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adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidas
Angelica Daujotas

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Maillots de l’Algérie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

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Coupe du monde

Les rayures « Sahara » et les bandes vertes vives sont les éléments phares de la nouvelle tenue de l'Algérie pour la Coupe du monde.

Les tenues de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026 affichent une nouvelle identité : elles valorisent la culture du pays tout en préservant l'esthétique épurée et moderne attendue par les supporters d'adidas. S'inspirant des paysages algériens, notamment des vastes dunes du Sahara, la collection confère au maillot domicile un style résolument algérien, sans tomber dans l'excès de détails.

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Avec leurs détails verts audacieux, leurs textures raffinées et leurs clins d’œil subtils à l’héritage national, ces tenues visent à créer un sentiment d’appartenance commun entre les joueurs et les supporters, alors qu’ils se préparent à partir pour l’Amérique du Nord.

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Boutique : maillots de l’Algérie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

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    Maillot domicile de l'Algérie

    Le maillot domicile s’inspire des dunes de sable du désert algérien, avec un motif à rayures beiges et blanches qui évoque le relief ondulé du terrain. Une touche de vert vif à l’encolure et sur les épaules apporte un contraste saisissant, ancrant le design dans les couleurs du drapeau national.

    Touche culturelle distinctive, le mot « Algérie » apparaît en caractères arabes à l’arrière du col, établissant un lien direct avec l’héritage national. L’utilisation par adidas de ces textures naturelles et de ces teintes reflète à la fois la tradition et le terroir, créant un maillot authentiquement ancré dans son pays d’origine. Les supporters peuvent se procurer la version domicile ; les répliques sont généralement vendues aux alentours de 85 £, tandis que la version authentique des joueurs est proposée à 120 £.

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    Maillot extérieur de l'Algérie

    Inspiré par les teintes vives des déserts rocheux et des oasis luxuriantes d’Algérie, le maillot extérieur présente des rayures verticales vertes entrelacées sur un fond vert foncé saisissant, évoquant les paysages uniques et la palette traditionnelle du pays. Le mot « ALGERIA » est fièrement inscrit en arabe à l’arrière du cou, reliant l’équipe à sa patrie tout au long de son parcours en Coupe du monde.

    Les supporters peuvent se procurer ce maillot : la version réplique est vendue environ 85 £, tandis que le modèle authentique, strictement identique à celui des joueurs, est proposé à 120 £.

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