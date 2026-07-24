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Maillots d'Arsenal 2026-2027 : nouveaux domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Adidas dévoile le nouveau maillot domicile audacieux d'Arsenal, en hommage à ses deux décennies passées à l'Emirates Stadium

Adidas et Arsenal ont officiellement présenté le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, une tenue qui rend hommage à un moment clé de l’histoire des Gunners. Ce maillot célèbre les 20 ans de l’emménagement d’Arsenal à l’Emirates Stadium, alliant l’identité traditionnelle du club à des éléments de design inspirés de son stade moderne.

La campagne de lancement met les supporters au cœur de l’événement, soulignant le lien fort qui unit les joueurs d’Arsenal à leurs fans à travers le monde. Un film accompagne le lancement et réunit des stars comme Martin Ødegaard et Alessia Russo ainsi que des supporters du nord de Londres et d’ailleurs, qui partagent les souvenirs collectifs forgés à l’Emirates Stadium au cours des deux dernières décennies.

La tenue domicile 2026-2027 conserve le rouge et blanc emblématique du club tout en intégrant des détails subtils inspirés de l’architecture et de l’atmosphère de l’Emirates. Elle sera portée tout au long de la saison par l’équipe de Mikel Arteta, déterminée à conquérir de nouveaux titres.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles tenues 2026-27 d’Arsenal, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration derrière leur design et les points de vente.

Boutique : maillots d'Arsenal 2026-27


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    Maillot domicile d'Arsenal 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile d’Arsenal reste fidèle à l’identité visuelle classique du club, avec un corps d’un rouge intense associé à des manches d’un blanc éclatant, le tout dans une silhouette familière et immédiatement reconnaissable. Adidas a intégré de subtils clins d’œil à l’Emirates Stadium dans l’ensemble du design, notamment des détails rouges texturés sur le maillot et un col rond sur mesure inspiré des lignes fluides du toit du stade.

    Le short blanc, rehaussé de détails rouges, et les chaussettes rouges complètent la tenue, assurant une silhouette épurée et équilibrée sur le terrain. Adidas a par ailleurs intégré sa dernière technologie CLIMACOOL+ ainsi que des tissus techniques légers, conçus pour optimiser la circulation de l’air, le confort et la respirabilité des joueurs durant les rencontres de haute intensité.


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    Maillot extérieur d’Arsenal 2026-27 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur 2026-27 d’Arsenal réinvente l’un des maillots les plus emblématiques du football, faisant revivre l’esprit d’une des époques marquantes du club pour ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire des champions de Premier League. Ce modèle fait revivre l’esprit du célèbre motif « Bruised Banana », porté à l’origine de 1991 à 1993, dans une version moderne, et s’inscrit dans la lignée du titre de champion de Premier League remporté par Arsenal lors de la saison 2025/26. 

    Sur une base bleu marine, le maillot arbore un motif graphique audacieux et sophistiqué, inspiré du motif géométrique qui rendait le design original si unique. Réinterprété dans un style contemporain, l’imprimé intégral associe des tons bleu marine et jaunes, créant une identité visuelle dynamique propre à Arsenal. 


  • Troisième maillot d’Arsenal pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot d’Arsenal pour la saison 2026-2027 s’inscrirait dans une démarche minimaliste et lifestyle. Selon les informations disponibles, la tunique serait jaune pâle, avec des logos et des finitions en bleu marine.

    Les Gunners n’ont pas porté de troisième maillot majoritairement jaune depuis la saison 2012/13, mais cette nouvelle version s’inspire ouvertement du très populaire maillot extérieur 2021/22. Les motifs en forme d’éclair, signature d’Adidas pour le club, devraient à nouveau orner le design.

    Dans la gamme 2026-2027, ce troisième maillot serait le dernier à être officialisé, probablement fin août. Côté tarif, il faudrait compter environ 120 £ pour la version authentique et 80 £ pour la réplique adulte.


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