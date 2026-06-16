Maillots de l'Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Adidas réinvente le maillot emblématique de l’Argentine en proposant une interprétation moderne des rayures « Albiceleste ». Le modèle domicile 2026 affiche un dégradé subtil en trois nuances de bleu sur les bandes bleu ciel, évoquant les trois triomphes de la sélection en Coupe du monde (1978, 1986, 2022). Ce design épuré, ancré dans l’histoire, marie tradition et modernité, et se distingue par le détail « 1896 » au dos du col, en hommage à l’année de fondation de l’AFA. Le résultat est un maillot fidèle à l’identité footballistique argentine, qui rend hommage aux époques qui l’ont façonnée.

Les tarifs restent accessibles : le maillot enfant est proposé à partir de 50 £ et la version adulte dès 85 £, selon la coupe et la finition.