Maillots de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

Le partenariat entre l’Afrique du Sud et adidas, qui débutera en 2026, s’ouvre sur un nouveau maillot domicile pour les Bafana Bafana et les Banyana Banyana. Ce modèle propose une évolution audacieuse d’un design emblématique qui incarne l’esprit du football sud-africain.

Le maillot domicile 2026/27 conserve sa base jaune caractéristique rehaussée de bordures vertes, une palette de couleurs synonyme de fierté nationale. Des détails soignés et une conception raffinée modernisent la silhouette, pour un maillot axé sur la performance et conçu pour répondre aux exigences du football mondial d’aujourd’hui.

Le motif discrètement tissé dans l’étoffe célèbre les douze langues officielles du pays, illustrant la diversité, l’unité et la passion partagée pour le football. Les tarifs s’établissent à environ 85 £ pour la version réplique adulte, 120 £ pour la version authentique et environ 60 £ pour la version enfant, selon le distributeur.