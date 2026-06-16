Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina FIFA World Cup 26 Mac Allisteradidas
Angelica Daujotas

Traduit par

Maillots de l'Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

SHOPPING
KITS
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
A. Mac Allister

Conçu pour célébrer l’héritage de l’équipe d’Argentine, le maillot domicile 2026 s’inspire des modèles portés de 1978 à 2022, période au cours de laquelle la sélection a écrit certaines des plus belles pages de son histoire en Coupe du monde.

L'Argentine, championne du monde en titre, aborde la Coupe du monde 2026 avec un nouveau maillot domicile adidas qui rend hommage à ses plus grands moments tout en se tournant résolument vers l'avenir. Les traditionnelles rayures blanches et bleu ciel reviennent avec une touche de modernité : un dégradé tricolore inspiré des trois triomphes de 1978, 1986 et 2022. Un discret « 1896 » au dos du col évoque la fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des empiècements bleu marine sur les épaules et les poignets apportent une finition à la fois audacieuse et raffinée.

Commandezdès maintenantles tenues de la Coupe du monde de l’Argentine sur adidas.

Plus d'actualités sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

  • 👕 Maillots de la Coupe du monde 2026 : tous les maillots des grandes équipes dévoilés
  • 🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
  • 📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026
  • ⚽ Ballon officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : où acheter le Trionda d’adidas

Boutique : maillots de l’Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

  • Argentina FIFA World Cup 26 Kitadidas

    Maillot domicile de l'Argentine

    Adidas réinvente le maillot emblématique de l’Argentine en proposant une interprétation moderne des rayures « Albiceleste ». Le modèle domicile 2026 affiche un dégradé subtil en trois nuances de bleu sur les bandes bleu ciel, évoquant les trois triomphes de la sélection en Coupe du monde (1978, 1986, 2022). Ce design épuré, ancré dans l’histoire, marie tradition et modernité, et se distingue par le détail « 1896 » au dos du col, en hommage à l’année de fondation de l’AFA. Le résultat est un maillot fidèle à l’identité footballistique argentine, qui rend hommage aux époques qui l’ont façonnée.

    Les tarifs restent accessibles : le maillot enfant est proposé à partir de 50 £ et la version adulte dès 85 £, selon la coupe et la finition.

    Commandezdès maintenantvotre tenue sur le site officieladidas.

    • Publicité
  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Maillot extérieur de l'Argentine

    Le maillot extérieur s’inspire du riche patrimoine artistique de l’Argentine et arbore un motif bleu tourbillonnant, évoquant les motifs traditionnels du pays. Des touches de blanc sur fond noir mettent en valeur des lignes stylisées, des volutes florales complexes et des plantes grimpantes, animant le design grâce à un contraste saisissant. À l’arrière du col, un motif « Argentina » sur mesure se détache devant le Sol de Mayo, emblème solaire du pays. 

    La nouvelle tenue extérieure de l’Argentine est proposée à des tarifs accessibles : les maillots enfants sont disponibles à partir de 50 £ et les versions adultes démarrent à 85 £, selon la finition et la coupe.

    Commandezdès maintenantvotre maillot de l’Argentine pour la Coupe du monde sur adidas.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Algérie crest
Algérie
ALG