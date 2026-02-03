Maillot Liverpool 2025-26 : nouveaux maillots domicile, extérieur, troisième et gardien, dates de sortie, fuites et prix

Liverpool s'est une nouvelle fois associé à Adidas, à compter de la saison 2025-2026. La fin du dernier contrat du club avec Nike a ouvert la voie au retour des « trois bandes » à Anfield après 13 ans.

Le nouveau contrat, qui devrait rapporter plus de 60 millions de livres sterling par an, a officiellement débuté le 1er août 2025. C'est la troisième fois qu'Adidas devient le partenaire officiel de Liverpool pour les équipements. Leurs précédentes collaborations remontent à 1985-1996, puis à 2006-2012, avant les partenariats avec Warrior, New Balance et Nike.

Les maillots Adidas de la première période de Liverpool en Premier League ont été portés par des légendes du club telles que Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres et Luis Suarez, entre autres. Au cours de cette période, le club a remporté un trophée, la Coupe de la Ligue 2012.

En plus d'un écusson différent sur chaque maillot de Liverpool pour la saison 2025-2026, Adidas a remis au goût du jour certains de ses anciens modèles de maillots, datant de l'époque où la marque avait succédé à Reebok (propriété d'Adidas) en tant que partenaire officiel du club.

GOAL vous présente ici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots de Liverpool, notamment où les acheter, leurs prix, les fuites d'informations, etc.

