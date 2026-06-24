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Qatar 2026 World Cup kit adidas
Angelica Daujotas

Traduit par

Maillots de la Coupe du monde 2026 au Qatar : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Coupe du monde

Le Qatar dévoile ses nouvelles tenues adidas alors que les préparatifs pour une nouvelle Coupe du monde battent leur plein.

Bien que le Qatar ne soit pas l’hôte de la prochaine Coupe du monde de laFIFA 2026, les préparatifs s’intensifient, notamment avec le lancement d’une nouvelle gamme de maillots. adidas vient de présenter sa plus grande collection de maillots « domicile » jamais créée pour une Coupe du monde, et la dernière tunique qatarie fait discrètement son apparition aux côtés de celles des grandes nations du football.

Les tenues sontd’ores et déjàdisponibles à l’achat sur le site d’adidas.

Après avoir marqué l’histoire en accueillant la compétition en 2022, le Qatar entend à nouveau se distinguer sur la scène internationale en Amérique du Nord. Des teintes raffinées du maillot domicile, ancrées dans l’identité nationale, au design moderne du maillot extérieur déjà dévoilé par une fuite et fidèle à l’esthétique adidas, voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues qataries, y compris leurs dates de sortie et leurs prix prévus.

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Boutique : maillots de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Qatar

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Maillot domicile du Qatar

    Le maillot domicile du Qatar pour la Coupe du monde 2026 a été officiellement présenté par adidas en novembre 2025, marquant le lancement simultané de l’ensemble des tenues nationales pour le tournoi. Fidèle à l’identité visuelle du pays, il associe un fond épuré à des détails marron foncé, teinte emblématique du drapeau et du football qatari.

    Des motifs graphiques subtils, déclinés dans les mêmes tons, sont intégrés au tissu. Inspirés des motifs du Moyen-Orient et des textures du désert, ils confèrent au maillot une allure raffinée et minimaliste. Le modèle moderne d’adidas assure une silhouette épurée, tandis que l’écusson et les trois bandes restent discrets, s’inscrivant dans la continuité de l’esthétique élégante des tenues du Qatar plutôt que dans une réinvention radicale.

    Déjà disponible chez certains revendeurs, la version supporter est affichée autour de 80-90 £ / 90 €, tandis que la version authentique, plus onéreuse, varie selon le marché et la taille.

    Les tenues du Qatar pour la Coupe du monde sont disponibles chez adidas. Achetez-lesdès maintenant.

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  • Maillot extérieur du Qatar

    Le maillot domicile est désormais officiel, mais le maillot extérieur du Qatar pour la Coupe du monde 2026 n’a filtré qu’à travers des images en ligne, s’inscrivant dans la série de designs nationaux encore confidentiels à l’approche du tournoi. Selon ces premières fuites, la tenue extérieure adopterait une base sable clair ou beige, rehaussée de détails marron contrastants et d’accents plus sombres.

    Ce visuel s’inscrit dans le thème global des maillots extérieurs 2026 d’adidas, qui mise sur des associations de couleurs plus audacieuses et des clins d’œil à l’héritage des nations. Pour le Qatar, le résultat évoque subtilement les teintes du désert tout en contrastant nettement avec le maillot domicile blanc.

    La présentation officielle est attendue en mars 2026, conformément au calendrier habituel d’adidas pour les tenues extérieures de la Coupe du monde. Son prix devrait être aligné sur celui du maillot domicile, soit environ 80-90 £ ou 90 € pour l’édition supporter.

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