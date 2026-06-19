Maillots de l'Australie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les nouveaux maillots de l’équipe d’Australie pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles. Ils rendent hommage au riche héritage du football australien.

Inspirée par le thème « Iconic Australia », cette gamme célèbre deux décennies de présence sur la scène mondiale tout en regardant vers l’avenir. Elle marie héritage et modernité pour rendre hommage aux temps forts du football australien, tout en insufflant l’audace d’une nouvelle génération.

Son langage stylistique, fondé sur la continuité, fusionne passé et avenir en une expression cohérente. Ancrée dans le concept de campagne « Mission to Wreck », la collection traduit un état d’esprit confiant et tourné vers l’avenir, alors que l’Australie se prépare à relever les défis à venir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l’Australie pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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