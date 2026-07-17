Maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Adidas revisite le maillot emblématique de l’Argentine en proposant une interprétation moderne des rayures « Albiceleste ». Le maillot domicile 2026 affiche un dégradé subtil en trois nuances de bleu sur les bandes bleu ciel, clin d’œil aux trois victoires de la nation en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Ce design épuré, ancré dans l’histoire, marie tradition et modernité, et se distingue par le détail « 1896 » au dos du col, année de fondation de l’AFA. Le résultat est un maillot résolument fidèle à l’identité footballistique argentine, tout en rendant hommage aux époques qui l’ont façonnée.

Côté tarif, le nouveau maillot domicile reste accessible : version enfant à partir de 50 £ et modèle adulte dès 85 £, selon la coupe et la finition.