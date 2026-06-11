Maillots de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix

L’Afrique du Sud fait son retour à la Coupe du monde de la FIFA 2026 après 16 ans d’absence. Cet événement s’accompagne d’un nouvel élan autour des maillots, l’équipe nationale entamant un partenariat avec adidas à partir de 2026. S’inspirant du maillot emblématique de 2010, le maillot domicile incarne la fierté à un moment clé pour le football sud-africain ; ce nouveau design rend hommage à cet héritage tout en marquant avec assurance le début d’une nouvelle ère.
Plus d’actualités sur la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
- 👕 Maillots de la Coupe du monde 2026 : découvrez tous les maillots des grandes équipes
- 🎟️ Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
- 📺 Où regarder la Coupe du monde de la FIFA 2026
- ⚽ Ballon officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : où acheter le Trionda d’adidas