Les nouveaux maillots de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 renouvellent l’image de la « Roja » tout en respectant son héritage. Conçue par adidas, cette collection puise dans l’ADN footballistique du pays et marie codes couleurs classiques et détails contemporains, à quelques mois du coup d’envoi de la compétition nord-américaine.
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