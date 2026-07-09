La Fédération française de football s'est inspirée de l'histoire pour dévoiler une collection évoquant l'un des symboles les plus emblématiques partagés par les deux nations : la Statue de la Liberté. Le résultat est un mélange audacieux d'héritage et d'innovation, où l'identité traditionnelle des Bleus est réinterprétée sous un angle moderne et frais.

Du maillot domicile bleu marine raffiné aux finitions haut de gamme à la tenue extérieure vert menthe audacieuse, sans précédent dans l’histoire du football français, ces tenues font déjà beaucoup parler d’elles à l’approche du tournoi.

La France domine actuellement la Coupe du monde de la FIFA 2026 : invaincue, elle a repris la première place du classement mondial en direct de la FIFA. Après avoir balayé le groupe I avec trois victoires consécutives, les Bleus ont franchi les phases à élimination directe en battant la Suède (3-0) et le Paraguay (1-0). Portée par des stars telles que Kylian Mbappé et Bradley Barcola, la sélection de Didier Deschamps a composté son billet pour les quarts de finale, où elle défiera le Maroc à Boston.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues de la France pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails du design, les dates de sortie et les prix :

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