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Angelica Daujotas

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Maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : domicile, extérieur, dates de sortie et tarifs

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La France a dévoilé ses maillots pour la Coupe du monde 2026 — et ils sont tout sauf ordinaires.

La Fédération française de football s'est inspirée de l'histoire pour dévoiler une collection évoquant l'un des symboles les plus emblématiques partagés par les deux nations : la Statue de la Liberté. Le résultat marie avec audace héritage et innovation, réinterprétant l'identité traditionnelle des Bleus sous un angle résolument moderne.

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Du maillot domicile bleu marine raffiné aux finitions haut de gamme à la tenue extérieure vert menthe audacieuse, sans précédent dans l’histoire des Bleus, ces tenues font déjà beaucoup parler d’elles à l’approche du tournoi.

L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales après une victoire sans appel 2-0 contre le Maroc en quarts de finale, grâce à des buts de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. Avec cinq succès de rang en phase de groupes puis en phase à élimination directe, dont des prestations maîtrisées face à la Suède et au Paraguay, les Bleus ont officiellement repris la première place du classement mondial de la FIFA. Ils défieront l’Espagne demain, le 14 juillet 2026, au Dallas Stadium, lors d’une demi-finale très attendue entre deux poids lourds pour une place en finale de la Coupe du monde.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les tenues de la France pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails de leur design, leurs dates de sortie et leurs prix : 

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Boutique : maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'équipe de France

    La France reste fidèle à ses racines pour 2026, mais avec une touche haut de gamme.

    Le maillot domicile se décline dans un bleu « Game Royal » profond, rehaussé par des touches de cuivre métallisé sur l’écusson et le Swoosh Nike. Le choix de la couleur n’est pas anodin : les détails cuivrés font référence au matériau d’origine de la Statue de la Liberté avant son oxydation.

    Côté design, Nike innove. Le maillot arbore un motif ton sur ton sur l’ensemble du tissu, intégrant des graphismes inspirés de la FFF pour un rendu plus texturé et plus tendance que les tenues des tournois précédents. Un col polo moderne, blanc à l’avant et se fondant dans le bleu marine à l’arrière, apporte une touche classique rehaussée de subtils détails tricolores.

    Au final, un maillot qui modernise l’ADN français : immédiatement reconnaissable, mais riche en détails pour qui prend le temps de le scruter.

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    Maillot extérieur de l'équipe de France

    Si le maillot domicile joue la carte de la sécurité, la version extérieure prend le contre-pied.

    La France a fait preuve d’audace en optant pour un fond vert menthe, une première dans l’histoire du pays, associé à des logos et des détails cuivrés. Cette palette de couleurs fait directement référence à la surface oxydée de la Statue de la Liberté, s’inscrivant ainsi dans le thème plus large de l’histoire franco-américaine.

    Nommé en interne « concept Liberté », ce maillot célèbre le lien culturel entre la France et les États-Unis, la statue ayant été offerte par la France en 1886.

    Des accents tricolores aux poignets et un écusson à effet cuivré apportent la touche finale à un ensemble déjà parmi les plus distinctifs de tout le cycle de la Coupe du monde 2026.

    Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, c’est une véritable déclaration.

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