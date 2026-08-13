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Lamine Yamal Barca 2026-27 kitNike

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Maillot du FC Barcelone 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de Barcelone pour la saison 2026-2027.

La saison 2026-2027 sera marquante pour le FC Barcelone, sur le terrain comme en dehors. Le Spotify Camp Nou rénové devrait atteindre sa pleine capacité de 105 000 places d’ici avril 2027, ce qui en ferait le plus grand stade assis d’Europe. Un récit qui semble avoir inspiré les créateurs d’équipements de Nike, alors que les nouveaux designs ayant fuité sont diffusés dans le monde entier.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur les tenues du Barça pour 2026-2027, leur date de sortie prévue et leur prix.


  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Maillot domicile 2026-27 du FC Barcelone, date de sortie et prix

    Le maillot domicile de Barcelone pour la saison 2026-2027 rend hommage à l’identité traditionnelle Blaugrana du club, avec une touche architecturale astucieuse inspirée des panneaux de façade rénovés du Camp Nou. Le maillot reprend la disposition classique du club avec quatre bandes verticales, rappelant l’emblématique maillot domicile 2006/07. Mais il rehausse ce look en y ajoutant un dégradé de couleurs ton sur ton complexe. Le design est encadré par des accents Blackened Blue foncés sur les poignets et un col élégant, semi-hexagonal.



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  • Barcelona 26-27 away kitNike

    Maillot extérieur de Barcelone 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 s’inspire de l’univers esthétique de la marque Kobe. Il arbore le noir comme couleur dominante, symbole de la détermination et de l’intensité compétitive qui définissent à la fois le FC Barcelone et la marque Kobe Bryant. Il est associé à un dégradé progressif vers le violet en bas du maillot, une couleur étroitement liée à la carrière sportive de Bryant. Les détails dorés reflètent la quête constante de grands défis et de trophées, tandis qu’une série d’éléments graphiques intègre de subtiles références à l’identité de la marque Kobe Bryant.


  • Barca 2026-27 third kitNike

    Troisième maillot du FC Barcelone 2026-2027 : date de sortie et prix

    Dévoilé par Nike en août 2026, le troisième maillot du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 rend hommage aux emblématiques designs vert d’eau du club du milieu des années 1990, en s’inspirant plus précisément du mémorable maillot extérieur Kappa de 1996-1997. Le maillot présente une base « Green Frost » épurée, de couleur menthe, associée à une moitié « Dusty Cactus » légèrement plus foncée, séparée au centre par un net motif vertical en zigzag.

    Un col en V « Loyal Blue » contrastant, frappé de « BARÇA » à l’intérieur du col, est complété par des poignets assortis et par un Swoosh Nike bleu souligné de l’éclatant « Gym Red », mariant parfaitement l’héritage nostalgique des années 90 à une esthétique contemporaine et élégante.


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