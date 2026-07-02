Maillots de l’Algérie pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : versions domicile et extérieur, dates de sortie et tarifs

Les tenues de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026 affichent une nouvelle identité : elles valorisent la culture du pays tout en préservant l'esthétique épurée et moderne attendue par les supporters d'adidas. S'inspirant des paysages algériens, notamment des vastes dunes du Sahara, la collection confère au maillot domicile un style résolument algérien, sans tomber dans l'excès de détails.

Avec leurs détails verts audacieux, leurs textures raffinées et leurs clins d’œil subtils à l’héritage national, ces tenues visent à créer un sentiment d’appartenance commun entre les joueurs et les supporters, alors qu’ils se préparent à partir pour l’Amérique du Nord.

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