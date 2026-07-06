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Harry Sherlock

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Maillots de l’Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Angleterre
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Nike a officiellement présenté les nouveaux maillots de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026, avec un design renouvelé aussi bien pour la version domicile qu'extérieur.

Qualifiée pour les quarts de finale, l’Angleterre vise enfin le sacre mondial, soixante ans après sa dernière finale nord-américaine. Les fans des Three Lions peuvent d’ores et déjà se tourner vers les nouveaux maillots dévoilés pour la compétition.

À l’occasion de la présentation officielle, Nike a déclaré : « Ce lancement incarne la puissance des Three Lions et leur symbolisme intemporel d’espoir pour la nation. » Face à une demande en forte hausse depuis la qualification, voici un aperçu complet des maillots domicile et extérieur de l’Angleterre, ainsi que leurs dates de sortie et leurs prix.

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Boutique : maillots de l’Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 

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    Le maillot domicile de l'Angleterre

    Les nouveaux maillots domicile de l’Angleterre pour la Coupe du monde sontdésormaisdisponibles chez Nike. Vous pouvez les commanderdès maintenant. 

    Le maillot domicile de l’Angleterre est désormais officiel et sera mis en vente le lundi 23 mars, aussi bien en ligne que dans les boutiques du pays. Les Three Lions arboreront bien sûr le blanc, agrémenté d’un col distinctif et d’un imprimé qui se détache sur le design du maillot. 

    Conçu avec la technologie Aero-FIT, il rafraîchit les joueurs malgré la chaleur intense de l’Amérique du Nord. Des détails subtils et des touches d’« obsidienne » et de « rouge vitesse » habillent le col, les manches et les coutures latérales. 

    Nike précise : « Aero-FIT est le système de vêtements rafraîchissants le plus avancé de Nike, conçu au niveau du fil et de la couture pour créer un tricot hautement texturé qui combine des zones de maille ouverte et fermée afin de faire circuler l’air sur le corps et de maintenir le tissu à distance de la peau. Cette technologie offre un flux d’air plus de deux fois supérieur à celui des tissus traditionnels, aidant ainsi les athlètes à rester au frais et concentrés dans des environnements plus chauds et plus exigeants. »

    L’emblème des Three Lions, orné d’une étoile, est brodé sur la poitrine gauche. Les fans espèrent bien sûr qu’une seconde viendra s’ajouter après la compétition. 

    Bien qu’ils ne soient pas encore en vente, le maillot domicile 2024 était initialement proposé à 84,99 £ sur les principaux marchés, les tailles jeunes et enfants étant disponibles à des prix inférieurs dans les points de vente officiels, avec la possibilité d’ajouter un lettrage personnalisé lors du paiement.

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    Le maillot extérieur de l'Angleterre

    Achetezdès maintenantle maillot de l’Angleterre pour la Coupe du monde sur Nike.

    Le maillot extérieur se distingue nettement des versions antérieures par son écusson brodé au centre de la poitrine.

    La tenue adopte une teinte « Speed Red », rehaussée d’une étoile dorée positionnée juste au-dessus du blason. Le col présente également une nouvelle coupe. 

    Nike déclare : « Le maillot extérieur marque un tournant historique dans l’identité visuelle de l’Angleterre, en associant un maillot rouge à un short bleu marine. Cette combinaison audacieuse symbolise une équipe d’Angleterre tournée vers l’avenir, prête à défier les conventions tout en restant ancrée dans la tradition. Le blason de la fédération, placé au centre, se trouve sous l’étoile dorée métallisée, renforçant ainsi la présence et la fierté de l’équipe. »

    Comme pour les tenues extérieures des autres sélections, les tarifs devraient refléter la grille tarifaire du maillot domicile une fois les chiffres officiels confirmés, les prix de vente étant probablement adaptés selon la région et le distributeur. 

    La collection sera commercialisée mondialement sur Nike.com à partir du lundi 23 mars. L’équipe première inaugurera ces tenues lors du match contre l’Uruguay, le vendredi 27 mars.

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