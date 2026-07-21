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Renuka Odedra

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Maillots de Chelsea pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

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Le maillot domicile de Chelsea, orné d'un écusson représentant un lion rampant, a été officiellement dévoilé.

Après une campagne mondiale de teasing à grande échelle mettant en vedette des personnalités telles que Justin Rose et Madonna, le maillot domicile très attendu du Chelsea pour la saison 2026-2027 vient d’être officiellement dévoilé, et Nike nous offre un véritable retour aux sources. Avec en son centre un écusson rétro revisité représentant un lion rampant jaune doré, les Blues allient la nostalgie des années 1970 à la technologie de pointe Aero-FIT pour cette nouvelle saison.

Les maillots Chelsea 2026-27sont d’ores et déjà disponiblessur NikeShop. 

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur le maillot domicile 2026-2027 de Chelsea, notamment la date de sortie, le prix, les fuites et les détails du design.


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    Maillot domicile de Chelsea pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile de Chelsea pour la saison 2026-27 est officiellement révélé. Conçu après une large consultation des supporters, l’écusson du club a été revisité et brodé sur la poitrine. D’un bleu électrique, ce modèle arbore un col boutonné et des accents or sur le lion rampant ainsi que sur le logo Nike.  

    Présent sur l’écusson du club depuis l’arrivée de Ted Drake chez les Blues, il y a 75 saisons, le lion rampant et ses griffes prennent cette année une place centrale. Des murs aux fresques de plage en passant par les concerts, une série d’apparitions mondiales a suscité un engouement dépassant les canaux de narration traditionnels.

    Le maillot réplica est vendu 89,99 £ et la version authentique 134,99 £.

    Les maillots Chelsea 2026-27sont désormais disponiblessur NikeShop.

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    Maillot extérieur de Chelsea pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur 2026/27 de Chelsea, conçu par Nike, marque un retour affirmé à une base noire unie. Il s’agit du premier maillot extérieur noir du club depuis la saison 2016/17, au cours de laquelle il avait remporté le titre de Premier League. Conçu autour du concept « Unleash The Lion », ce maillot présente des touches éclatantes de « Midwest Gold », notamment des nervures techniques sur les épaules et un écusson représentant le lion de Chelsea en solo, à la place de l’écusson complet du club. Un motif de couronne de laurier borde le col rond et les poignets, assurant la cohérence stylistique avec le maillot domicile, tandis qu’un short noir et des chaussettes dorées complètent l’ensemble.

    La version réplique est proposée à 89,99 £, tandis que la version authentique est facturée 134,99 £.

    Les maillots Chelsea 2026-27sont désormais disponiblessur NikeShop.

  • Troisième maillot de Chelsea pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Selon les premières fuites, le troisième maillot se distinguerait par une base blanche agrémentée de détails rouges et bleus. Le retour du logo vintage du club, associé à des touches de bleu roi au niveau du col, des empiècements latéraux et des poignets, viendrait affirmer l’identité visuelle de ce modèle. 

    Dans l’ensemble, ce design épuré et rafraîchissant viendrait compléter le trio de maillots. Comme toute fuite précoce, le positionnement final des logos et des finitions pourrait toutefois évoluer avant la sortie officielle. 

    Les maillots de Chelsea pour la saison 2026-2027 sontd’ores et déjà disponiblessur NikeShop.

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