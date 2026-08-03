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Maillots d’Arsenal 2026-27 : nouvelles tenues domicile, extérieur, troisième et de gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Adidas lance le nouveau maillot domicile audacieux d’Arsenal, en hommage à deux décennies à l’Emirates

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Adidas et Arsenal ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027. Cette nouvelle tenue rend hommage à une étape marquante de l’histoire d’Arsenal. Le maillot célèbre les 20 ans de l’installation du club à l’Emirates Stadium, en associant son identité traditionnelle à des éléments de design inspirés de son stade actuel.

La campagne de lancement met les supporters au cœur de cette présentation et souligne les liens qui unissent les joueurs d’Arsenal à leurs fans partout dans le monde. Le film qui l’accompagne réunit notamment Martin Ødegaard et Alessia Russo, ainsi que des supporters du nord de Londres et d’ailleurs. Tous évoquent les souvenirs partagés à l’Emirates Stadium au cours des deux dernières décennies.

Le nouveau maillot domicile d’Arsenal signé Adidas conserve l’emblématique association du rouge et du blanc du club, tout en introduisant de nouveaux détails discrets liés à l’architecture et à l’atmosphère du stade. Il sera porté tout au long de la saison 2026-2027, pendant laquelle l’équipe de Mikel Arteta cherchera une nouvelle fois à remporter des trophées majeurs.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots d’Arsenal pour la saison 2026-2027, notamment leurs dates de sortie, leur prix, les inspirations de leur design et les endroits où les supporters peuvent se les procurer.

Boutique : les maillots d’Arsenal pour la saison 2026-2027

  • Arsenal 2026-27 home kit Russoadidas

    Maillot domicile d’Arsenal pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile d’Arsenal reste fidèle à l’identité visuelle classique du club, avec un corps rouge profond et des manches d’un blanc éclatant, dans une silhouette familière et immédiatement reconnaissable. Adidas a intégré au modèle de discrètes références à l’Emirates Stadium, notamment des détails rouges texturés sur l’ensemble du maillot et un col rond spécialement conçu, inspiré des lignes incurvées du toit du stade.

    La tenue domicile est complétée par un short blanc agrémenté de détails rouges et des chaussettes rouges assorties, pour une allure épurée et équilibrée sur le terrain. Adidas a également doté le maillot de sa dernière technologie CLIMACOOL+ et de tissus techniques légers, conçus pour améliorer la circulation de l’air, le confort et la respirabilité pendant les matches de haute intensité.

  • Arsenal 26/27 away kitadidas

    Maillot extérieur d’Arsenal 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur d’Arsenal pour la saison 2026-27 revisite l’un des maillots les plus emblématiques du football, faisant revivre l’esprit d’une époque marquante du club dans un nouveau chapitre de l’histoire du champion de Premier League. Son design transpose à l’ère moderne l’esprit de l’emblématique motif « Bruised Banana », porté à l’origine de 1991 à 1993, et fait suite au titre remporté par Arsenal en Premier League en 2025/26. 

    Sur une base bleu marine, le maillot arbore un motif graphique audacieux et travaillé, inspiré du dessin géométrique qui rendait le modèle original si reconnaissable. Revisité dans un style contemporain, l’imprimé intégral associe des tons bleu marine et jaunes, créant une identité visuelle dynamique propre à Arsenal. 

  • Arsenal third kit adidas

    Troisième maillot d’Arsenal pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Arsenal State of Mind, c’est l’idée qu’Arsenal est plus qu’un club. C’est un sentiment partagé que tout est possible. Un état d’esprit façonné par des générations de joueurs, de supporters et de communautés qui ont toujours cru qu’il fallait faire les choses autrement, aller plus loin et créer des souvenirs qui résistent à l’épreuve du temps. La nouvelle troisième tenue reflète cet esprit, alors que le club entame une nouvelle ère enthousiasmante en tant que vainqueur de la Premier League et de la Champions Cup, continuant à élever ses exigences et à aller de l’avant. 

    S’inspirant d’une couleur étroitement associée à certains des chapitres les plus marquants de l’histoire d’Arsenal, son design allie héritage et identité moderne affirmée. Une nouvelle interprétation du motif d’éclair emblématique du club est intégrée au tissu, offrant une expression contemporaine d’un symbole qui fait depuis longtemps partie de l’histoire d’Arsenal.

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