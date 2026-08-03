Pour 2026-2027, Barcelone semble sur le point de renouer avec le vert menthe pour son troisième maillot, connu sous le nom de « green frost », pour la première fois depuis six saisons. Il s’agit d’un nouveau retour du modèle « teal » de Kappa, très apprécié des supporters dans les années 1990.

L’ensemble du maillot serait apparemment recouvert d’un motif graphique effet usé et arbore un Swoosh Nike jaune souligné d’orange. L’écusson du club est monochrome, en bleu sarcelle et bleu marine, avec des touches de rouge. De plus, il est avancé que le rouge et le bleu traditionnels blaugrana seront utilisés sur le col et les poignets des manches.

Les supporters devraient pouvoir mettre la main sur le troisième maillot de Barcelone à partir d’août/septembre, et le maillot replica est estimé à partir de 100 €.