Maillots de la Coupe du monde 2026 au Qatar : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Bien que le Qatar ne soit pas l’hôte de la prochaine Coupe du monde de laFIFA 2026, les préparatifs s’intensifient, notamment avec le lancement d’une nouvelle gamme de maillots. adidas vient de présenter sa plus grande collection de maillots « domicile » jamais créée pour une Coupe du monde, et la dernière tunique qatarie fait discrètement son apparition aux côtés de celles des grandes nations du football.

Après avoir marqué l’histoire en accueillant la compétition en 2022, le Qatar entend à nouveau se distinguer sur la scène internationale en Amérique du Nord. Des teintes raffinées du maillot domicile, ancrées dans l’identité nationale, au design moderne du maillot extérieur déjà dévoilé par une fuite et fidèle à l’esthétique adidas, voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues qataries, y compris leurs dates de sortie et leurs prix prévus.

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