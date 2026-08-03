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Lamine Yamal Barca 2026-27 kitNike

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Maillot du FC Barcelone 2026-2027 : nouveau domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots de Barcelone pour la saison 2026-2027.

La saison 2026-2027 s’annonce historique pour le FC Barcelone, sur le terrain comme en dehors. Le Spotify Camp Nou rénové devrait atteindre sa capacité totale de 105 000 places d’ici avril 2027, ce qui en ferait le plus grand stade assis d’Europe. Un récit qui semble avoir inspiré les créateurs d’équipements de Nike, alors que les nouveaux designs ayant fuité sont diffusés dans le monde entier.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur les tenues du FC Barcelone pour 2026-2027, leur date de sortie prévue et leur prix.


  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Maillot domicile de Barcelone 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-2027 du FC Barcelone rend hommage à l’identité traditionnelle blaugrana du club avec une subtile touche architecturale inspirée des panneaux de façade rénovés du Camp Nou. Le maillot reprend la disposition classique du club avec quatre bandes verticales, rappelant l’emblématique maillot domicile de la saison 2006-2007. Mais il rehausse encore l’ensemble en introduisant un dégradé de couleurs ton sur ton complexe. Le design est souligné par des accents foncés Blackened Blue sur les poignets et un col élégant à la forme semi-hexagonale.



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    Maillot extérieur du FC Barcelone 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot 2026-2027 de Barcelone s’inspire de l’univers esthétique de la marque Kobe. Le noir en est la couleur dominante, symbole de la détermination et de l’intensité compétitive qui définissent à la fois le FC Barcelone et la marque Kobe Bryant. Il s’accompagne d’un dégradé progressif vers le violet au bas du maillot, une couleur étroitement associée à la carrière sportive de Bryant. Les détails dorés reflètent la quête constante de grands défis et de trophées, tandis qu’une série d’éléments graphiques intègre de subtiles références à l’identité de la marque Kobe Bryant.


  • Troisième maillot du FC Barcelone 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour 2026-2027, Barcelone semble sur le point de renouer avec le vert menthe pour son troisième maillot, connu sous le nom de « green frost », pour la première fois depuis six saisons. Il s’agit d’un nouveau retour du modèle « teal » de Kappa, très apprécié des supporters dans les années 1990.

    L’ensemble du maillot serait apparemment recouvert d’un motif graphique effet usé et arbore un Swoosh Nike jaune souligné d’orange. L’écusson du club est monochrome, en bleu sarcelle et bleu marine, avec des touches de rouge. De plus, il est avancé que le rouge et le bleu traditionnels blaugrana seront utilisés sur le col et les poignets des manches.

    Les supporters devraient pouvoir mettre la main sur le troisième maillot de Barcelone à partir d’août/septembre, et le maillot replica est estimé à partir de 100 €.

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