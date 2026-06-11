Alors que l’hiver s’installe pour nombre d’entre nous à travers le globe, il est temps de se projeter vers un été 2026 résolument tourné vers le football. Patience : la Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin, et les États-Unis, le Mexique et le Canada entendent organiser l’édition la plus mémorable de l’histoire de la compétition.

Lionel Scaloni et l’Argentine tenteront de conserver leur titre conquis au Qatar en 2022, un troisième sacre historique pour Lionel Messi et ses coéquipiers.

En amont de la compétition, plusieurs grandes marques comme adidas, Nike ou PUMA ont déjà dévoilé de nouveaux maillots pour offrir un look rafraîchi sur le terrain. Le 5 novembre 2025, adidas a présenté les tenues domicile de 22 nations, dont l’Allemagne, tenante du titre, l’Espagne, la Belgique, le Mexique, co-organisateur, et bien d’autres. Cette collection marie les identités visuelles historiques et les traditions de chaque pays dans une esthétique moderniste et tournée vers l’avenir.

adidas

Cette gamme audacieuse célèbre l’âme de chaque nation à travers des couleurs et des motifs qui mettent en lumière son histoire, ses paysages, son architecture traditionnelle ainsi que les designs emblématiques de ses maillots d’antan, invitant les supporters à se rassembler autour d’une fierté commune.

Le 20 mars 2026, adidas a dévoilé les tenues extérieures des 25 fédérations partenaires. Inspirées par la culture de chaque pays, ces secondes peaux réinterprètent les codes historiques de la marque – géométrie et lignes verticales – dans un style contemporain qui parle autant aux supporters qu’aux joueurs.

PUMA

Fidèle à son héritage footballistique, aussi bien sur les terrains que dans la culture urbaine, la marque au Trèfle – symbole d’originalité présent pour la première fois depuis 36 ans sur le cœur droit de chaque maillot – réaffirme ainsi son statut de pionnier. Chaque modèle rend hommage à la culture football des années 90 tout en étant repensé pour répondre aux exigences actuelles, afin d’équiper avec fierté joueurs et supporters.

Le 20 mars 2026, Nike a présenté sa propre gamme de maillots domicile et extérieur en plongeant dans l’héritage de chaque sélection pour forger un optimisme tangible et une inspiration résolument tournée vers l’avenir.

Nike

Au cœur de cette vision se trouve la technologie de refroidissement haute performance Aero-FIT, qui s’appuie sur la conception assistée par ordinateur et un procédé de tricotage hautement spécialisé, spécifique à chaque maille, afin d’aider les athlètes à rester au frais dans les conditions extrêmes prévues tout au long du tournoi estival.

Le 24 mars 2026, PUMA a officiellement présenté les maillots de ses sélections nationales pour la Coupe du monde, des tenues qui célèbrent identité et héritage et qui séduisent par leur design abouti. Chaque modèle incarne la culture, le tempérament et l’esprit de la nation qu’il représente, tout en étant conçu pour répondre aux exigences du plus haut niveau et en préservant l’émotion populaire qui anime le football aux quatre coins du globe.

Que vous suiviez les rencontres depuis votre canapé, que vous organisiez une soirée entre amis ou que vous fassiez le déplacement pour vivre la Coupe du monde sur place, vous aurez besoin de l’équipement adéquat. GOAL vous présente en détail l’intégralité de la collection, afin que vous puissiez vous équiper pour le grand rendez-vous :

Boutique : Maillots de la Coupe du monde 2026