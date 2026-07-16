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Inter Milan 26-27 home kitNike
Renuka Odedra

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Maillots de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et tenues de gardien, dates de sortie, fuites d'images et prix

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Tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux maillots de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027.

La collection 2026-27 de l’Inter Milan s’articule autour du thème « Made of Milano ». Elle marie l’élégance sartoriale de la ville à diverses sous-cultures sportives et à la nostalgie de l’âge d’or des années 90.

Nike et le club abandonnent les motifs abstraits des saisons précédentes pour ancrer l’identité 2026-27 dans le tissu culturel milanais et l’héritage du club.

GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir sur le maillot domicile 2026-27 de l’Inter Milan : date de sortie, prix, fuites et détails du design.

  • Inter Milan 26-27 home kit 1Nike

    Maillot domicile de l'Inter Milan 2026-27 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027 marie le noir et le bleu de Lyon, en hommage au maillot historique de 1998, tandis que des détails « University Gold » évoquent le Swoosh Nike et l'écusson du club.

    Le retour du col apporte une touche traditionnelle à une silhouette moderne, tandis qu’à l’intérieur, la bande « Inner Pride » arbore l’inscription « Made of Milano », un concept qui souligne le lien indestructible entre l’Inter et sa ville. Ce thème se retrouve dans les détails graphiques du maillot, avec des bords rayés dont la finition s’inspire de la coupe des ciseaux de tailleur, clin d’œil à la tradition milanaise de la confection.

    La version réplique est proposée à 89,99 £, tandis que la version authentique est disponible à 134,99 £.

  • Inter Milan 26-27 away kitNike

    Maillot extérieur de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    L'Inter Milan innove pour son maillot extérieur 2026-2027 en s'inspirant du baseball, le sport national américain. Conçu avec Nike, ce maillot marie les codes du baseball — rayures bleues et col contrasté — à l'identité du club, pour un rendu aussi urbain que sportif. 

    Une première dans l’histoire centenaire du club : l’écusson traditionnel cède la place à un monogramme « IM » audacieux, clin d’œil aux lettres surdimensionnées des maillots de baseball, offrant ainsi un traitement novateur à l’un des badges les plus reconnaissables du football. 


  • Troisième maillot de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour le troisième maillot, Nike rend hommage au passé légendaire du club en s’inspirant de l’époque de Ronaldo, entre 1997 et 1998. La palette de couleurs s’articule autour du « Iron Grey », du noir et du « Tour Yellow », une combinaison emblématique de la fin des années 90. Selon les premières fuites, le maillot arborera une bande horizontale centrale sur la face avant, réinterprétant les rayures grises et noires du design original d’Umbro. En mariant ces codes rétro à des tissus techniques contemporains, cette troisième tenue vise à réveiller la nostalgie tout en restant discrète et hautement visible sous les projecteurs des stades.


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