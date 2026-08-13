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Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas
Renuka Odedra

Traduit par

Maillot du Real Madrid 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

Real Madrid
Real Madrid Femenino
CULTURE

Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots du Real Madrid pour la saison 2026-2027.

Les maillots adidas du Real Madrid pour la saison 2026-2027 offrent une combinaison très originale de premières historiques, d’une esthétique inspirée du luxe et d’une immense célébration anniversaire.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir au sujet des nouveaux maillots 2026-2027 du Real Madrid, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et les endroits où les supporters peuvent les acheter.

  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Maillot domicile du Real Madrid 2026-2027 : date de sortie et prix

    Construit sur l’emblématique base blanche du club, le maillot associe des fondations familières à des textures raffinées et des accents subtils, offrant un design soigné et moderne tout en conservant la clarté qui définit le Real Madrid à domicile.

    Des accents vert foncé structurent le design au niveau du col et des poignets, qui présentent un motif complexe dans le tissu, inspiré par la géométrie des diamants et des perles présents dans la couronne du club, traduisant le savoir-faire et l’excellence dans une esthétique moderne de performance. Les trois bandes adidas sur les épaules affichent une touche de rose inattendue, reliant le maillot à l’identité visuelle plus large de la saison tout en apportant de l’énergie à l’ensemble.

    Le kit est disponible à l’achat dès maintenant, avec un prix de départ d’environ 80 £ pour la réplique adulte du maillot, et à partir de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.


  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Maillot extérieur du Real Madrid 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot extérieur du Real Madrid pour la saison 2026-2027 présente un design défini par une base vert foncé et des détails blanc cassé, revisitant une combinaison de couleurs déjà utilisée par le passé à travers un prisme moderne. Construit sur une base vert profond et foncé, le maillot offre un rendu ton sur ton défini par un motif technique sur mesure. L’un des éléments distinctifs du maillot est sa construction de col moderne, rehaussée d’une finition raffinée en blanc cassé. Ce détail se prolonge au niveau des poignets et des accents sur les épaules, où les emblématiques trois bandes adidas apportent du contraste face à la base plus sombre, créant une esthétique épurée et sophistiquée.


  • Real Madrid 26/27 third kit adidas

    Troisième maillot du Real Madrid 2026-2027 : date de sortie et prix

    Dévoilé par adidas pour la saison 2026-2027, le nouveau troisième maillot du Real Madrid présente une base rose intense qui célèbre la base mondiale de supporters du club tout en faisant un clin d’œil à un coloris récent marquant. Confectionné avec des textures géométriques modernes inspirées du savoir-faire artistique latin, directement intégrées au tissu, le design mêle héritage et style contemporain. Des accents blanc cassé sur le col en V, les poignets, l’écusson du club et les emblématiques trois bandes offrent un contraste net et raffiné avec cette base vibrante, pour parfaire cette esthétique premium.


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