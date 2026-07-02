Le maillot domicile de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026 modernise l’une des associations de couleurs les plus emblématiques du football mondial. Un fond rouge épuré accueille de fines rayures jaunes répétitives, directement inspirées du drapeau espagnol et de l’écusson national. À l’arrière du col, le mot « ESPAÑA » est imprimé, une touche subtile mais significative destinée à insuffler l’esprit de la nation à chaque match.

Adidas accompagne le maillot d’un short bleu marine rehaussé de bandes rouges et jaunes, et de chaussettes bleu marine reprenant la palette nationale pour un ensemble harmonieux alliant tradition et technologies de performance.

Le maillot a été officiellement lancé le 6 novembre 2025. Il est disponible dans la boutique mondiale d’Adidas, dans la boutique de la RFEF et chez les principaux revendeurs. Comptez environ 85 £ pour la version réplique adulte, 120 £ pour la version authentique et environ 60 £ pour la version enfant, selon le point de vente.