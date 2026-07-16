La collection 2026-27 de l’Inter Milan s’articule autour du thème « Made of Milano ». Elle marie l’élégance sartoriale de la ville à diverses sous-cultures sportives et à la nostalgie de l’âge d’or des années 90.

Nike et le club abandonnent les motifs abstraits des saisons précédentes pour ancrer l’identité 2026-27 dans le tissu culturel milanais et l’héritage du club.

GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir sur le maillot domicile 2026-27 de l’Inter Milan : date de sortie, prix, fuites et détails du design.