Construit sur l’emblématique base blanche du club, le maillot associe des fondations familières à des textures raffinées et des accents subtils, offrant un design soigné et moderne tout en conservant la clarté qui définit le Real Madrid à domicile.

Des accents vert foncé structurent le design au niveau du col et des poignets, qui présentent un motif complexe dans le tissu, inspiré par la géométrie des diamants et des perles présents dans la couronne du club, traduisant le savoir-faire et l’excellence dans une esthétique moderne de performance. Les trois bandes adidas sur les épaules affichent une touche de rose inattendue, reliant le maillot à l’identité visuelle plus large de la saison tout en apportant de l’énergie à l’ensemble.

Le kit est disponible à l’achat dès maintenant, avec un prix de départ d’environ 80 £ pour la réplique adulte du maillot, et à partir de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.



