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France 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

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Maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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La France a officiellement dévoilé ses maillots pour la Coupe du monde 2026, et ils sont tout sauf ordinaires.

La Fédération française de football s'est inspirée de l'histoire pour dévoiler une collection évoquant l'un des symboles les plus emblématiques partagés par les deux nations : la Statue de la Liberté. Le résultat est un mélange audacieux d'héritage et d'innovation, où l'identité traditionnelle des Bleus est réinterprétée sous un angle moderne et frais.

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Du maillot domicile bleu marine raffiné aux finitions haut de gamme au maillot extérieur vert menthe audacieux, sans précédent dans l’histoire du football français, ces tenues font déjà beaucoup parler d’elles à l’approche du tournoi.

La France domine actuellement la Coupe du monde de la FIFA 2026 : invaincue, elle a repris la première place du classement mondial en direct de la FIFA. Après avoir balayé le groupe I avec trois victoires consécutives, les Bleus ont franchi les phases à élimination directe en battant la Suède (3-0) et le Paraguay (1-0). Portée par des stars telles que Kylian Mbappé et Bradley Barcola, la sélection de Didier Deschamps a composté son billet pour les quarts de finale, où elle défiera le Maroc à Boston.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues de la France pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails de leur design, leurs dates de sortie et leurs prix : 

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Boutique : maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'équipe de France

    La France reste fidèle à ses racines pour 2026, mais avec une touche haut de gamme.

    Le maillot domicile se décline dans un bleu « Game Royal » profond, rehaussé par des touches de cuivre métallisé sur l’écusson et le Swoosh Nike. Le choix de la couleur n’est pas anodin : les détails cuivrés font référence au matériau d’origine de la Statue de la Liberté avant son oxydation.

    Côté design, Nike innove. Le maillot arbore un motif ton sur ton sur l’ensemble du tissu, intégrant des graphismes inspirés de la FFF pour un rendu plus texturé et plus tendance que les tenues des tournois précédents. Un col polo moderne, blanc à l’avant et se fondant dans le bleu marine à l’arrière, apporte une touche classique rehaussée de subtils détails tricolores.

    Au total, un design à la fois familier et raffiné, fidèle à l’ADN des Bleus.

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    Maillot extérieur de l'équipe de France

    Si le maillot domicile mise sur la sécurité, la tenue extérieure prend le risque à bras le corps.

    La France a fait preuve d’audace en optant pour un fond vert menthe, une première dans l’histoire du pays, associé à des logos et des détails cuivrés. Cette palette de couleurs fait directement référence à la surface oxydée de la Statue de la Liberté, s’inscrivant ainsi dans le thème plus large de l’histoire franco-américaine.

    Nommé en interne « concept Liberté », ce maillot célèbre le lien culturel entre la France et les États-Unis, la statue ayant été offerte par la France en 1886.

    Des accents tricolores rehaussent les poignets, tandis que l’écusson cuivré équilibre l’ensemble et confirme que ce maillot figure déjà parmi les plus distinctifs de tout le cycle de la Coupe du monde 2026.

    Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, c’est une véritable déclaration.

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