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Argentina FIFA World Cup 26 Mac Allisteradidas
Angelica Daujotas

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Maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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A. Mac Allister

Conçu pour la Coupe du monde 2026, le maillot domicile de l’Argentine célèbre l’héritage de la Albiceleste, glorieux depuis 1978.

L'Argentine, championne du monde en titre, aborde la Coupe du monde 2026 avec un nouveau maillot domicile adidas qui rend hommage à ses plus grands moments tout en se tournant résolument vers l'avenir. Les rayures classiques blanches et bleu ciel font leur retour avec une touche de modernité : un effet dégradé tricolore inspiré des trois victoires de l’Argentine en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Une discrète inscription « 1896 » à l’arrière du col rappelle l’année de fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des touches de bleu marine sur les épaules et les poignets confèrent au design une finition à la fois audacieuse et raffinée.

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Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Argentina FIFA World Cup 26 Kitadidas

    Maillot domicile de l'Argentine

    Adidas revisite le maillot emblématique de l’Argentine en proposant une interprétation moderne des rayures « Albiceleste ». Le maillot domicile 2026 affiche un dégradé subtil en trois nuances de bleu sur les bandes bleu ciel, clin d’œil aux trois victoires de la nation en Coupe du monde, en 1978, 1986 et 2022. Ce design épuré, ancré dans l’histoire, marie tradition et modernité, et se distingue par le détail « 1896 » au dos du col, année de fondation de l’AFA. Le résultat est un maillot résolument fidèle à l’identité footballistique argentine, tout en rendant hommage aux époques qui l’ont façonnée.

    Côté tarif, le nouveau maillot domicile reste accessible : version enfant à partir de 50 £ et modèle adulte dès 85 £, selon la coupe et la finition.

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    Maillot extérieur de l'Argentine

    Le maillot extérieur s'inspire du riche patrimoine artistique de l'Argentine, arborant un motif graphique bleu tourbillonnant caractéristique des motifs traditionnels du pays. Des touches de blanc sur un fond noir mettent en valeur les lignes stylisées, les volutes florales complexes et les plantes grimpantes, animant le design par un contraste saisissant. À l’arrière du col, un motif « Argentina » sur mesure surplombe le Sol de Mayo, emblème solaire national. 

    La nouvelle tenue extérieure de l’Argentine reste accessible : les maillots enfants sont proposés à partir de 50 £ et les versions adultes à partir de 85 £, selon la finition et la coupe.

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  • Maillots de la collection « Artists Series » de World Soccer Shop (Argentine)

    World Soccer Shop et adidas unissent leurs forces pour lancer une série de collaborations artistiques : des maillots de sélection nationale personnalisés par des artistes indépendants issus de chaque pays. L’édition « Argentina Artist Series » a été signée par Agostina Hidalgo, créatrice argentine reconnue dans le domaine de l’art et de la mode.

    Les maillots de la « Argentina Artist Series »sont disponibles dès maintenant.

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