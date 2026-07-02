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Angelica Daujotas

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Maillots de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Un nouveau look audacieux pour « La Roja » : découvrez les superbes maillots de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026.

Les nouveaux maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 renouvellent l’image de la « Roja » tout en respectant son héritage. Conçue par adidas, cette collection puise dans l’ADN footballistique du pays et marie codes couleurs classiques et détails contemporains, à quelques mois du coup d’envoi de la compétition nord-américaine.

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BOUTIQUE : Tenues de l'Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Espagne

    Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 modernise l’une des associations de couleurs les plus emblématiques du football mondial. Un fond rouge épuré accueille de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et de l’écusson national. À l’arrière du col, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.

    Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de bandes rouges et jaunes, et de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble harmonieux alliant tradition et technologies de performance.

    Le maillot a été officiellement lancé le 6 novembre 2025. Il est disponible dans la boutique mondiale d’Adidas, dans la boutique de la RFEF et chez les principaux revendeurs. Comptez environ 85 £ pour la version réplique adulte, 120 £ pour la version authentique et environ 60 £ pour la version enfant, selon le point de vente.

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    Maillot extérieur de l'Espagne

    Le maillot extérieur de l’Espagne puise son inspiration dans le riche patrimoine littéraire du pays. Un motif complexe couleur pyrite, s’étendant sur l’ensemble du maillot et inspiré des dessins et illustrations que l’on trouve dans les livres et manuscrits classiques, vient rehausser un fond blanc cassé évoquant la page d’un livre. Les manches et l’encolure arborent des détails dorés et bordeaux, tandis que le mot « ESPAÑA » est gravé à l’arrière du cou, avec la lettre Ñ caractéristique qui rend hommage à la langue espagnole et à son patrimoine culturel.

    Côté tarif, comptez environ 85 £ pour la version réplique adulte, 120 £ pour le maillot authentique et environ 60 £ pour la taille enfant, selon le revendeur.

    Commandezdès maintenantles tenues de l’Espagne pour la Coupe du monde sur le site d’adidas.

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