre, presque fluo, est rehaussée de motifs topographiques abstraits évoquant les Alpes et le relief montagneux helvétique. Des touches de noir apportent un ancrage visuel et confèrent au design un caractère frais, moderne et avant-gardiste.

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  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    Tunisie – Page d’accueil

    Le maillot domicile se distingue par un fond blanc épuré, rehaussé de touches de rouge vif. Il arbore un motif subtil et élégant représentant une plume d’aigle qui s’étend sur les épaules et les manches, encadré par un col rond classique.

    Les tenues de la Tunisie sontdésormais disponibleschez Kappa Shop.

  • Tunisia 2026 away kit Kappa

    Tunisie I (en déplacement)

    Le maillot extérieur de la Tunisie reprend le même modèle et le motif de plumes, mais inverse la palette de couleurs : un fond rouge vif contrasté par des graphismes blancs nets, afin de maintenir une image cohérente pour le tournoi.

    Les maillots de la Tunisie sontdésormais disponibleschez Kappa Shop.

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Turquie – Accueil

    Le nouveau maillot domicile ouvre une page inédite : il adopte un rouge « Sport » dynamique tout en préservant la célèbre bande horizontale sur la poitrine, désormais plus fine et contemporaine. À l’intérieur, un motif Ebru graphique apporte texture et mouvement, saluant l’héritage artisanal turc. L’encolure hybride marie subtilement col rond et col V, tandis que le drapeau turc, placé au centre de la poitrine, affirme avec fierté l’identité nationale. Traditionnellement cerclé, il adopte désormais un format rectangulaire qui épouse les lignes nettes et angulaires du maillot, conférant ainsi une géométrie plus épurée et contemporaine à ce symbole national.

    Les tenues de la Turquie sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Turquie I En déplacement

    Le maillot extérieur retrouve sa base blanche, réaffirmant le look classique de la Turquie tout en conservant la traditionnelle bande rouge sur la poitrine comme marqueur distinctif. Le motif Ebru orne toujours cette bande, assurant la continuité visuelle entre les tenues domicile et extérieur et renforçant la cohésion de la collection. Des empiècements latéraux rouges et une bande rouge sur les chaussettes complètent ce maillot extérieur, établissant un équilibre entre héritage et modernité.

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay – À domicile

    Le maillot domicile incarne l’essence du football uruguayen. S’inspirant d’un style à la fois moderne et classique, il se distingue par une version épurée du bleu ciel emblématique de l’Uruguay, rehaussée de touches de bleu marine qui soulignent clarté et confiance. Ce design sobre reflète l’identité de l’équipe : honnête, disciplinée et animée par un fort esprit d’équipe.

    Les maillots de l’Uruguay sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I (en déplacement)

    Le maillot extérieur incarne une expression plus audacieuse de l’esprit combatif de l’Uruguay. Un motif d’ailes audacieux s’étend sur la poitrine, symbolisant l’ascension, l’ambition et la quête incessante de la victoire. Ce langage visuel rend hommage aux exploits historiques de l’Uruguay, notamment à son rôle dans les débuts du football mondial, tout en réinterprétant cet héritage sous un angle plus incisif et plus agressif. Le maillot extérieur représente l’Uruguay sous son jour le plus rebelle : compact, intrépide et inflexible. 

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  • USA WC 26 home kitNike

    États-Unis – Accueil

    Le maillot domicile puise son inspiration dans l’ADN du football américain et réinterprète le drapeau national à travers un prisme moderne axé sur le mouvement. Ses rayures déformées et ses effets dégradés suggèrent un étendard en mouvement, symbolisant une nation façonnée par la diversité de ses communautés, de ses paysages et de son amour du jeu.

    L’iconographie nationale se traduit par une texture travaillée plutôt que par des graphismes littéraux, créant ainsi un maillot domicile qui respire la fierté américaine tout en incarnant la confiance et l’élan vers l’avant. Ce maillot arbore un motif incontournable que l’on peut voir sur tous les supporters dans les tribunes, tout en se déplaçant avec audace sur le terrain.

    Les maillots des États-Unis sontdésormais disponiblessur NikeShop.

  • USA WC 26 away kitNike

    États-Unis – Extérieur

    Le maillot extérieur est conçu pour devenir un classique intemporel : une création épurée et emblématique, destinée à traverser les époques. Dominée par une teinte Dark Obsidian, la tenue se distingue par un tissage en étoiles sur mesure, qui remplace les traditionnelles rayures pour mieux affirmer son identité. Minimaliste et axé sur le lifestyle, ce maillot conjugue performance et confort, reflétant une génération qui s’exprime aussi bien sur le terrain qu’en ville. Il incarne une confiance tranquille, qui n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour se faire remarquer.

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  • Uzbekistan 2026 WC home kit7Saber

    Ouzbékistan – Page d’accueil

    Le maillot domicile reste fidèle à la couleur principale traditionnelle de l'Ouzbékistan, avec un fond d'un bleu royal intense. Il se distingue par un motif géométrique en mosaïque subtil et complexe, imprimé par sublimation sur le tissu, qui rend directement hommage à l'architecture historique époustouflante du pays et aux célèbres monuments carrelés de villes telles que Samarcande et Boukhara. 

  • Uzbekistan 2026 WC away kit7Saber

    Ouzbékistan – Match à l’extérieur

    Le maillot extérieur reprend exactement le même modèle et la même structure que le maillot domicile, mais se distingue par sa palette de couleurs. Il se présente sur un fond blanc épuré et éclatant, orné du même tissage architectural en losanges, afin de garantir une image homogène pour l'équipe. Il est rehaussé de liserés bleus de style raglan le long des manches, qui permettent au maillot de se démarquer sur le terrain. 