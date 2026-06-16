Maillots de l'Argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

L'Argentine, championne du monde en titre, aborde la Coupe du monde 2026 avec un nouveau maillot domicile adidas qui rend hommage à ses plus grands moments tout en se tournant résolument vers l'avenir. Les traditionnelles rayures blanches et bleu ciel reviennent avec une touche de modernité : un dégradé tricolore inspiré des trois triomphes de 1978, 1986 et 2022. Un discret « 1896 » au dos du col évoque la fondation de la Fédération argentine de football, tandis que des empiècements bleu marine sur les épaules et les poignets apportent une finition à la fois audacieuse et raffinée.
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