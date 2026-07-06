Maillots de l’Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Qualifiée pour les quarts de finale, l’Angleterre vise enfin le sacre mondial, soixante ans après sa dernière finale nord-américaine. Les fans des Three Lions peuvent d’ores et déjà se tourner vers les nouveaux maillots dévoilés pour la compétition.
À l’occasion de la présentation officielle, Nike a déclaré : « Ce lancement incarne la puissance des Three Lions et leur symbolisme intemporel d’espoir pour la nation. » Face à une demande en forte hausse depuis la qualification, voici un aperçu complet des maillots domicile et extérieur de l’Angleterre, ainsi que leurs dates de sortie et leurs prix.
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