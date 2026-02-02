Maillot Man Utd 2025-26 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites d'informations et prix

Le maillot domicile Manchester United 25-26 a été officiellement lancé le 12 juin 2025. Principalement rouge avec des logos blancs et des accents noirs, il est conçu pour capturer la véritable essence de l'identité du club, en rendant hommage à sa riche histoire et à son esprit fondateur. Le design s'inspire d'Old Trafford, également connu sous le nom de « Théâtre des rêves ».

Le club n'avait pas intégré d'imprimés personnalisés sur les manches de ses maillots domicile depuis un certain temps, mais cette fois-ci, vous devriez voir un motif abstrait dans différentes nuances de rouge, mettant en valeur des éléments du terrain, des tribunes et du tunnel. La dernière fois qu'un motif unique a été imprimé sur les manches d'un maillot domicile de Manchester United, c'était en 1996-98.

Pour compléter le look, le kit comprend un col en V et des poignets noirs et blancs élégants, trois bandes noires sur les épaules et des logos adidas et sponsors blancs contrastés. La touche finale, qui rend hommage à l'héritage du club, est la signature « Theatre of Dreams » au dos du col. Une caractéristique notable est le motif inspiré d'Old Trafford sur les manches, ainsi que l'inscription « Theatre of Dreams » imprimée sur le col, qui rend hommage au stade emblématique.

Le nouveau maillot domicile de Man Utd est disponible à l'achat au prix de 85 £ (115 $) pour les adultes, tandis que le maillot authentique coûte 120 £ (162 $). Ces prix s'appliquent aux maillots à manches courtes.