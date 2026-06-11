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Renuka Odedra

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Maillots de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

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Afrique du Sud
Coupe du monde

Les maillots sud-africains pour 2026 allient inspiration classique et touche de modernité.

L’Afrique du Sud fait son retour à la Coupe du monde de la FIFA 2026 après 16 ans d’absence. Cet événement s’accompagne d’un nouvel élan autour des maillots, l’équipe nationale entamant un partenariat avec adidas à partir de 2026. S’inspirant du maillot emblématique de 2010, le maillot domicile incarne la fierté à un moment clé pour le football sud-africain ; ce nouveau design rend hommage à cet héritage tout en marquant avec assurance le début d’une nouvelle ère.

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Boutique : maillots de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Afrique du Sud

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    Maillot domicile de l'Afrique du Sud

    Le partenariat entre l’Afrique du Sud et adidas, qui débutera en 2026, s’ouvre sur un nouveau maillot domicile pour les Bafana Bafana et les Banyana Banyana. Ce modèle propose une évolution audacieuse d’un design emblématique qui incarne l’esprit du football sud-africain.

    Le maillot domicile 2026/27 conserve sa base jaune caractéristique rehaussée de bordures vertes, une palette de couleurs synonyme de fierté nationale. Des détails soignés et une conception raffinée modernisent la silhouette, pour un maillot axé sur la performance et conçu pour répondre aux exigences du football mondial d’aujourd’hui.

    Le motif discrètement tissé dans l’étoffe célèbre les douze langues officielles du pays, illustrant la diversité, l’unité et la passion partagée pour le football. Les tarifs s’établissent à environ 85 £ pour la version réplique adulte, 120 £ pour la version authentique et environ 60 £ pour la version enfant, selon le distributeur.

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    Maillot extérieur de l'Afrique du Sud

    Le maillot extérieur affiche avec audace les couleurs emblématiques de l’Afrique du Sud, le vert et l’or – une combinaison profondément ancrée dans l’identité sportive du pays. Alliant tradition et sophistication, il présente un fond vert classique rehaussé de finitions blanches et dorées sur le col, en hommage au prestige et à l’évolution du football national. Des touches dorées et blanches ornent les poignets et les logos, reflétant une élégance intemporelle tout en incarnant l’ambition de la nation de briller sur la plus grande scène du football.

    Les tarifs s’établissent à environ 85 £ pour la version réplique adulte, 120 £ pour le modèle authentique et autour de 60 £ pour les tailles enfants, selon le revendeur.

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