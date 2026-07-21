Maillots de Chelsea pour la saison 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardiens, dates de sortie, fuites d’images et prix

Après une campagne mondiale de teasing à grande échelle mettant en vedette des personnalités telles que Justin Rose et Madonna, le maillot domicile très attendu du Chelsea pour la saison 2026-2027 vient d’être officiellement dévoilé, et Nike nous offre un véritable retour aux sources. Avec en son centre un écusson rétro revisité représentant un lion rampant jaune doré, les Blues allient la nostalgie des années 1970 à la technologie de pointe Aero-FIT pour cette nouvelle saison.

GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur le maillot domicile 2026-2027 de Chelsea, notamment la date de sortie, le prix, les fuites et les détails du design.