La saison 2026-2027 sera marquante pour le FC Barcelone, sur le terrain comme en dehors. Le Spotify Camp Nou rénové devrait atteindre sa pleine capacité de 105 000 places d’ici avril 2027, ce qui en ferait le plus grand stade assis d’Europe. Un récit qui semble avoir inspiré les créateurs d’équipements de Nike, alors que les nouveaux designs ayant fuité sont diffusés dans le monde entier.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur les tenues du Barça pour 2026-2027, leur date de sortie prévue et leur prix.



