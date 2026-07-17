Maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

L'Argentine, championne du monde en titre, aborde la Coupe du monde 2026 avec un nouveau maillot domicile adidas qui rend hommage à ses plus grands moments tout en se tournant résolument vers l'avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un effet dégradé tricolore inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.
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