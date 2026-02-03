Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Liverpool 2025-26 kitsadidas/Liverpool/GOAL composite
Anselm Noronha

Maillot Liverpool 2025-26 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites et prix

Tout ce que vous devez savoir sur les maillots 2025-26 de Liverpool, y compris les fuites, où les acheter et plus encore.

Home

Home Kit

  • The new home kit brings back the 2006-07 Adidas vibes in bold “Strawberry Red”
  • Clean white details and a timeless silhouette mark Adidas’ return to Anfield

From

$150

Buy Now!

Liverpool s'est une nouvelle fois associé à Adidas, à compter de la saison 2025-2026. La fin du dernier contrat du club avec Nike a ouvert la voie au retour des « trois bandes » à Anfield après 13 ans.

Le nouveau contrat, qui devrait rapporter plus de 60 millions de livres sterling par an, a officiellement débuté le 1er août 2025. C'est la troisième fois qu'Adidas devient le partenaire officiel de Liverpool pour les équipements. Leurs précédentes collaborations remontent à 1985-1996, puis à 2006-2012, avant les partenariats avec Warrior, New Balance et Nike.

Achetez les tenues et les équipements du Liverpool FC surFanaticsAcheter maintenant

Les maillots Adidas de la première période de Liverpool en Premier League ont été portés par des légendes du club telles que Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres et Luis Suarez, entre autres. Au cours de cette période, le club a remporté un trophée, la Coupe de la Ligue 2012.

En plus d'un écusson différent sur chaque maillot de Liverpool pour la saison 2025-2026, Adidas a remis au goût du jour certains de ses anciens modèles de maillots, datant de l'époque où la marque avait succédé à Reebok (propriété d'Adidas) en tant que partenaire officiel du club.

GOAL vous présente ici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots de Liverpool, notamment où les acheter, leurs prix, les fuites d'informations, etc.

LIRE LA SUITE

  • Liverpool marque ses retrouvailles avec Adidas avec de superbes maillots domicile et extérieur
  • Tous les maillots de football exceptionnels de la saison 2024-25
  • Nouveaux maillots de football 2025-26
  • Liverpool home kit 25-26Liverpool, Adidas

    Maillot domicile Liverpool 2025-26, date de sortie et prix

    Achetez les maillots et équipements du Liverpool FC chezFanaticsAchetez maintenant

    Comme le veut la tradition, le maillot domicile 2025-26 de Liverpool, conçu par Adidas, reste fidèle à la couleur rouge emblématique du club, cette fois baptisée « Strawberry Red » (rouge fraise), associée à des accents blancs éclatants pour un look épuré et classique.

    En termes de design, c'est un retour aux sources sans fioritures. Le nouveau maillot domicile suscite une grande nostalgie, s'inspirant clairement du maillot 2006-07, sans le col oversize. Avec ses manches à revers, son col rond simple et ses bordures blanches pour l'écusson et le sponsor, c'est une pièce élégante et intemporelle qui marque le grand retour d'Adidas à Anfield.

    Le maillot 2006-2007 occupe une place particulière dans le cœur des fans : il s'agit du premier maillot conçu par Adidas après avoir succédé à Reebok en 2006, et il a été porté par des légendes du club telles que Steven Gerrard, Xabi Alonso et Daniel Agger.

    Pour compléter le look, le short et les chaussettes du maillot domicile 2025-26 sont également de couleur rouge fraise, ce qui permet de conserver une esthétique élégante et harmonieuse pour la nouvelle ère des Reds.

    Le tout nouveau maillot domicile 2025-26 de Liverpool, conçu par Adidas, est officiellement en vente depuis le 1er août 2025. Les supporters peuvent se procurer la version standard à manches courtes pour 85 £ (111 $), tandis que la version authentique haut de gamme coûte 120 £ (162 $).

    Vous préférez les manches longues ? Le maillot à manches longues standard est proposé à 90 £ (118 $), tandis que la version authentique coûte 130 £ (170 $).

    • Publicité
  • LFC away kit 25-26Liverpool, Adidas

    Maillot extérieur Liverpool 2025-26, date de sortie et prix

    Achetez les maillots et équipements du Liverpool FC chezFanaticsAchetez maintenant

    Le maillot extérieur 2025-26 de Liverpool, conçu par Adidas, apporte une touche de modernité à la riche tradition du club. Dominé par une élégante teinte « Wonder White », le maillot se distingue par le logo Adidas rouge vif et les accents sur les manches, parfaitement complétés par un short noir et des chaussettes blanches pour un look net et équilibré.

    Ce qui distingue vraiment ce maillot, c'est le nouveau design de l'écusson du club. Au lieu du classique Liverbird seul, l'emblème est désormais encadré par un bouclier audacieux et contemporain, un changement subtil qui donne au maillot une identité revitalisée mais indéniablement Liverpool.

    Le prix du kit extérieur Liverpool 2025-26 est similaire à celui du kit domicile.

  • Liverpool 2025-26 third kitadidas/Liverpool

    Troisième maillot Liverpool 2025-26, date de sortie et prix

    Achetez les maillots et équipements du Liverpool FC surFanaticsAchetez maintenant

    Le troisième maillot adidas et Liverpool 2025-26 arbore une couleur de base vert d'eau saisissante, avec des rayures noires sur le col et les manches. S'inspirant des années 1980 avec ses bordures rayées, ce design pourrait être une version moderne des maillots verts classiques Liverpool x Carlsberg, bien que cette version comporte le logo Standard Chartered sur le devant.

    En outre, outre le logo trèfle adidas Originals, le troisième maillot arborera l'actuel Liverbird à l'intérieur de l'ancien écusson. L'écusson vintage de Liverpool sera donc une interprétation moderne de celui utilisé sur les maillots de 1987 à 1992, période durant laquelle adidas était le partenaire officiel du club.

    Le kit est complété par un short blanc et des chaussettes vert d'eau ornées des trois bandes adidas et du lettrage « LFC » en caractères gras.

    Le troisième maillot adidas x Liverpool 2025-26 sera disponible à partir du 9 septembre 2025.

  • Liverpool GK kit 25-26Liverpool GK kit 25-26

    Date de sortie et prix du maillot de gardien de but Liverpool 2025-26

    Achetez les maillots et équipements du Liverpool FC surFanaticsAchetez maintenant

    Lancé dans le cadre de la sortie des maillots domicile et extérieur pour la saison à venir, le maillot principal du gardien de but Adidas Liverpool 2025-26 se caractérise par une combinaison de deux nuances de vert et de logos noirs. Il est disponible à l'achat au même prix que les maillots domicile et extérieur.

    De plus, il est envisagé de proposer aux gardiens de but de Liverpool une tenue rose. Ces deux tenues devraient intégrer un motif en forme d'onde sonore, qui est une caractéristique standard de la tenue Adidas Competition 25 GK.

    Le troisième kit de gardien de but devrait présenter des rayures noires/brillantes complétées par des logos, un col et des rayures blancs. Adidas a choisi d'utiliser le logo Trefoil pour ce troisième kit, en accord avec le design du troisième maillot 25-26.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

FA Cup
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brighton crest
Brighton
BHA
0