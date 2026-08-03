Adidas et Arsenal ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027. Cette nouvelle tenue rend hommage à une étape marquante de l’histoire d’Arsenal. Le maillot célèbre les 20 ans de l’installation du club à l’Emirates Stadium, en associant son identité traditionnelle à des éléments de design inspirés de son stade actuel.

La campagne de lancement met les supporters au cœur de cette présentation et souligne les liens qui unissent les joueurs d’Arsenal à leurs fans partout dans le monde. Le film qui l’accompagne réunit notamment Martin Ødegaard et Alessia Russo, ainsi que des supporters du nord de Londres et d’ailleurs. Tous évoquent les souvenirs partagés à l’Emirates Stadium au cours des deux dernières décennies.

Le nouveau maillot domicile d’Arsenal signé Adidas conserve l’emblématique association du rouge et du blanc du club, tout en introduisant de nouveaux détails discrets liés à l’architecture et à l’atmosphère du stade. Il sera porté tout au long de la saison 2026-2027, pendant laquelle l’équipe de Mikel Arteta cherchera une nouvelle fois à remporter des trophées majeurs.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots d’Arsenal pour la saison 2026-2027, notamment leurs dates de sortie, leur prix, les inspirations de leur design et les endroits où les supporters peuvent se les procurer.

Boutique : les maillots d’Arsenal pour la saison 2026-2027