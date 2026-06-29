Maillots de l'Allemagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le maillot domicile rend hommage aux maillots les plus emblématiques de l’Allemagne en Coupe du monde. Un fond blanc épuré met en valeur un motif audacieux de losanges et de chevrons tricolores noir, rouge et or, évoquant les graphismes des maillots des champions de 1990 et 2014. Les quatre étoiles au-dessus de l’écusson symbolisent les titres mondiaux de 1954, 1974, 1990 et 2014.

Un short noir et des chaussettes blanches, qui reprennent également le motif losangé, complètent l’ensemble pour une silhouette à la fois traditionnelle et contemporaine.

Dévoilé officiellement le 6 novembre 2025, le maillot est disponible sur la boutique en ligne mondiale d’adidas, dans la boutique des supporters de la DFB et chez certains revendeurs. Il est proposé à 120 £ pour la version authentique et à 85 £ pour la réplique.