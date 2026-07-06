Maillots de l’Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Le maillot domicile de l’Angleterre est désormais officiel et sera mis en vente le lundi 23 mars, aussi bien en ligne que dans les boutiques du pays. Les Three Lions arboreront bien sûr le blanc, agrémenté d’un col distinctif et d’un imprimé qui se détache sur le design du maillot.

Conçu avec la technologie Aero-FIT, il rafraîchit les joueurs malgré la chaleur intense de l’Amérique du Nord. Des détails subtils et des touches d’« obsidienne » et de « rouge vitesse » habillent le col, les manches et les coutures latérales.

Nike précise : « Aero-FIT est le système de vêtements rafraîchissants le plus avancé de Nike, conçu au niveau du fil et de la couture pour créer un tricot hautement texturé qui combine des zones de maille ouverte et fermée afin de faire circuler l’air sur le corps et de maintenir le tissu à distance de la peau. Cette technologie offre un flux d’air plus de deux fois supérieur à celui des tissus traditionnels, aidant ainsi les athlètes à rester au frais et concentrés dans des environnements plus chauds et plus exigeants. »

L’emblème des Three Lions, orné d’une étoile, est brodé sur la poitrine gauche. Les fans espèrent bien sûr qu’une seconde viendra s’ajouter après la compétition.

Bien qu’ils ne soient pas encore en vente, le maillot domicile 2024 était initialement proposé à 84,99 £ sur les principaux marchés, les tailles jeunes et enfants étant disponibles à des prix inférieurs dans les points de vente officiels, avec la possibilité d’ajouter un lettrage personnalisé lors du paiement.