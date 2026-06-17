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Harry Sherlock

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Maillots de l'Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Angleterre
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Nike a présenté les nouveaux maillots de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026, dévoilant un design revisité pour les versions domicile et extérieur.

Cet été, l’Angleterre abordera la Coupe du monde en Amérique du Nord, 60 ans après sa seule victoire, et les fans des « Three Lions » peuvent d’ores et déjà se procurer les nouveaux maillots conçus pour le tournoi. Dans le groupe qui comprend la Croatie, le Ghana et le Panama, les joueurs porteront la dernière création de Nike avec l’ambition d’ajouter une deuxième étoile à leur tunique.

Les maillots sont disponiblesdès maintenantchez Nike.

Lors de la présentation officielle, Nike a déclaré : « Ce lancement incarne la puissance des Three Lions et leur symbolisme intemporel d’espoir pour la nation. » Face à une demande en forte hausse depuis la qualification, voici un aperçu complet des maillots domicile et extérieur de l’Angleterre, ainsi que leurs dates de sortie et leurs prix.

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    Le maillot domicile de l'Angleterre

    Commandezdès maintenantles tenues de la Coupe du monde de l'Angleterre chez Nike.

    Le maillot domicile de l’Angleterre est désormais disponible et sera mis en vente le lundi 23 mars, aussi bien en ligne que dans les magasins du pays. Les Three Lions arboreront bien sûr le blanc, avec un col distinctif et un imprimé qui se démarque sur le maillot domicile. 

    Conçu avec la technologie Aero-FIT, le maillot évacue la chaleur et assure une ventilation optimale pour les matchs disputés sous les températures élevées de l’Amérique du Nord. Des détails subtils, ainsi que des touches d’« obsidienne » et de « rouge vitesse » habillent le col, les manches et les coutures latérales. 

    Nike précise : « Aero-FIT est le système de vêtements rafraîchissants le plus avancé de Nike, conçu au niveau du fil et de la couture pour créer un tricot hautement texturé qui combine des zones de maille ouvertes et fermées afin de faire circuler l’air sur le corps et de maintenir le tissu à distance de la peau. Cette technologie offre un flux d’air plus de deux fois supérieur à celui des tissus traditionnels, aidant ainsi les athlètes à rester au frais et concentrés dans des environnements plus chauds et plus exigeants. »

    L’emblème des Three Lions, orné d’une étoile, est brodé sur la hanche ; les fans espèrent bien sûr qu’une seconde viendra s’ajouter après la compétition. 

    Bien qu’ils ne soient pas encore en vente, le maillot domicile 2024 était initialement proposé à 84,99 £ sur les principaux marchés, les tailles jeunes et enfants étant disponibles à des prix inférieurs dans les points de vente officiels, avec la possibilité d’ajouter un flocage personnalisé en caisse.

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    Le maillot extérieur de l'Angleterre

    Commandezdès maintenantl’équipement d’Angleterre pour la Coupe du monde sur Nike.

    Le maillot extérieur se distingue nettement des versions antérieures par son écusson brodé au centre de la poitrine.

    L’ensemble adopte une teinte « Speed Red », rehaussée d’une étoile dorée juste au-dessus de l’écusson, tandis que le col arbore un nouveau design. 

    Nike déclare : « Le maillot extérieur marque un tournant historique dans l’identité visuelle de l’Angleterre, en associant un maillot rouge à un short bleu marine. Cette combinaison audacieuse symbolise une équipe d’Angleterre tournée vers l’avenir, prête à défier les conventions tout en restant ancrée dans la tradition. Le blason de la fédération, placé au centre, se trouve sous l’étoile dorée métallisée, renforçant ainsi la présence et la fierté de l’équipe. »

    Comme souvent pour les tenues extérieures, les tarifs devraient calquer la grille du maillot domicile une fois les chiffres officiels confirmés, les prix de vente pouvant varier selon la région et le distributeur. 

    Tous les articles seront disponibles mondialement sur Nike.com à partir du lundi 23 mars. L’équipe senior arborera ces nouvelles tenues pour la première fois sur le terrain, lors du match contre l’Uruguay, le vendredi 27 mars.

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