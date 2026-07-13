La Fédération française de football s'est inspirée de l'histoire pour dévoiler une collection évoquant l'un des symboles les plus emblématiques partagés par les deux nations : la Statue de la Liberté. Le résultat marie avec audace héritage et innovation, réinterprétant l'identité traditionnelle des Bleus sous un angle résolument moderne.

Du maillot domicile bleu marine raffiné aux finitions haut de gamme à la tenue extérieure vert menthe audacieuse, sans précédent dans l’histoire des Bleus, ces tenues font déjà beaucoup parler d’elles à l’approche du tournoi.

L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales après une victoire sans appel 2-0 contre le Maroc en quarts de finale, grâce à des buts de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. Avec cinq succès de rang en phase de groupes puis en phase à élimination directe, dont des prestations maîtrisées face à la Suède et au Paraguay, les Bleus ont officiellement repris la première place du classement mondial de la FIFA. Ils défieront l’Espagne demain, le 14 juillet 2026, au Dallas Stadium, lors d’une demi-finale très attendue entre deux poids lourds pour une place en finale de la Coupe du monde.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues de la France pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails de leur design, leurs dates de sortie et leurs prix :

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