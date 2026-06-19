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Renuka Odedra

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Maillots de l'Australie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Les nouveaux maillots de l’Australie pour 2026 ont été dévoilés : un design qui marie respect de la tradition et couleurs vives tournées vers l’avenir.

Les nouveaux maillots de l’équipe d’Australie pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles. Ils rendent hommage au riche héritage du football australien. 

Les tenues sontd’ores et déjà disponiblessur NikeShop.

Inspirée par le thème « Iconic Australia », cette gamme célèbre deux décennies de présence sur la scène mondiale tout en regardant vers l’avenir. Elle marie héritage et modernité pour rendre hommage aux temps forts du football australien, tout en insufflant l’audace d’une nouvelle génération. 

Son langage stylistique, fondé sur la continuité, fusionne passé et avenir en une expression cohérente. Ancrée dans le concept de campagne « Mission to Wreck », la collection traduit un état d’esprit confiant et tourné vers l’avenir, alors que l’Australie se prépare à relever les défis à venir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les maillots de l’Australie pour la Coupe du monde 2026, notamment les détails du design, les dates de sortie et les prix.

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Boutique : maillots de l’Australie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Australie

    Le nouveau maillot domicile s’inspire directement du mythique maillot australien de 2006 et de l’ère « Total 90 » de Nike. Les couleurs traditionnelles jaune et vert sont réinterprétées dans un style contemporain, notamment grâce à un short vert dégradé qui suggère mouvement et profondeur. Ce maillot rend hommage au parcours du football australien tout en affirmant sa présence continue au plus haut niveau.

    Les maillots de l’Australie sontdésormais disponiblessur NikeShop.

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    Maillot extérieur de l'Australie

    Le maillot extérieur s’inspire des levers de soleil australiens pour symboliser l’élan et l’avenir du football local. Ses dégradés de corail et de vert foncé évoquent énergie et progression, tandis que l’écusson fédéral en lenticulaire apporte une touche de relief.

    Les maillots de l’Australie sontdésormais disponiblessur NikeShop.

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