Man Utd 2025-26 kitsGetty/adidas/Man Utd/GOAL composite
Anselm Noronha

Maillot Man Utd 2025-26 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d'informations et prix

Tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots de Manchester United, y compris les fuites, où les acheter et plus encore.

Home Kit

  • Primarily red with white logos and black accents
  • Inspired by Old Trafford, “The Theatre of Dreams"
  • Features an abstract sleeve graphic in multiple red tones, referencing the pitch, stands, and tunnel

Manchester United continuera d'avoir adidas comme sponsor principal après que les Red Devils aient signé une prolongation de 10 ans avec le géant allemand en juin 2023.

Le club a peut-être échappé au pire, car adidas aurait pu mettre fin à son contrat de 900 millions de livres sterling (1,12 milliard de dollars) en cas de relégation en Championship, mais les craintes de répercussions dues à ses mauvais résultats persistent.

GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots de Manchester United, y compris où les acheter, leurs prix, les fuites, les rumeurs et bien plus encore.

  • Tous les nouveaux maillots de football 2025-26
  • Tenues domicile, extérieur, troisième et gardien de but de Man Utd pour 2024-25
  • Collection adidas x Manchester United Bring Back
  • Man Utd home kit 2025-26adidas/Man Utd

    Maillot domicile Manchester United 2025-26, date de sortie et prix

    Le maillot domicile Manchester United 25-26 a été officiellement lancé le 12 juin 2025. Principalement rouge avec des logos blancs et des accents noirs, il est conçu pour capturer la véritable essence de l'identité du club, en rendant hommage à sa riche histoire et à son esprit fondateur. Le design s'inspire d'Old Trafford, également connu sous le nom de « Théâtre des rêves ».

    Le club n'avait pas intégré d'imprimés personnalisés sur les manches de ses maillots domicile depuis un certain temps, mais cette fois-ci, vous devriez voir un motif abstrait dans différentes nuances de rouge, mettant en valeur des éléments du terrain, des tribunes et du tunnel. La dernière fois qu'un motif unique a été imprimé sur les manches d'un maillot domicile de Manchester United, c'était en 1996-98.

    Pour compléter le look, le kit comprend un col en V et des poignets noirs et blancs élégants, trois bandes noires sur les épaules et des logos adidas et sponsors blancs contrastés. La touche finale, qui rend hommage à l'héritage du club, est la signature « Theatre of Dreams » au dos du col. Une caractéristique notable est le motif inspiré d'Old Trafford sur les manches, ainsi que l'inscription « Theatre of Dreams » imprimée sur le col, qui rend hommage au stade emblématique.

    Le nouveau maillot domicile de Man Utd est disponible à l'achat au prix de 85 £ (115 $) pour les adultes, tandis que le maillot authentique coûte 120 £ (162 $). Ces prix s'appliquent aux maillots à manches courtes.

  • Man Utd away kit 2025-26adidas/Man Utd

    Maillot extérieur Manchester United 2025-26, date de sortie et prix

    Le maillot extérieur 2025-2026 de Manchester United, avec ses couleurs blanc, prune et lilas moderne et ses finitions métalliques, a été dévoilé le 16 juillet 2025. Cette palette de couleurs s'inspire du motif distinctif en forme de flocon de neige du maillot extérieur 1990-92, mais ce n'est pas la première fois qu'Adidas s'inspire du motif en forme de flocon de neige pour les maillots de Manchester United. Il l'avait déjà utilisé pour le troisième maillot 2015-16 et le maillot extérieur 2017-18. De plus, le maillot extérieur de cette saison intègre même un motif innovant en forme de flocon de neige M.

    Le nouveau maillot est doté d'un col en V superposé et arbore le logo du diable à la place de l'écusson complet du club, un choix de conception d'Adidas. Le short du maillot extérieur 2025-2026 devrait être d'une teinte prune foncée, assortie à la couleur utilisée pour les logos sur le maillot.

    Le prix du kit extérieur United 2025-26 est similaire à celui du kit domicile.

  • Man Utd third kit 2025-26adidas/Man Utd

    Troisième maillot Man Utd 2025-26, date de sortie et prix

    Le nouveau maillot de football adidas Manchester United 2025-2026, officiellement dévoilé le 12 août 2025, reprend le look emblématique du maillot extérieur de 1993-94, célèbre pour avoir été porté par Eric Cantona. Le club a confirmé qu'il serait porté pour la première fois le 27 septembre 2025 lors du match de Premier League contre Brentford.

    Le maillot est principalement noir avec des accents jaunes et bleus saisissants, reflétant le design original d'il y a trois décennies. Parmi les principales caractéristiques, on retrouve le logo classique Adidas Trefoil et une version contemporaine de l'écusson du club. Le maillot arborera également un élégant design tricolore sur le col et les poignets, avec un short et des chaussettes assortis pour compléter la tenue.

    La base noire et grise laisse apparaître un motif subtil mais saisissant représentant le diable du club, tissé directement dans le design, et rehaussé de trois bandes authentiques de couleur jaune vif sur les épaules.

    Pour rendre hommage aux légendes du club avec ce maillot, la version terrain est disponible à l'achat au prix de 150 €, tandis que la version fan est vendue 100 €.

  • Andre Onana Man Utd home goalkeeper 2025-26 kitadidas/Man Utd

    Date de sortie et prix du kit de gardien de but Man Utd 2025-26

    Le design du maillot de football domicile du gardien de but Adidas Man United 2025-2026 ressemble à celui du maillot du gardien de but Juventus 2025-26, avec une base principalement noire qui se fond harmonieusement dans le gris vers le bas. Il est joliment rehaussé par les logos et autres détails de couleur vert clair.

    Le maillot est basé sur le nouveau maillot Adidas 25 Tiro Goalkeeper Competition. Des fuites ont également révélé un maillot bleu pour le gardien, qui sera probablement utilisé pour les matchs à l'extérieur.

    Par ailleurs, le nouveau troisième maillot de gardien Adidas Manchester United pour la saison 2025-26 est similaire à celui du Bayern Munich. Il se caractérise par une couleur vert menthe vif saisissante et de subtiles rayures verticales. Il arbore également le logo classique Adidas Trefoil ainsi que l'écusson Manchester United.

    Alors que le maillot à manches longues pour adulte du gardien de but de Man Utd est disponible au prix de 90 £ (122 $), les fans peuvent s'attendre à la sortie et à la disponibilité des deux autres maillots à tout moment vers la fin de l'été 2025.

