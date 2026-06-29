Maillots de l'Allemagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Les maillots de l’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 marquent la fin d’une ère. Adidas signe ici un design ancré dans l’histoire du football allemand, tout en offrant un dernier hommage avant un changement majeur de fournisseur.
Le maillot domicile puise dans l’héritage des triomphes passés, arborant des losanges et des chevrons inspirés des tenues légendaires qui ont fait la gloire de la Mannschaft. Associé à une version extérieure audacieuse très attendue, ce duo incarne avec justesse nostalgie, performance de pointe et fierté nationale.
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