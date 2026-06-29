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adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidas
Angelica Daujotas

Traduit par

Maillots de l'Allemagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Un classique moderne : le maillot de l'équipe d'Allemagne pour la Coupe du monde 2026 fait écho à ses légendaires victoires passées.

Les maillots de l’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 marquent la fin d’une ère. Adidas signe ici un design ancré dans l’histoire du football allemand, tout en offrant un dernier hommage avant un changement majeur de fournisseur.

Le maillot domicile puise dans l’héritage des triomphes passés, arborant des losanges et des chevrons inspirés des tenues légendaires qui ont fait la gloire de la Mannschaft. Associé à une version extérieure audacieuse très attendue, ce duo incarne avec justesse nostalgie, performance de pointe et fierté nationale.

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Boutique : maillots de l’Allemagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Allemagne

    Le maillot domicile rend hommage aux maillots les plus emblématiques de l’Allemagne en Coupe du monde. Un fond blanc épuré met en valeur un motif audacieux de losanges et de chevrons tricolores noir, rouge et or, évoquant les graphismes des maillots des champions de 1990 et 2014. Les quatre étoiles au-dessus de l’écusson symbolisent les titres mondiaux de 1954, 1974, 1990 et 2014.

    Un short noir et des chaussettes blanches, qui reprennent également le motif losangé, complètent l’ensemble pour une silhouette à la fois traditionnelle et contemporaine.

    Dévoilé officiellement le 6 novembre 2025, le maillot est disponible sur la boutique en ligne mondiale d’adidas, dans la boutique des supporters de la DFB et chez certains revendeurs. Il est proposé à 120 £ pour la version authentique et à 85 £ pour la réplique.

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    Maillot extérieur de l'Allemagne

    Fidèle au langage visuel du maillot domicile, le motif à chevrons diagonaux est réinterprété en bleu marine, formant une succession rythmée de trois formes entrelacées. La palette associe des teintes puisées dans plusieurs époques de la DFB : un clin d’œil aux pulls zippés bleus de 1954, aux maillots d’entraînement bleus et blancs des années 60 à 80, et aux tenues d’entraînement aux couleurs vives des années 90, soulignées par des touches d’aqua. L’ensemble est conçu pour offrir un rendu visuel saisissant. Une discrète étiquette en forme de drapeau, brodée à l’ourlet, célèbre le partenariat historique entre adidas et l’Allemagne, qui remonte à 1954.

    Le maillot authentique est proposé à 120 £, tandis que la version réplique est affichée à 85 £.

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