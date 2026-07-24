Adidas et Arsenal ont officiellement présenté le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, une tenue qui rend hommage à un moment clé de l’histoire des Gunners. Ce maillot célèbre les 20 ans de l’emménagement d’Arsenal à l’Emirates Stadium, alliant l’identité traditionnelle du club à des éléments de design inspirés de son stade moderne.

La campagne de lancement met les supporters au cœur de l’événement, soulignant le lien fort qui unit les joueurs d’Arsenal à leurs fans à travers le monde. Un film accompagne le lancement et réunit des stars comme Martin Ødegaard et Alessia Russo ainsi que des supporters du nord de Londres et d’ailleurs, qui partagent les souvenirs collectifs forgés à l’Emirates Stadium au cours des deux dernières décennies.

La tenue domicile 2026-2027 conserve le rouge et blanc emblématique du club tout en intégrant des détails subtils inspirés de l’architecture et de l’atmosphère de l’Emirates. Elle sera portée tout au long de la saison par l’équipe de Mikel Arteta, déterminée à conquérir de nouveaux titres.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles tenues 2026-27 d’Arsenal, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration derrière leur design et les points de vente.

Boutique : maillots d'Arsenal 2026-27



