Maillots de l'Égypte pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot domicile de l'Égypte est empreint d'un symbolisme profond. Le rouge intense se fond progressivement en des nuances plus sombres sur la poitrine, sur lesquelles se superposent des motifs géométriques angulaires évoquant à la fois les hiéroglyphes de l'Antiquité et l'énergie électrique du Caire moderne. Les touches de noir et d'or soulignent le prestige et l'ambition de l'équipe. D'allure monumentale, ce maillot est à la mesure d'une nation dont l'histoire du football est aussi riche que son héritage culturel.















